一吵架就被老公要求「還鎖匙滾出門」　網民齊勸人妻離婚保尊嚴

許多人說結婚是愛情的墳墓，如何維持婚後生活美滿並不容易，婚後房產問題也十分重要。



一名女網民就分享，婚後房子登記在丈夫名下，每次吵架老公都會叫她滾出去或交出鑰匙，讓她感到很沒有安全感，發文詢問該怎麼辦。

這丈夫每次吵架就拿這張「底牌」出來，也真的很不尊重太太：（按圖了解）

+ 5

一名女子在Facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，房子登記在老公名下，每次只要一跟老公吵架，老公就會叫她滾出去，或要她把房子鑰匙交出來還他，讓這名女子感到十分無助，「住的很沒有安全感，感覺隨時會被趕出家門。」

貼文一出，引發許多網民熱烈回應：

．「勇敢一點，出了家門就不要回頭了」

．「行李收一收回娘家」

．「這是言語暴力的一種，是該好好思考往後如何相處」

．「他這樣很沒禮貌不尊重妳，要好好想妳確定真的能忍受他這樣一輩子，他真的在乎妳嗎？」



也有許多人直接建議離婚，認為會說出這種話的老公並不愛她：

．「他說第一次我就會走，並且離婚，尊嚴」

．「離婚啊，為何要那麼沒尊嚴的繼續生活下去」

．「婚前買的就直接離婚，婚後買的先找好律師再離婚」

．「這男人不愛妳了，妳可以跟他離婚了，我是說真的！」



不少網民推測，發文女子可能沒有獨立的經濟來源，因此才會害怕被趕出家門：

．「我會努力存錢，只要他一提出，我立刻租房搬走」

．「不要懷疑，先找好妳的後路吧！」

．「女生還是要有積蓄⋯才有骨氣」

．「女人要建立好的收入來當後盾，這樣就不用看男人的臉色」



【延伸閱讀，更多夫妻相處故事】

沒因老公有錢而停步！人妻婚後身兼三職 結局勵志網民皆讚有遠見

+ 6

婚姻｜哪有貓不吃老鼠？老公人前是好好先生 卻被老婆揭再度偷食

+ 7

延伸閱讀：

婚禮前抓包尪有小三 她為愛原諒…4年後下場竟更慘

尪冷戰躲回婆家！人妻反樂翻「別和好」 婆媽見原因讚嘆：傑出的一手

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】