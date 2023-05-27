婚姻｜行運還是衰多口？人妻無聊惡趣味 嚇到老公自爆曾有婚外情
撰文：聯合新聞網
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有一名人妻最近看到同事發生婚變，想說自己也來試探一下老公，某天晚上假裝臭臉的問他和別的女人的事情，沒想到老公卻全盤托出，並且表示只是玩玩而已，讓事主整個崩潰，也後悔為甚麼要自找麻煩，反而讓自己的幸福消失。
無知是有福？但蒙在鼓裏又真的是幸福嗎？（按圖了解）
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一名人妻在Facebook以「我後悔了」發文，她最近聽到同事婚變，同事老公與同公司的新進妹妹搞外遇，現在鬧到要離婚。事主晚上看着老公，突然想說開個玩笑，於是假裝臭臉問他「你跟那個女人的事情，我全都知道了」。
沒想到老公這時一臉驚恐的說，「我跟她只是玩玩而已，不要相信那個女人的話」，後來老公也承認發生了3次關係。事主聽完相當崩潰，收拾好行李就回娘家。她也一直想為甚麼要自找麻煩，如果不開玩笑是不是就可以傻傻的幸福下去。
不少人看到文章也留言說：
．「早知道總比晚知道好」
．「說是這樣說，但哪天他不騙妳，妳更痛他更狠」
．「人性是不堪測試的」
．「該走的留不住，留住未必好」
．「拍拍，也慶幸妳的猜疑早發現」
．「被蒙在鼓裏是更痛苦的」
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