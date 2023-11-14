聖誕籃球營｜adidas x ASG籃球營助深化籃球技巧 成籃球MVP不是夢

籃球是一種全身鍛煉的球類運動，除了能促進骨骼增長及身體發育，這類有氧運動有助血液循環及新陳代謝更加好。而且打籃球所需技巧甚多，同時能鍛鍊多種能力，包括手腳協調、大腦反應、敏捷度等等。12月adidas將舉辦一年一度籃球營，參加者能深化籃球技巧的提升之外，更能透過各種獨特訓練方法，更易掌握進攻技巧。透過「01空間」報名聖誕adidas籃球營，更可享獨家早鳥63折起優惠，12月1日前報名可享獨家優惠。



冬天運動更能加速身體新陳代謝 增強免疫系統

英國聖瑪莉大學曾進行研冬天做運動，由於氣溫低會加速身體新陳代謝，增強免疫系統及抗寒能力，減少生病的機會。此外，都市人長期處於空調下工作，會令人體對溫度的反應變得緩慢，而在冬天運動時，冷空氣會提高靈敏度，調節體感溫度，讓人體對外界溫度的反應變敏銳。

聖誕 adidas x ASG 籃球營 2023

冬天做運動好處多，而且籃球更是易入手、運動好處多的活動，若小朋友喜愛籃球的話，不妨參加籃球營好讓他們進一步提升對籃球的興趣。

adidas x ASG 聖誕籃球營 2023 以英語授課，籃球營教練請來BERGERO STUPPA, Ezequiel (Coach Ezequiel)、現任 澳洲悉尼NBA籃球訓練中心 青少年籃球主教練 兼 運動認知心理學治療師、2016-2020 前阿根廷籃球聯賽球員，良好師資定必能夠傳授籃球心得予青少年。早鳥63折起報名

1. Total Skills Camp 籃球全方位營 (7-10歲)

此訓練營旨在幫助學員學習並深化籃球技巧的提升，包括運球 / 傳球 / 投籃 / 步法移動 / 1對1攻防，幫助成為技巧全面的MVP。

課程日期：12月27, 28, 29日 (12月共 3 堂)

課程時間：10:00 – 13:00

早鳥67折報名

B. Lethal Weapon Camp 籃球火營 (11-16歲)

此訓練營旨在提高學員在進攻、投籃以及上籃的成功率，籃球的滿足感也源自學員能在球場上成功得分，通過訓練營的各種獨特訓練方法，讓學員掌握所有進攻技巧以及投籃的正確動作。

課程日期：12月27, 28, 29日 (12月共 3 堂)

課程時間：14:00 – 17:00

早鳥67折報名

場地：香港諾德安達國際學校 Nord Anglia International School

地址：九龍藍田安田街11號



01空間優惠價：會員獨享早鳥67折優惠 （立即報名）

[早鳥優惠至12月1日] $2,138 (原價: $2,250）

[正價優惠至12月20日] $2,993 (原價: $3,150）

課程費用包括：

adidas CAMP TEE 訓練汗衣

adidas CAMP CERTIFICATE 課程証書

ASG籃球營 2023 (中文授課)

ASG籃球營以中文授課，讓青少年更容易明白導師意思及籃球技巧心得。籃球營分為7－10歲及11－16歲兩大組別，每個組別也有兩至三個課堂可供報導。

1. Total Skills Camp 籃球全方位營（7－10歲適用）

2. Basketball Fun Camp 籃球啟蒙營（7－10歲適用）

Total Skills Camp 籃球全方位營旨在幫助學員學習並深化籃球技巧的提升，包括運球 / 傳球 / 投籃 / 步法移動 / 1對1攻防，幫助成為技巧全面的MVP。

課程日期：12月6, 13, 20, 27日 (12月共 4 堂 - 星期三)

課程時間：17:00 – 18:30

Basketball Fun Camp 籃球啟蒙營旨在讓學員感受到籃球的樂趣，激發學員對於籃球的熱愛，適用於初次接觸籃球或掌握基本籃球基礎的學員，以及想感受輕鬆籃球氣氛的學員。

課程日期：12月2, 9, 16, 23日(12月共 4 堂 - 星期六)

課程時間：21:00 – 22:30

早鳥67折報名

1. Total Skills Camp 籃球全方位營（11-16歲適用）

2. Lethal Weapon Camp 籃球火營（11-16歲適用）

3. Basketball IQ Camp 籃球領袖營（11-16歲適用）

Total Skills Camp 籃球全方位營旨在提高學員在進攻、投籃以及上籃的成功率，籃球的滿足感也源自學員能在球場上成功得分，通過訓練營的各種獨特訓練方法，讓學員掌握所有進攻技巧以及投籃的正確動作。

課程日期：12月6, 13, 20, 27日(12月共 4 堂 - 星期三)

課程時間：18:30 – 20:00

早烏63折報名

Lethal Weapon Camp 籃球火營旨在提高學員在進攻、投籃以及上籃的成功率，籃球的滿足感也源自學員能在球場上成功得分，通過訓練營的各種獨特訓練方法，讓學員掌握所有進攻技巧以及投籃的正確動作課程日期：12月1, 8, 15, 29日(12月共 4 堂 - 星期五) (12月22日除外)

課程日期：12月1, 8, 15, 29日(12月共 4 堂 - 星期五) (12月22日除外)

課程時間：19:00 – 20:30

早烏63折報名

Basketball IQ Camp 籃球領袖營 旨在開發學員的籃球智商，深化對於籃球運動的理解。除了技巧，訓練營將集中為學員教授籃球運動中的團隊配合，以及隊員之間的默契、走位、傳接球等，培養籃球智商和團隊配合，將會令學員發展更全面。

課程日期：12月2, 9, 16, 23日(12月共 4 堂 - 星期六)

課程時間：10:30 – 12:00

早烏63折報名

場地：美孚仁愛堂有蓋3人籃球場

地址：九龍美孚新村葵涌道2號



01空間優惠價：會員獨享早鳥63折優惠（立即報名）

[早鳥優惠至11月20日] $1,140 (原價: $1,200）

[正價優惠至11月30日] $1,710 (原價: $1,800）

課程費用包括：

ASG CAMP TEE 訓練汗衣

ASG BASKETBALL (Size 5) 5號籃球 (7-10歲) / NIKE BASKETBALL (Size 7) 7號籃球 (11-16歲)

CAMP CERTIFICATE 課程証書