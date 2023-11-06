直資聯展2024 | 優才校長分享面試攻略 教家長一招燃起小朋友興趣

由香港直接資助學校議會（DSSSC）主辦、集結逾50間直資中小學的「香港直資學校聯展2024」，剛於上周六圓滿舉行，當天到場參與的家長、學生與教育界人士眾多，盛況空前。展覽不只讓公眾親身了解學校，更有機會聽到校長們的分享，如直資學校的面試攻略、直資學校的特色，以及如何提升小朋友的學習興趣等，難怪12場講座場場爆滿。



香港直資學校聯展2024活動於11月4日圓滿結束，參展院校數量超過50間，數量創歷年新高，而入場人次亦近1萬人，較去年4000多人增逾1倍。聯展現場人頭湧湧，當中不乏關心子女升學的父母，更有孕媽媽到場參加校長講座，為子女升學做足準備。今年參與活動的家長群更擴展至大灣區家長，不少中學校長都表示，今年到場諮詢的內地家長明顯增加。直資議會主席、英華書院校長陳狄安表示，疫後部分港人回流及輸入人才計劃效應下，相信直資學校申請人數持續上升。

由於活動當日所有校長講座名額都火速爆滿，有見及此01親子將節錄部分講座精華，供各位家長參考。

校長籲家長留意簡介日

其中一場關於直資面試的熱門講座，由深受家長歡迎的優才(楊殷有娣)書院小學部的陳偉傑校長擔任主講。陳校長從數據入手，為家長分析考取直資學校的競爭率，建議有興趣的家長可先從兩方面入手，分別為親身實地考察，以及和小朋友一起預先認識學校。陳校長指：「大部分的學校都會在每年的3月至10月舉行簡介會，家長可以預先留意日子，在當日親身到學校了解，一來可以帶小朋友一起到學校感受環境，二來都可以趁機會和老師、學生溝通，進一步認識學校。」

陳校長在講座上笑稱：「沒有小朋友會喜歡去面試的，而且強逼小朋友去做一件事的話，效果當然不會好，所以想小朋友願意面試，或進一步面試表現好的話，家長就要預先為小朋友做一些心理準備。」校長分享一招：「現在學校的網頁都做得很精美、內容亦豐富，建議家長和小朋友一起瀏覽，一起發掘學校的優勢。如果小朋友本身有很擅長或喜愛的活動就更好，像是比較踢波的，家長可以和小朋友一起看學校的球隊照片，然後和孩子一起想像日後入讀學校後開心踢波的畫面；或是愛唱歌表演話劇的，可以看看學校的戲劇活動，鼓勵孩子一起憧憬日後參加活動的樂趣。」

陳校長在講座上向家長們分享面試攻略。（大會攝）

從活動入手引起孩子憧憬

陳校長續道：「坦白說絕大多數學生不是因為喜歡上堂讀書而上學，但他們卻大多會因為喜歡參加學校的活動而上學！所以從活動入手，讓孩子先對學校產生興趣、憧憬，才會不那麼抗拒面試。」

以優才(楊殷有娣)書院小學部作例子，陳校長直言面試形式也會影響孩子的表現。「我們學校採取一對一的方式面見，這樣比較可以觀察到每個小朋友的特質。不過當然也會有學校選擇小組形式，這樣的話比較活潑主動的孩子的確會佔優，因為當下會有比較，家長也要預先留意學校的面試形式，再根據孩子的特質早做準備。」

校長講座上家長反應熱烈，專心聽講，踴躍發問。（大會攝）

豐富孩子生活體驗利面試

講座上有家長問到，學校較喜歡收取的學生有何特質。陳校長以自身經驗舉例說明：「我們學校要求學生有基本的語文能力、數理邏輯，以及生活常識。再詳細一點就是能否用母語即廣東話和人溝通？能不能理解簡單的數學概念如加、減。不過當中最看重的還是生活常識，如小朋友的生活體驗是否豐富，有沒有禮貌？是不是懂得和人合作？有沒有同理心？有沒有創意等。」校長進而強調：「生活常識不是面試前臨急抱佛腳就能建立起來的，必須要通過累積，所以家長最好從小開始和小朋友多體驗各種事物，即使不是為了面試，對小朋友的發展都百利無一害。」

不少心儀直資學校的家長都會為孩子報名不少興趣班、比賽等，希望能面試時交上厚厚的證書為孩子加分。陳校長就直言其實這些比賽的認受性不高，難以作準：「因為舉辦這些活動、比賽的機構太多，而且參加的標準或要求亦一致，大部分的學校都不能也不會從這些獎項、證書中判斷小朋友的能力。」惟校長亦鼓勵家長可盡量讓小朋友體驗不同的活動，從中發掘孩子的喜好、專長。「但重點是享受過程，而非着重那一張證書。」陳校長最後提醒家長一點：「反而若小朋友對某方面特別有興趣，如唱歌、游泳等，家長多安排相關類型的活動，這時候證書或獎項就能夠表現出小朋友有甚麼專長。」