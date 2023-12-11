三九天灸助調補陽氣、驅寒散濕 中醫指6類人士不宜接受天灸

一年一度的三九天灸即將到來，又是時候準備貼天灸增強陽氣了！三九天是一年之中陽氣最潛藏、也是最寒冷的日子，在這個特定時段，使用具有辛溫助陽特性的中藥，敷貼在特定穴位上，便可由皮膚吸收藥效，直達至不同經絡，達到調補陽氣、驅寒散濕、固本扶正、疏通氣血、平衡陰陽的效果。

本文作者：寸心中醫首席醫師



很多病人或會好奇，天灸與針灸是否一樣呢？其實天灸並非侵入性治療，只是將中藥磨粉後調制成糊狀，敷貼在合適的穴位上。天灸一樣須經過中醫師診斷後方能進行，醫師會為病人選擇最貼合其症狀的穴位，然後將加入生薑汁、蜂蜜等材料調和的藥粉以敷料貼在穴位，一般20-90分鐘後便可自行撕去。過程中只會敷貼不會用針！

常現以下症狀人士適合進行天灸以改善體質

想知道自己是否適合做天灸，便要留意自己是否有氣虛或陽虛症狀。如果經常受鼻敏感、哮喘、反覆感冒、胃痛、容易腹瀉、手腳冰冷、怕凍怕風、月經不調、常有經痛等問題困擾，那麼天灸很可能能改善症狀。而且，新冠後體質變差人士或長新冠病人亦相當適合通過天灸增強體質。不過，天灸主要目的是增強體質以預防疾病，雖然會令症狀有好轉或較少發作，但想完全根治就或要配合服藥或針灸了。至於未滿兩歲、易對敷料過敏、懷孕中、皮膚易過敏或留疤、當下感冒發燒等人士，則不宜接受天灸。

天灸的常用穴位多在背部及腹部，包括足太陽膀胱經背俞穴、督脈、任脈等穴位，例如大椎、肺俞、脾俞、腎俞、氣海、關元等，敷貼溫熱中藥則有助滋養經絡，補益臟腑陽氣。

接受天灸療法人士需注意，敷貼時間並不是越久越好，必須遵照中醫師醫囑，在適當時間除去藥貼，否則可能會灼傷皮膚。而且除藥後，亦有相應注意事項，例如避免沾冷水、避免進食發物等。

2023-2024 三九天灸日期

初九：22/12

二九：31/12

三九：9/1

加強：18/1

《本文資料由寸心中醫首席醫師提供》