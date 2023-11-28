傷風感冒｜止咳糖漿服後別立即喝水！也別溝水稀釋　否則藥效大減

感冒時，常常會看到醫生開一瓶「感冒藥水」讓你回家服用，而許多人都會搭配白開水喝下肚，對此，有藥劑師就表示，這樣喝不僅是錯的，還可能讓你的藥效無法發揮到最大。



根據《三立新聞網》報道，台灣新竹縣執業藥劑師劉淑珍指出，秋冬是呼吸道疾病好發期，很多患者會出現咳嗽症狀，醫生有時會建議服用「止咳糖漿」來緩解，而大家可能覺得糖漿太甜，索性配水服用，對此，她表示，這樣錯誤的服用方法可能會讓藥效大打折扣，「很多人都喝錯了！」

劉淑珍表示，建議止咳糖漿喝下肚後不要馬上喝水，也不要將糖漿加水稀釋，這樣才能讓糖漿附着在黏膜上，發揮到最大藥效，若真的想喝水，也建議服藥完30分鐘之後再喝會比較好。

另外，劉淑珍也提供了以下感冒糖漿「5功效」給大家參考：

化痰：減少痰的黏稠性

排痰：促進痰液的排出

氣管擴張：緩解過敏氣喘引起的咳嗽

抗發炎：緩解發炎狀況

鎮咳：減少呼吸道搔癢感減少咳嗽



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