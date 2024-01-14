一吵架就被老公要求「還鎖匙滾出門」 網民齊勸人妻離婚保尊嚴
撰文：聯合新聞網
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許多人說結婚是愛情的墳墓，如何維持婚後生活美滿並不容易，婚後房產問題也十分重要。
一名女網民就分享，婚後房子登記在丈夫名下，每次吵架老公都會叫她滾出去或交出鑰匙，讓她感到很沒有安全感，發文詢問該怎麼辦。
這丈夫每次吵架就拿這張「底牌」出來，也真的很不尊重太太：（按圖了解）
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一名女子在Facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，房子登記在老公名下，每次只要一跟老公吵架，老公就會叫她滾出去，或要她把房子鑰匙交出來還他，讓這名女子感到十分無助，「住的很沒有安全感，感覺隨時會被趕出家門。」
貼文一出，引發許多網民熱烈回應：
．「勇敢一點，出了家門就不要回頭了」
．「行李收一收回娘家」
．「這是言語暴力的一種，是該好好思考往後如何相處」
．「他這樣很沒禮貌不尊重妳，要好好想妳確定真的能忍受他這樣一輩子，他真的在乎妳嗎？」
也有許多人直接建議離婚，認為會說出這種話的老公並不愛她：
．「他說第一次我就會走，並且離婚，尊嚴」
．「離婚啊，為何要那麼沒尊嚴的繼續生活下去」
．「婚前買的就直接離婚，婚後買的先找好律師再離婚」
．「這男人不愛妳了，妳可以跟他離婚了，我是說真的！」
不少網民推測，發文女子可能沒有獨立的經濟來源，因此才會害怕被趕出家門：
．「我會努力存錢，只要他一提出，我立刻租房搬走」
．「不要懷疑，先找好妳的後路吧！」
．「女生還是要有積蓄⋯才有骨氣」
．「女人要建立好的收入來當後盾，這樣就不用看男人的臉色」
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