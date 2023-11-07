兒童發育｜咖啡因會阻礙鈣、鐵吸收　珍珠奶茶外這些飲品也不應喝

台灣衛福部食藥署於2023年元旦起，現場調製的飲料只要含咖啡因，須標示咖啡因含量，標示紅、黃、綠三色。以健康成人為例，標示紅色的飲品每日上限為一杯、黃色則不超過兩杯、綠色上限為三杯。台中慈濟醫院提醒，咖啡因會減少鈣與鐵的吸收，發育中的青少年及孩童應少量甚至避免攝取。



咖啡因是一種能刺激中樞神經的興奮劑，醫學臨床較常用於複方配藥治療頭痛；而過量使用會引發心悸、頭痛、焦慮、失眠、頻尿等症狀。

台中慈濟醫院家醫科醫生李宜軒表示，長期大量使用會有依賴成癮風險，不宜突然停用，以避免戒斷症狀。適量攝取，對身體還是有好處，若有相關疑慮建議就醫諮詢。

相關文章：兒童身高｜別讓孩子吃得太肥膩 可致性早熟 隨時提早「唔識高」

+ 12

台灣國健署建議，成人每天咖啡因攝取量應不超過300毫克、孕婦不超過200毫克。台中慈濟醫院營養師顏慧菁補充，咖啡因會減少鈣與鐵的吸收，建議尚在發育中的青少年及孩童應少量甚至避免攝取，以免影響生長。

不少人為了考試或工作，購買市售能量飲料提神，卻忽略能量飲料能提神的關鍵成份就是「咖啡因」。

李宜軒提醒，每日的咖啡因攝取量，不能只參考現調飲品的紅黃綠燈，還要注意包裝飲品上的咖啡因含量標示，如能量飲品、可樂都是常被忽略的咖啡因飲品。而朱古力、咖啡相關製品及止痛藥等也含有咖啡因，卻不在台灣食藥署標示範圍內。

李宜軒表示，咖啡因與部份藥物會產生交互作用，例如：咖啡因會抑制身體吸收口服甲狀腺素，易有藥物濃度不足風險；含麻黃鹼的感冒藥與咖啡因同時服用會過度刺激中樞神經造成亢奮；鎮定安眠類藥物則與咖啡因相互抵制。她建議服藥前停看聽，先諮詢醫生或藥劑師，才能享受咖啡因，讓健康無礙。

【延伸閱讀，更多兒童發育及飲食建議】

麵包當孩子早餐易肥兼影響專注力？ 6種常見包點隨時熱量爆燈！

+ 12

相關文章：兒童身高｜牛奶早上喝 不及這時間喝更好？原來這是骨質成長時段

+ 4

延伸閱讀：

「3重增強作用下」冬季也恐形成超級颱風 專家：今、明年勿掉以輕心

女童染流感住加護病房 疾管署：北市流感疫苗接種進度落後全國平均

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」