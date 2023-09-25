孩子變得沒禮貌？有其父母必有其子女　2種家庭最易養出冷漠小孩

説實話，我平常也算是5G衝浪選手了。但其實，有一點看不懂現在網絡上的某些評論。



比如前段時間看到一個詞條，大一開學跟父母説好每個月2000錢的生活費變1500了，問大家1500的生活費在大學夠不夠花。看問題，倒沒覺得有啥。生活費這件事，要綜合考慮家庭情況、大學所在城市物價水平，以及自身的消費習慣，總的來説，豐儉由人。

但評論區，我就看不懂了。

有人説自己18年上大學1500就已經不夠花了；有人指責既然給不了2000的生活費，當初就別答應啊；有一位網民試圖替父母解釋：可能是家庭條件一般，父母發現2000負擔太重，就給1500了，還指出大學可以勤工儉學，父母供上大學已屬不易，要理解。

然後，有些人就坐不住了，不斷diss這位網友：

．「1500的生活費都拿不出來，當初就不要生」

．「怎麼給了1500，就要孩子感恩戴德的？」



等等……

做為父母，看完心裏怪怪的。我對孩子沒甚麼要求可以，無條件養育可以，我們也一直提倡這樣。但這反過來成為道德綁架父母的理由，就有點不講武德了。

還有很多年輕人，自己工作後入不敷出，時常找家裏人接濟，但還會對父母的出手不夠「大氣」而心生怨言。

．「誰困難的時候不是找家裏人」

．「每月要幾百塊錢都不願意給，還問我為甚麼不願意回家？」



總之，看完你會有一種深深地無力感，尤其是代入到自家孩子後，忍不住後背發涼，我們費盡心力養大的孩子，最後怎會如此冷漠？深究根源，如果養育初心沒出問題，那便是養育方式出了問題！‍

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有兩種家庭，最容易養出冷漠的孩子。

1. 父母下意識背鍋

相對於以前強勢的父母，現在的父母都很講道理，凡事尊重孩子的意見，在愛與寬容中，就容易過了度。

我有一個朋友，她和孩子相處的過程中，就總是下意識替孩子背鍋。比如，孩子走在路上，不小心摔了一跤，孩子還沒哭，她就搶着説「都怪媽媽沒有牽着你的手」；孩子倒水不小心打碎了水杯，她也會下意識地道歉「對不起寶寶，都怪媽媽剛才做飯，沒過來幫助你」；孩子早上醒來看見周圍沒人而大哭，她會跑過來説「對不起寶寶，媽媽去忙了，沒陪在你身邊讓你害怕了」……

就這樣，從孩子出生説到孩子4歲。

結果，孩子現在的口頭禪就是「都怪你」、「都是你的錯」、「你為甚麼不來幫我」？當初，明明你只是為了安慰他、給他個台階下，顯示自己的溫柔體貼，但孩子卻全當真了。

多少新手父母都走過這個彎路？

一來，總是覺得孩子小，承受能力弱，碰到事、遇到挫折，怕他有心理負擔。

二來，親媽光環總是讓我們忍不住自我情緒勒索，覺得自己還能做的更多，一出問題，就先檢討自己做的還不夠。

如果你總是替孩子攬責任，久而久之，他自然而然就認為，你的所做所為，本就是你應該做的——「你就是應該給我做飯、洗衣服，就應該給我錢，替我收拾爛攤子」。自然，他不會在你付出的時候感恩，只會在你做不到時冷漠指責。

小時候，怪你走路沒牽好他；上學後，落東西怪你沒提醒他；畢業後，錢不夠花，怪你工資太低，自己不是富二代；找不到好工作，都怪你老實本分，沒有人脈；娶不到媳婦，怪你買不了一線城市的婚房，拿不出高額的彩禮。

總之，我出現的狀況，我所遭遇的困難，都是因為你，因為周圍其他人，因為社會，因為這個世界，反正不是因為我。

所以啊，我們可以對孩子好一點、更好一點，可以包容他的行為，可以無限共情他的感受，但需要他分擔的義務、需要他承擔的責任，堅決不能背鍋。

．「摔倒了很疼吧，來，媽媽給你吹吹」。而不是「都是媽媽不好」。

．水杯打碎了沒關係，你沒受傷就好。下次我們拿這種易碎的杯子啊、碗啊，小心一點就好了」。而不是「都是我疏忽，我應該給你準備耐摔的」。



犯錯不可怕，但不可逃避責任。只有一個責任意識強的孩子，才能真正地換位思考他人的不易和辛苦。

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2. 充滿控制慾的家庭

家長的控制慾究竟有多可怕呢？

前兩個月，寧波有一位媽媽去寵物店退一隻貓，那是前一天丈夫買給女兒的禮物。但寵物和一般商品不一樣，若無健康問題，是不予退換的。所以，店家拒絕了這位媽媽退貓的請求。結果，誰也沒意料到的是，這位媽媽當場就將貓摔死了。

