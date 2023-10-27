冷氣機｜為下年慳電做準備！即學保養5部曲　清潔完還要開多一次

日天氣逐漸轉涼，大家使用冷氣的頻率也將下降，而台電則提醒民眾，在讓冷氣放假冬眠之前，記得做好冷氣的清洗，台電另分享冷氣的清理步驟，並表示適時的保養能延長冷氣的壽命，使用時也會更加省電！



台電於Facebook專頁「台電電力粉絲團 」中發文表示，每年長時間不使用冷氣前，是冷氣清潔保養的好時機，而台電則分享大家可自己手動清潔的步驟。

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入秋冷氣不是關機就好！台電教5招省電撇步

1. 首先關閉冷氣總電源

2. 清潔面板及外部，包括外殼、出風口葉片等

3. 清洗冷氣內部框

4. 清洗濾網後陰乾

5. 重開機開啟送風



台電提醒，為避免濕氣影響冷氣運作及使用年限，清潔冷氣後需要開送風或運轉1～2小時，以吹乾冷氣內部殘留的濕氣，此外，台電也建議若發現冷氣中卡有許多灰塵或有發霉的現象，則可以請專業師傅來清洗。而在讓冷氣冬眠前，不是只要關電源，清潔與保養也很重要，才能維持良好效能，延長冷氣壽命，也能在之後吹冷氣時更加省電！

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：入秋冷氣不是關機就好！台電教5招「延長機器壽命」，明年重啟更省電】

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