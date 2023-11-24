蘿蔔刀效應？孩子不想做功課竟持刀威脅　警員上門帶他回警局教導

塑膠玩具「蘿蔔刀」風靡兩岸小學生，引發家長擔憂激起孩子暴力傾向，近日大陸湖北十堰一名小學生，因為不想寫作業，竟持刀威脅媽媽，讓媽媽氣得直接報警。



網傳影片中，男童媽媽向上門員警表示「晚上檢查作業他沒寫，後來我問他咋不寫？他說我就不寫，就去搶刀去了」，員警接着轉問男童，「跟誰學拿刀子的，這是你媽你知道嗎？」

孩子持刀威脅媽媽，警員到場後立即訓示他：（按圖了解）

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員警跟男童媽媽表示「實在不行把他到所裏去吧，換個地方教育」，但也強調孩子現在若不好好教育，等到警方來教育就不是這樣教育，「你要給它長記性，就把作業本拿上，做完再回來，今晚做不完就不要回來了」。最終男童在派出所裡乖乖寫完作業，怕孩子寫到一半會肚子餓，還特地準備一碗泡麵放在桌上。

此一事件在網路上引起廣泛關注，網友紛紛驚呼：

．「必須抓緊修理修理，長大了還得了啊」

．「對自己媽媽都這樣，對其他人呢」

．「蘿蔔刀開始發揮作用了」

．「沒有蘿蔔刀，也有蘿蔔棍，蘿蔔槍。怎麼教育孩子才是應該反思的」



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