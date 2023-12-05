5歲男童屁股長出肉球不痛不癢　醫生驚呼是痔瘡　或與常肚瀉有關

一名媽媽替5歲兒子洗澡時，意外摸到肛門爆出一顆「詭異肉球」嚇壞，到直腸外科就醫，經檢查確診為痔瘡，醫生大吃一驚，因為這是他收治過年紀最小的痔瘡患者。



「在小小的屁股裏面挖呀挖呀挖，挖怪怪的痔瘡，像一顆膠囊。」台灣禾馨醫療直腸外科專任主治醫生陳威智在Facebook專頁中表示，該名痔瘡患者才5歲，弟弟的肛門口爆出一顆如藥丸般的痔瘡，上廁所不會痛也沒流血，看診時老神在在，因此決定先擦藥治療再觀察。

弟弟肛門爆出肉球，經醫生檢查確診是痔瘡。（Facebook專頁 / @痔瘡專家 陳威智醫師-微創痔瘡手術）

根據《ETtoday健康雲》報道，陳威智受訪表示，小朋友的痔瘡真的很罕見，過去收治年紀最小的痔瘡患者為14歲。陳威智替5歲弟弟內診時發現痔瘡外觀就像一顆小藥丸，還帶有彈性摸起來像粉圓，推測致病原因應該是頻繁拉肚子，磨破血管後，在黏膜裏面流血所致。針對弟弟痔瘡的治療方式，採用先擦一般痔瘡藥膏讓血管收縮達到痔瘡消除的作用，若持續腫脹超過1、2個月可能得考慮開刀清除。

陳威智說明，痔瘡原本是肛門中由血管、結締組織和平滑肌纖維構成的生理組織，幫助肛門肌肉更好的收縮和封閉，以防液體、氣體和固體外漏。後因久坐、不良的排便習慣而有不當的擠壓磨擦和壓力，導致組織滑出體外（脫垂）有腫脹出血，形成臨床上所說的痔瘡。

另外，一般內痔分4級，第1級為排便出現少量出血，有一點搔癢感和分泌物；第2級是排便時會跑出肛門外，便完再縮回去；第3級痔瘡幾乎掉在肛門外，但用手指可以推回去；最嚴重第4級，痔瘡完全掉在肛門外，且無法用手推回。

根據健保署2019年統計，在台灣長痔瘡者有39萬人，隨着當地人喜歡邊上廁所邊滑手機，在馬桶上久坐，使得痔瘡有年輕化趨勢。一般痔瘡不嚴重時，可以從改變生活習慣，規律運動及排便、多吃蔬果纖維等調整，若沒有改善，再擦藥膏和吃口服藥物，最後一步才是手術。

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