大掃除｜手部關節炎隨時出現肌肉僵硬 關節變形 附兩大應急方法

新年前密密打掃，未大掃除完雙手已經報銷？手部關節的退化和勞損，常會引發關節痛、活動受限，是家庭主婦的噩夢。一旦關節退化勞損，即使憑藉現代科技的協助，也無法逆轉。手部的關節炎可以分為兩類。一種是勞損性關節炎，是由於長時間反覆進行相同動作所導致的。另一種是發炎性關節炎，例如類風濕關節炎和痛風，則是由於關節發生異常的發炎所引起，兩者需要鑑別以助對症治療。

本文作者：博愛醫院林之蘭中醫師



手部的退化性關節炎除了因為關節老化、關節液分泌減少和軟骨損耗變薄等因素外，日常生活中長期姿勢不良、重覆性活動也是重要勞損因素。例如，手提過重物件、搬運、扭毛巾或手握掃把用力等重複且單一的手部活動。這些都會使關節承受壓力和磨損，久而久之就會加劇疼痛。關節炎通常會伴隨著疼痛、紅腫、發熱和關節僵硬等症狀。長期的關節發炎還會導致手指活動幅度和肌力減少，甚至附近手掌指間肌肉、前臂肌肉僵硬、萎縮和無力。慢性發炎、嚴重情況下可能導致關節永久變形。

當務之急應休息

當手指關節出現急性發炎，有紅腫熱痛等症狀時，首要的事情是讓關節休息，避免進一步損傷或過度使用。可以使用配合手箍、護腕護肘等作借力、制動，並在睡覺和休息時將手抬高，有助於減輕腫脹和炎症。同時注意在關節發炎的情況下，不建議進行需要用到較大力度的動作，以免加重症狀。

1. 暖鹽水浸患肢

有助減少水腫情況；

可選用天然粗鹽、海鹽，比例大約每4碗水1湯匙鹽；

每次15分鐘左右

2. 雙柏散外敷/浸洗

材料：大黃30g、薄荷15g、黃柏15g、澤蘭15g、側柏葉30g

功效：活血祛瘀，消腫止痛

可以以紗布浸濕外敷，注意有否出現皮膚過敏反應

日常保養

在工作中，避免重複性和單一的動作是最有效的方法。對於無法避免使用患肢工作的人來說：

1. 工作時適當地使用工具協助

2. 多注意休息

3. 適當伸展和放鬆關節

注意關節、骨節位置不要過度按揉、或用按摩槍擊打，以免加重關節腫脹疼痛。另外，飲食習慣方面，注意戒口：

關節腫脹明顯時，忌芋頭、糯米、黏滯食物；

紅痛熱痛明顯時，忌發物；

發物乃泛指易引起上火、生痰、發瘡、過敏，或令舊疾復發、新病加重的各種食物；

常見的發物包括魚、蝦、蟹、蕈類、鴨、鵝、動物內臟、竹筍等

新年大掃除後很大可能會出現舊患、關節腫痛不適。為了維護手部健康，應該避免重複性單一動作。適當使用護具、注意患肢休息，並適當伸展和放鬆手部，以保持關節靈活性。若腫痛不適持續或加劇，應儘早諮詢醫生的建議和治療。預祝大家健健康康、新年快樂！

《以上資料獲博愛醫院林之蘭中醫師授權轉載》

博愛醫院林之蘭中醫師

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