看到這一幕，周圍的人全都震驚了。

覺得她太殘忍了，還是當着丈夫和女兒的面。

但很多人只是看到了這位媽媽行為上的殘忍，覺得她是一個情緒不穩定的人。因為被店家拒絕退貓而發瘋。而這背後反映的，其實是家庭中極致的控制慾。因為，就算退不了、養不了，她可以送人或是低價轉賣，總會有解決辦法的。為甚麼她非要把貓當眾摔死呢？

其實，本質是在宣誓家庭的絕對話語權。

這隻可憐的貓是其丈夫作為送孩子的禮物買的，但很顯然，這個決定她是不同意的。好傢伙，明知道我不同意，你們還非得買，這不是赤裸裸地對我權威的挑戰嗎？所以，我今天就要給你們點顏色瞧瞧，看看這個家到底誰説了算！

控制慾這個東西，其實是很隱性的，我們都不願承認自己有這麼恐怖的控制慾。但細想想，即便是看似民主的商議背後，暗含的也是隱隱的控制慾：

問孩子作業打算甚麼時候寫，讓他自己看着安排：

．「我準備先玩會兒，然後今天再寫完……。」

．「你先寫完了再玩多踏實！」



問孩子周末甚麼計劃，聽他的：

．「我想看個電影，然後……」

．「大周末的不去户外活動活動養養眼，還要窩在家裏看電視嗎？」



所謂的民主，也只是你自己認為的相對民主，孩子的願望實現的前提，是必須在你的允許清單裏才可以。這背後隱藏的邏輯，不就是「我是對的，你必須聽我的」？雖然沒有摔貓媽媽那般歇斯底里，但這背後説一不二的絕對控制慾卻是如出一轍。

我們也當過孩子，那些跟父母漸行漸遠的距離，對他們越來越冷漠的態度，不就是這些小事中積攢起來的。我知道承認並且改變這一點很難，但如果我們時時帶着察覺去養育，這是可以改變的。

因為我本身的性格也是執拗且強勢的，這個暑假，跟女兒CC親密接觸，就沒少被「窒」，幾乎都是這類問題。

CC總會説：

．「不同意，你為甚麼還讓我自己定？」

．「不信我，還問我意見幹甚麼？」

．「算了，不説了，説了你也不同意。」



每每這些信號出現的時候，我就會很警惕。現在她至少還願意頂嘴和抗議，如果繼續無視，那必然是無聲的冷漠和刻意的遠離。所以，我常會覆盤和反思，我的問題在哪？孩子的問題在哪？

很多時候，問題其實就出在「既要……又要……」，我既想給她自由，又想她聽我的。後來的解決方式也簡單：

認為不是大問題的，就真的放手吧。覺得是大問題的，提前約定約束範圍。比如暑期作業，我們不是按「周計劃」來嘛？

一開始我大撒把，説三年級了，嘗試下完全自我管理吧，先試2周。結果前2周，就每天懶懶散散，我催，她就用上面類似的話回應我。當然，也有好多次趕到半夜12點的時候。後來我勸自己，算了，不管了，2周的試錯成本真的試不起嗎？

試得起的。

既然答應了，這2周就這樣，好賴，看着結果再説。結果周末驗收，2周都沒按她計劃完成。可見，現在不是完全放手的時機，CC也覺得單靠自己，不太行。於是我們第三周，我就約束範圍了。哪些我規定的，是當天必須完成的，剩下的她自己安排。

2周後很順利，因為我要求的都是作文、卷子這種重頭作業，雖然做的時候覺得費勁，但一旦完成，整周都輕鬆，剩下的數學口算、英語打卡都很簡單。

CC心服口服，也領會到些精髓，第二個月開始，又提出不用我管了。現在暑假結束，暑期作業她基本自理，馬馬虎虎基本完成。完美嗎？肯定不如我手把手規劃和指導完美。但是，這樣對她的獨立能力，我們的親子關係，都大有裨益。

控制慾本身也不是洪水猛獸，我也不信絕對地放養就是好事，但怎麼使用、怎麼把握度，是父母永恆的修行。

一個充滿控制慾的家庭，是很讓人窒息的。孩子的內心一定是不服氣，甚至是心懷怨恨的。當一個孩子被否定太多，無視太多了，骨子裏就會留下自卑的底色，為了迴避這種痛苦，他們會潛意識遠離和冷漠。

高爾基説過：「愛孩子，這是母雞也會做的事，但如何教育好孩子、怎麼保持和諧的親子關係，卻是一門藝術」。

要我説，這不是藝術，簡直是門高深的技術！一起加油吧，姐妹們！‍

我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院副主任醫生；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者。‍‍



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