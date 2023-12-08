肺炎支原體｜中醫也能醫！5類人感染不能拖　補充6大營養擺脫久咳

近日肺炎支原體（台灣稱「黴漿菌」）感染受到關注，人心惶惶，除了抗生素外，還可以嘗試中醫治療，飲食上對的選擇，才能讓咳嗽快快好，對此專家解密了。



據《健康2.0》報道，台灣中醫師葉姿君表示，肺炎支原體並不是一個新的疾病，中醫治療上，並沒有在分是細菌、病毒、支原體，遇到疾病，還是永遠的老方法「辨證論治」，依照患者的咳嗽症狀，區分寒熱虛實、辨認痰是濕痰或燥痰來開藥處方，等症狀緩解後，再觀察身體哪個臟腑是不是特別虛弱，需要用藥扶正，增加免疫力。

許多人一感染黴漿菌肺炎，就會非常害怕需要吃抗生素，擔心對身體會有不好的影響，也會怕不記得吃，會產生抗藥性，葉姿君說明，有一些中藥有抗生素的作用但又不會產生抗藥性，像是黃芩、黃柏等，中醫會依據患者症狀嚴重程度給予處方，所以得黴漿菌，不一定要吃抗生素等西藥。

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人會生病是因為「正虛邪實」，也就是說，身體虛弱加上外來的病邪入侵，才會導致生病，因此身體強健的民眾不用太過緊張。但如果病況太過嚴重，出現黃濃痰、胸痛胸悶、發燒、咽喉嚴重疼痛，或是咳嗽拖得太久，超過2至3周一直沒有好轉，有慢性病、年老、年幼，身體本來也比較虛弱，則建議儘早就醫以免延誤病情。

5類人感染不能拖

1. 病況嚴重，如出現黃濃痰、胸痛胸悶、發燒、咽喉嚴重疼痛。

2. 咳嗽症狀拖很久，持續2至3周都未好轉。

3. 本身患有慢性病。

4. 年老。

5. 年幼。



葉姿君提醒，大家平常就可以保養好身體，病邪來時就不用煩惱，建議吃好、睡好、多喝水、適量運動，出汗毛孔打開的時候，千萬不要吹風受寒，少吃炸、辣、生冷、冰、甜等食物。呼吸道較脆弱者除了戴口罩外，冷天時也可以配戴圍巾，一方面幫助咽喉部保暖，一方面可以把後腦勺風池穴包住，預防風邪入侵身體！

來自台灣的營養師黃楀軒指出，許多人深受肺炎黴漿菌之苦，尤其許多人在治療後還持續咳嗽不止，睡不好也吃不好，身體無法好好修復，導致病程延長，建議多吃6大營養素降發炎、提升免疫力、修復黏膜，幫助呼吸道恢復，擺脫咳嗽。

1. 鋅：蠔、牛肉、小麥胚芽、南瓜籽、堅果。

2. 維他命A：紅蘿蔔、南瓜、豬肝、菠菜、木瓜。

3. 維他命C：芭樂、棗子、奇異果、辣椒、甜椒。

4. 維他命E：堅果種子、牛油果、全穀類。

5. 魚油：鯖魚、三文魚、秋刀魚、核桃、亞麻仁油。

6. 益生菌：乳酪、乳酪飲品、發酵乳飲品。



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