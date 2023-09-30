女兒主動讓座竟被老婦鬧　爸爸欲反擊　怎知媽媽高EQ應對贏盡掌聲

台灣博愛座之亂持續延燒！一名網民指出，5歲愛女主動讓位給老人家，結果卻被對方回說，「我上車就該讓我了，還等到現在！」後來老婆一番機會教育，讓網民大讚有智慧。



有網民於早前在Dcard上，以「博愛座老人地獄」為題分享，表示日前帶太太和5歲、2歲女兒搭火車從台中回台南外婆家，剛好博愛座是空的，於是讓老婆抱着小女兒坐其中一個座位，另一個位子讓大女兒坐，自己則是站着護在前面。

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緊接着到了嘉義站，很多老人家上車，大女兒主動拉了站他旁邊的婆婆的衣角說，「婆婆～給妳坐～。」事主表示，原本以為5歲女兒貼心的舉動，會讓對方感到暖心，沒想到老人家竟然臉很臭的坐下說，「我上車就應該讓我耶！還等到現在！」

事主當下非常傻眼，沒想到那位婆婆竟然招手，喊了已經有位置坐的朋友說，「阿琴欸！坐這！坐一起啦！」喊完還跟他老婆說，「啊是沒聽到我叫朋友坐這裏？我們要一起啦！」

就在事主正要發脾氣時，老婆突然當着兩位老人的面，指着博愛座牌子和女兒們，「悠悠、曦曦，看到老人要坐博愛座要讓位唷！這個是給老老人跟小小孩坐的，但妳們兩個小小的很有活力，站一下沒關係，曦曦剛剛很棒唷！讓婆婆座位！有給妹妹做乖寶寶的榜樣！」

事主指出，老婆一說完，兩位老人面有難色，後來坐過來的婆婆，本來要起來想說些甚麼，最後還是乖乖坐回去，另外一般座位的年輕人，聽完老婆和小孩說的話，立刻直接讓座給他太太跟孩子。

事主談到，老婆事後跟他說，「有時候不要當下就發脾氣！做好孩子的榜樣，機會教育的同時能夠造成別人的愧疚感！就算對方沒有愧疚感，身旁無關人士聽到了也會深感不好意思或有感而發的主動幫忙！這個社會不缺壞人但也不乏有許多好人！但我們不要當無理取鬧或者愛發脾氣的人就好！」

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