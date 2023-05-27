婚姻｜行運還是衰多口？人妻無聊惡趣味　嚇到老公自爆曾有婚外情

有一名人妻最近看到同事發生婚變，想說自己也來試探一下老公，某天晚上假裝臭臉的問他和別的女人的事情，沒想到老公卻全盤托出，並且表示只是玩玩而已，讓事主整個崩潰，也後悔為甚麼要自找麻煩，反而讓自己的幸福消失。



無知是有福？但蒙在鼓裏又真的是幸福嗎？（按圖了解）

+ 3

一名人妻在Facebook以「我後悔了」發文，她最近聽到同事婚變，同事老公與同公司的新進妹妹搞外遇，現在鬧到要離婚。事主晚上看着老公，突然想說開個玩笑，於是假裝臭臉問他「你跟那個女人的事情，我全都知道了」。

沒想到老公這時一臉驚恐的說，「我跟她只是玩玩而已，不要相信那個女人的話」，後來老公也承認發生了3次關係。事主聽完相當崩潰，收拾好行李就回娘家。她也一直想為甚麼要自找麻煩，如果不開玩笑是不是就可以傻傻的幸福下去。

不少人看到文章也留言說：

．「早知道總比晚知道好」

．「說是這樣說，但哪天他不騙妳，妳更痛他更狠」

．「人性是不堪測試的」

．「該走的留不住，留住未必好」

．「拍拍，也慶幸妳的猜疑早發現」

．「被蒙在鼓裏是更痛苦的」



【延伸閱讀，更多維繫婚姻故事】

婚姻｜老公婚前曾出軌 婚後卻捐腎給她 人妻苦惱他是否值得原諒

+ 5

婚姻｜伴侶有外遇該否離婚？ 面對「這事」 3分2夫妻難再走下去

+ 8

延伸閱讀：

人妻外遇騙夫「生活費不夠」偷存再婚基金 被抓包一切都沒了

醫師夫不顧家庭還外遇 人妻抗議反遭嗆「當上院長夫人還抱怨什麼」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】