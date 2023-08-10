慳電費｜冷氣機電視外還有甚麼？網民熱議10大耗電量驚人家居電器

荷包好痛！其實家中其實隱藏着「待機電力」，即使是沒有使用電器，許多「吃電怪獸」仍會耗電，一年下來，一台電器就平白多支出一百數十元的電費。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查網民熱議的「吃電怪獸」，大家在購買前可多加留意，選購具節能標章、能源效率標示1級的產品，還有日常隨手關閉電源的小動作，每年或可省下數百元電費。



以下的電器，有些耗電量之大，是很多人都忽略了：（按圖了解）

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No.10 電磁爐

電磁爐不同於傳統的加熱廚具，不需要明火就可以在鍋底對食物進行加熱，值得注意的是，電磁爐功率太低相對預熱時間較長，無法大火快炒或處理份量較多的料理。但相反的，功率越大的電磁爐，耗電就越多。網民說：

．「IH爐擔心不夠熱，會不會煮東西煮不熟或是炒菜沒辦法像大火快炒那樣炒熟，另外就是電費問題，聽說耗電很高」

．「我也是想改IH，但廠商和周遭朋友都說耗電、煮的慢」



No.9 電飯煲

電飯煲是許多家庭必備的家電之一，不過電飯煲除了煮的時候很耗電，在電飯煲跳停後，讓它持續保溫不拔插頭，每小時也會消耗40W（瓦）的電力，每個月光是保溫的耗電費用，隨時比你想像中多。台電Facebook專頁《電力粉絲團》也曾提醒，飯菜長時間放在電鍋內保溫，只要在室溫下放超過1~2小時，細菌就會開始大量繁殖。

．「只要EER（能源效率比）小於1的都耗電啊，氣炸鍋跟電飯煲也不省啊」

．「電飯煲鍋屬於高耗電，須用專用線路及插座比較安全」



No.8 電暖爐

冬天寒流來襲，許多人在家都會開電暖爐保暖，不過使用電暖爐要注意了，它的耗電功率和冷氣不相上下，都是吃電的元凶，如果選擇功率較大的電暖爐，耗電量就會較高，荷包也可能跟着失血。過來人分享經驗：

．「使用電暖爐才3天，用電量卻比平常多跳30幾度，整個嚇到，這用電量是平常的5倍」

．「電暖爐很耗電而且房間會變乾乾的，不過空氣溫暖能穿短袖」

．「最近晚上都好冷，本來想買個電暖爐，但聽說比冷氣浪費電就算了」



No.7 電熱水瓶

電熱水瓶最大的作用就是時時提供熱水，以電能加熱至沸騰後，保溫備用，不過電熱水瓶體積雖小，但使用一個月所耗費的電力可能還遠勝於體積龐大的雪櫃，根據測試，十公升的電熱水瓶一天約用兩度電，一年下來就用掉730度電。網民說：

．「這是我做電器行的同學告訴我，我才知道的一些比較耗電的電器，像乾衣機、暖氣機、熱水瓶、吹風機」

．「熱水壺會重複燒開水，而且耗電」



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No.6 抽濕機

梅雨季到來，不少人家中天天都在開抽濕機，想知道抽濕機的耗電度數，只要將「額定除濕能力（公升/日）÷能源因數值（公升/千瓦小時）」就可得知，不過選擇能源效率第一級還是最省電。另外，同時搭配電風扇或循環扇使用，可以帶動室內空氣流動，讓抽濕效率更好。

．「家裏的兩台抽濕機想要換掉，已經用了10幾年了開機的時候很吵，而且如果開整天的話下一期電費很嚇人」

．「我都習慣每天出門前開抽濕機來抽濕、吸乾衣服，雖然有時候會被我媽唸說浪費電，不過這樣衣服乾的快」



No.5 洗/乾衣機

每個家庭都會使用到的洗/乾衣機，無形之中也是家中電費的隱藏版「吃電怪獸」，而洗衣機平均一年光是待機就會耗掉35.5度的電。網民抱怨：

．「買洗脫烘很耗電而且根本也烘不乾，然後還比較貴」

．「我想買洗脫烘的洗衣機奶奶也說電費太貴」

．「老婆一直催促要我換洗脫烘洗衣機，不換以後就不回家了，可是我說家裏室內電線很老舊又小條，洗脫烘很耗電，怕會直接燒起來」



No.4 電視

電視機上盒這種低調隱藏型的電器，「待機」的電力常讓人無法察覺，光是放着就非常耗電，電視機上盒每年耗電131度，建議想省電的話，改用有獨立開關插座，不使用時切掉獨立開關。

．「家中最常見的應該算是亮着小紅燈的數碼機頂盒，常忘記關」

．「機頂盒也是耗電設備之一」

．「第四台搞個機頂盒根本一點都不環保，還浪費電」



No.3 電熱水爐

電熱水爐功率最高可達3000瓦，若是一整天開着，耗電量可達20度左右，因此建議平時不使用的時候便將電源關閉，使用前一小時再將電源開可以省下不少電。網民分享：

．「爸爸堅持用完電熱水爐，就是要把熱水爐電關掉，因為一直煮很浪費電，但是這樣洗澡就變得很麻煩」

．「千萬別用儲熱，它24H運作，耗電，如果用超過水量，後面只有冷水，除非裝太陽能加熱器」



No.2 雪櫃

雪櫃為了保持食材的新鮮度24小時都開着，要讓雪櫃省電的方式，冷藏區的食物建議放七分滿，可以省下約10%的電力。但是冷凍庫則不同，在不堵塞冷氣出風口下，可以將冷凍庫的食材塞好塞滿，反而能夠更加省電。

．「冰櫃雖然方便，但是冰櫃通常都很耗電，而且還沒有需求到這麼多」

．「我家20年雪櫃去年換省電雪櫃！同月份電費差200度電！！」

．「雪櫃應該最耗電，24小時使用應該是主因」



No.1 冷氣

網民熱議最耗電的家電就是「冷氣」，尤其夏天到了，到哪都離不開冷氣，冷氣的運行功率一般在1000～2000瓦左右，一小時就能耗掉將近1度電，確實相當傷荷包，建議將冷氣溫度固定在26～28度、並將風向朝上，室內溫度可以最快降下來；若再搭配電扇或是循環扇，就會更省電。

．「最近這幾天真的很熱，在家開冷氣電費太貴，為了省點電費去百貨公司吹冷氣順便逛了一上午」

．「換變頻就可以爽爽吹，舊冷氣本來就吃電」



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