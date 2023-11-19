夫妻未離婚　雙方卻已有第二伴侶？網紅這是在出軌還是放生自己？

知道甚麼是所謂的「第二伴侶」嗎？經過婚姻雙方當事人同意後，允許伴侶額外發展其他親密關係，這種新型態的戀愛方式，在日劇《男扮女裝家政婦》、《純愛不協和音》都有着墨。如今擁有兩百萬追蹤數的日本YouTuber Ayanan（あやなん）竟也大方公開表示自己與丈夫都擁有「第二伴侶」，甚至有四人一起吃晚餐過。究竟日本網友對「第二伴侶」抱持着甚麼想法呢？今天就讓我們一起來看看吧！



日本夫妻經營頻道，從離婚演變成各自擁有「第二伴侶」

隸屬於東海ON AIR的柴裕與Ayanan一起經營頻道「shibanan」多年，前後經歷過結婚生子，第一胎的兒子也不時會入鏡一起拍攝動畫，可以說是典型以「幸福家庭」為主題的YouTuber組合。但繼今年10月中的分居、離婚風波後，Ayanan竟在今天公開表示自己與丈夫在數個月前便已經各自結交了所謂的「第二伴侶」，如今也已經介紹給雙方認識，甚至四個人一起用過晚餐。

她在內文更提到：「各位觀眾讀者或許會擔心孩子的問題，但你們完全需要做多餘的擔心。請用『也有這種家庭存在啊』的心情看着我們就好」。

面對其他在X（前為Twitter）上網紅對於Ayanan是否外遇，是否有善盡母親責任的批評，Ayanan則發文表示：「母親也需要休息，這世間的母親都忍耐過頭了，讓我們活得更自由一點吧」，並以高攻擊性的姿態警告其他網紅將涉及自己隱私的內容刪除。

Ayanan與丈夫這種新派的婚姻生活，你會接受嗎？以下是她於社交平台分享「一家四口」的生活照：

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「小孩怎麼辦」批評撲面而來！日本網民無法諒解？

然而，X上的日本網民對於Ayanan的說法卻並不買單，在有關新聞下頭，可以看見一些網友表示：

．「要怎麼做是個人自由，但這實在不是甚麼好示範，可以撕下來就好嗎」

．「這完全沒有考慮到小孩的心情吧，或許小孩現在還不懂事，但一但孩子越長越大，就會逐漸理解，把這些事情公諸於眾也可能造成小孩被霸凌」



可以看見許多的網民都抱持着「要怎麼談戀愛是你們的自由，但這樣小孩太可憐了」的態度。

也有網民生氣表示：「等一下，雖然母親也需要休息，但一般的母親可不會丟著着小孩不管跟第二伴侶去迪士尼樂園玩。可以不要用母親需要休息這種話來談論這件事嗎？」

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日本網民對公眾人物母職十分嚴苛的看法

綜觀X上的留言，可以看見不少日本網民質疑話題當事人是否是用第二伴侶來掩蓋雙方出軌的矛盾，也有許多人認為，父母要怎麼玩是各自的自由，但一但扯到小孩就是另一回事。

更有許多人批評Ayanan「把小孩丟在一邊跟人出去約會」是母職失職的表現，展現日本網民對母職的想像依然很嚴苛。你認為這些日本網民的批評有道理嗎？或者你認同Ayanan身為一位母親也有需要的休息的時候呢？別吝嗇，歡迎來發表你的看法喔！

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