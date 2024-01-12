「你有盡力嗎？」產房護士分享衰老公語錄　嘆若她是老婆立即離婚

生孩子可以說是女性一生中最大的身心挑戰。美國一名護理師近期在社群媒體上分享，自己在產房接生時常會聽到許多準爸爸的「直男言論」，讓她在一旁都快要聽不下去。女子將這些聽過的內容搞笑拍成影片上載上網，吸引不少網民留言討論。



據《紐約郵報》（New York Post）報道，拍影片上傳TikTok的女網民安娜（Anna Pascarella）是一名兒科護士。她在影片中一人分飾多角，扮演這些直男爸爸在陪產時的傻眼行徑。其中最常見的就是捨不得花錢打無痛分娩（硬脊膜外麻醉），只因為打一次無痛分娩就要價5300美金（約港幣4萬1千元）。

兒科護士安娜分享她在產房工作時的所見所聞：（按圖了解）

+ 10

影片中安娜假扮不同爸爸說：「真的有那麼痛嗎？」、「不用不用！她不用任何止痛藥」、「以後（陰部）看起來絕對會長得不一樣」、「幫我多縫（會陰）幾針縫緊點」，甚至還有人說打無痛分娩要4萬多元港幣「太奢侈」。不僅如此也有許多準爸爸不顧自己另一半還在產房奮鬥，抱怨自己等太久。

有人抱怨自己睡在椅子上背很痛、有人問為甚麼生孩子要那麼久，還有準爸爸曾問過安娜：「孩子還要多久才會生出來？我真的好餓，想去吃東西」。有一名準爸爸甚至抱怨妻子生產時叫得太大聲，還有另一名準爸爸在妻子用力到嘔吐時質疑對方「真的有盡力嗎？」

安娜說如果是她自己的另一半做出這些行為，她一定會在填出生證明時順便填離婚協議書，不少網民也紛紛留言表示，這些行為已經不是不細心了，根本就可以說是冷血，如果自己是妻子也會很失望。

【延伸閱讀，更多分娩見聞】

生育｜連醫生也感嘆上天在保佑！孕婦子宮噴黑血 嬰孩卻平安出世

+ 9

分娩｜真正天選之人！嬰兒臍帶纏頸5圈仍順利出世 震撼畫面曝光

+ 9

延伸閱讀：

疫苗疲勞…CDC建議接種新冠病毒、RSV、猴痘疫苗

第一夫人稱拜登年齡是「資產」 批共和黨打杭特「殘酷」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】