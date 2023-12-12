冬天天灸｜中醫拆解天灸流程及注意事項 附適合人士類別

近日香港天氣稍為轉涼，當人體陽氣減弱，呼吸道疾病隨之頻生，三九天灸正好治療秋冬疾患。「夏養三伏，冬補三九」，三九天為冬至後三個九天，為一年中最寒冷的日子，陽氣亦最為微弱之時。陰極陽生，三九天灸以敷貼溫熱藥物，借天地之陽氣而助自身陽氣生發，達致溫陽益氣、健脾補腎、散寒袪邪的功效。

本文作者：博愛醫院黃子欣中醫師



天灸流程

天灸利用辛熱藥物，如白芥子、廷胡索、細辛、生麻黃、製附子、肉桂、丁香等中藥磨粉後混合新鮮薑汁而成，敷貼在特定穴位表面，使局部皮膚充血、發泡（出水泡），刺激經絡氣血運行，發揮自我調整功能。若要達至最佳防治效果，以連續三年為一個完整療程，每年要完成三伏天灸及三九天灸為佳。敷貼天灸之前，中醫師因應患者身體狀況選定穴位，多用背部俞穴，部份按病情選用肢體、頸部或腹部穴位。成人敷貼約一至兩小時，小孩及長者約為半小時至一小時，敷貼時間不能過長，否則可致皮膚灼傷。首次敷貼時間一般較短，而皮膚耐受程度因人而異，可酌加減時間。

哪些人士適合進行天灸？

天灸適用於虛寒性疾病如：

呼吸系統疾病：過敏性鼻炎、哮喘、慢性支氣管炎、氣管敏感、體虛感冒

脾胃疾病：胃脘痛、慢性腹瀉、消化不良、厭食

婦科疾病：痛經、月經不調

關節痛症：頸痛、肩周炎、腰痛、膝關節炎

哪些人士不適合進行天灸？

1.感冒、發熱、燥熱、濕熱體質人士

2.孕婦、正值經期

3.哮喘急性期、嚴重心肺不足者

4.皮膚易敏感、增生性瘢痕者、皮膚創傷或潰瘍，有藥物敏感史

5.兩歲以下的小孩

6.糖尿病、G6PD（蠶豆症）患者

天灸注意點

1. 敷貼後皮膚可能局部潮紅、灼熱，部份會感到刺痛或出現小水疱。某部份會出現色素沉著，需要數周至數月方可自行消退。情況輕微者，可外用凡士林一周以舒緩不適。若進行天灸時有任何不適，應即時停止並向中醫師查詢。

2. 敷貼後應避免汗出、暴曬，避免受風寒。

3. 藥貼移除後至少兩小時後方可洗澡。

4. 進行天灸應避免進食生冷、油膩、辛辣、煎炸食物，另應避免牛肉、鵝鴨肉、堅果、海鮮等，以減低皮膚過敏風險。

5. 接種疫苗兩周內不宜進行天灸，應先確認無發熱或皮膚過敏等不良反應。

6. 若新冠肺炎康復兩周後無不適，亦可就其後遺症進行天灸，以提升陽氣。