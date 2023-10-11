孩子總是「叫極唔聽」？先別爆血管　他們或只是聽不懂、辦不到

每個孩子個性不一樣，「不聽話」的背後，可能有着其他的原因。



每一個孩子天生就會想要滿足父母的期待，沒有一個孩子想要去當「壞孩子」，但是，一個簡單的道理，甚或一個基本的動作，他們就是怎麼也改不了，上一秒才剛糾正完，下一秒又繼續……

媽媽們就想問，他們為甚麼就是，怎麼說都「不聽話？」

但是，孩子其實也有話要說，只是不知道怎麼表達，試圖想想，我們很多時候只想要孩子「趕快」、「馬上」做完眼前的事（畢竟媽媽的事真的太多了），小孩如果沒有完成，是不是就成了父母眼中「不聽話」的孩子呢！

孩子的不聽話，背後的原因需要父母去了解，解析內心，多些理解，或許你就不會再覺得孩子總是說不聽、總是做不好了呢！

相關文章：孩子狂喊叫他「冷靜別哭」傷害雙倍上！這5話倒能讓他們逐漸平靜

+ 21

聽不懂，父母要甚麼

學齡前的孩子，對於大人的語言，都是處於不同程度的懵懵懂懂，而且他們為了取悅大人，有時候會努力表現出「聽得懂」的乖巧模樣，但是很多時候，他們根本就不明白你在說甚麼。

如果你以為孩子會說話，就甚麼都懂了，就把他當成一個「懂事」的大孩子來要求，那就錯了！一旦發現小孩怎麼都聽不懂時，父母就會失去耐性，親子衝突就會發生。

所以，如果你覺得孩子不聽話，首先檢討一下，自己的表達是不是真的讓孩子聽懂了。

其實他是，做不到

再來，是很多爸媽根本壓根沒想到，自己對於孩子的要求是不是過於嚴苛，或許有些要求對他們來說，是超過能力所及。

最簡單的例子就是，當孩子哭鬧，要求他們立即「不許鬧」、「不許哭」，對於一個孩子來說，或許真的不容易啊；或是希望他們「專心點」、「勇敢些」，這些不切實際的期待，關鍵就是父母忽略孩子的年紀，以為他們大到可以承擔。

很多的問題需要時間去發酵，並不是一蹴可及，等到時間一到，他們自然就會了。

相關文章：「3句話」千萬別說！日本媽媽分享養育秘訣 教出子女都是高材生

+ 6

情緒中，甚麼都不想聽

道理就像大人一樣，情緒一來也是無法理性溝通！孩子更是這樣，當他們有情緒的時候，肯定是甚麼話都聽不進去。

所以，當你覺得孩子狀態不佳的時候，越是要保持冷靜才行，千萬不要被孩子的情緒帶着走，無論他多麼不可理喻，一切等孩子的情緒平靜之後再討論。

如果你可以做到耐心安撫，或許他們的情緒可以快些平復，如果你沒有耐心去處理，也可以試圖去轉移他的注意力，不然的話，就是甚麼都不做，等孩子的情緒慢慢自然消退再進行溝通。

要關注，也是原因

想要得到關注的孩子，不是特別乖巧懂事，不然就是特別頑皮搗蛋！

尤其年齡越小的孩子，越是需要得到父母的關注，他們不合邏輯的誇張行徑，也許只是想到父母，「看我！看我！」。想改善這個情況，建議平時有固定的親子互動，同時多些與孩子的肢體接觸，並經常主動和孩子多說話，而不是心不在焉有一搭沒一搭的打發孩子。

只有當孩子的內心被裝滿了，才不會一直求關注。

他可能是，不服氣

有沒有想過，孩子不聽話，有可能是內心「不認同」你！

這種狀況最容易發生在親密度不夠的親子關係上，孩子會覺得你沒資格管他，無論你的道理有多對，孩子就是對你有意見，也會不顧一切地和你作對。最多的時候就是父母過於忙碌疏於照顧與管教，沒有跟孩子有足夠的關係基礎上，最是容易發生這樣的情況！

總之，孩子「不聽話」時，想想他到底怎麼了，每個孩子個性不一樣，遇到問題冷靜思考，對症下藥，同時讓孩子知道你的堅決和底線，久而久之就能搞懂孩子內心的小劇場了。

【延伸閱讀，更多教育子女建議】

你也是這樣？網民列典型亞洲父母4大特徵 家長睇到有共鳴又心虛

+ 11

管教方式｜錯用呢個方法責罰 仔女長大後易有行為偏差及心理問題

+ 11

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：別再給孩子貼上「不聽話」的標籤，其實他可能「聽不懂」、「情緒中」，或是「辦不到」】