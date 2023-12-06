兒子漸大常嫌媽媽煩！她找回7年前一封信　感慨親子關係落差太大

孩子漸漸長大，不再像過去一樣總是黏着你，直率說愛你；進入青春期像是吃了炸藥，動不動就對你說話口氣差，覺得你煩。一位媽媽翻出兒子七年前的信，滿滿感謝、滿滿愛，對比如今，巨大的落差讓許多媽媽都「心有戚戚焉」！



日本有一位媽媽，與處於叛逆期的大兒子關係緊張，一天早上被兒子的話傷透了心，但又在翻開兒子七年前寫的一封信後，熱淚盈眶。這是很多媽媽都有的感慨，總是想着那個小小又貼心的孩子，長大後似乎與自己越來越疏遠......

孩子說話口氣好差

這位日本媽媽早起為14歲的兒子做早餐。不過，或許是因為孩子剛睡醒，不餓，竟然在她呼喚他時，生氣的說：「我又不餓，為甚麼要吃？你別逼我吃。」

聽到兒子的話，媽媽感嘆自己不僅沒有得到感謝，還被孩子嫌棄。難過時，她繼續前一天開始整理儲藏室的工作，然後，意外看見了兒子七年前寫給她的一封信。這封信，讓她感受到小時候的孩子，是這麼貼心。信裏面是這麼寫的：

給媽媽



媽媽，謝謝您一直陪我玩。我永遠愛你。我們再一起玩吧。請再帶我出去，我真的很喜歡。我一直很感謝妳，感謝妳一直陪我玩。



（網絡圖片）

對比七年前的信，媽媽承受巨大失落

看着兒子用鉛筆寫下的這封信，末尾畫了很多心形標記，背面也畫了可愛的圖片。媽媽說：「當我想着兒子一遍又一遍地重複寫謝謝你、我愛你，眼淚快要奪眶而出。」在七年後，孩子進入叛逆期，和他說話似乎很容易惹他不高興，對比這七年前的信，真讓人感嘆。那句「我永遠愛着你」，或許沒有機會再聽到。

看了這則貼文，許多也是媽媽的網民回覆，一位提到自己忍不着落淚，因為她的孩子也正在經歷叛逆期。有媽媽提到：「我想我應該收集現在孩子給我的小紙條，做好準備，當他進入青春期後可以來拿來看，治癒我的悲傷。」

媽媽提到想過把這封信裝進相框，展示在兒子能看到的地方，但又覺得孩子會再說出一些批評的話，所以不想讓這封信變得不那麼可愛。但她把信放在只有她知道的地方，當兒子又表現出叛逆態度時，她會拿出來看看，並嘗試忍受。看着許多網民的回覆，可以知道有很多媽媽都在孩子成長階段，感受過這種強烈的失落，那個總是挨着妳的小小孩，身高風暴抽高，漸漸對妳越來越不耐煩。

孩子進入青春期，開始尋找自我認同和獨立性。面對孩子的叛逆行為，家長必須保持冷靜和理智，處理衝突情況時，不要讓情緒控制自己的反應，要確保理性溝通，避免衝突升級，同時也給孩子一個良好的示範，教導他們如何面對衝突。就像這位日本媽媽一樣，她以閱讀孩子小時候的情書，來安慰自己，平息失落的心情與怒氣。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：珍惜孩子還黏着你的時光！如今動不動嫌你煩。媽媽曬七年前的信，感嘆落差太大！惹哭一堆媽媽】