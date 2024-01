龍年利是封2024｜新年商場25+利是封/新春揮春換領攻略｜持續更新

龍年2024商場利是封|每年商場新年利是封及賀年揮春備受矚目,剛推出便迅速被清空。《香港01》01親子記者為大家整合全港九新界各大商場推出的龍年利是封及揮春等,讓大家更方便率先看其精緻設計及換領方法!



龍年商場利是封2024【1】香港島篇

龍年商場利是封2024【1.1】太古城中心「福樂滿載」利是封套裝

好事連連。太古城中心 2024「福樂滿載」利是封套裝融合中日傳統及祝福,以日本庭園的枯山水為背景,日式祥和禪意滿溢,同時配上新春中式吉祥圖紋,滿載著各種賀歲的心甜祝福,寄予親朋好友新一年開運招福,運氣、幸福滾滾來!一套四款的利是封印上絢麗奪目顏色,齊集經典喜慶赤紅、活潑粉紅、優雅酷紫及活力橙黃,配上浮雕凸印的枯山水背景花紋及啞光金箔呈現的年花及錦鯉等傳統賀歲圖紋剪影,分別寓意著「竹報平安」、「繁花似錦」、「年年有餘」及「大吉大利」等節日祝賀,洋溢著節慶的氛圍之餘,亦呈現出細節質感,祝福大家新一年鴻運當頭,共迎豐盛一年!

+ 1

換領日期:2024 年 1 月 25 日至 2 月 9 日或換完即止

換領時間:11am – 8pm

換領地點:太古城中心二樓 LIVE+服務處 (近 CIAK - All Day Italian)

換領方法:顧客於太古城中心以電子貨幣消費滿 HK$1,200 或以上,下載 TAIKOO+流動應用程式及登記為 LIVE+正式會員,即可換領「福樂滿載」利是封套裝 2 套;消費滿其他指定金額,下載 TAIKOO+流動應用程式及登記為 LIVE+正式會員,更可換領「福樂滿載」利是封套裝及其他豐富禮品。



龍年商場利是封2024【1.2】時代廣場 X 陳蕾《新春花蕾》新春限定針織利是封套裝

新春將至,銅鑼灣時代廣場聯同出爐叱咤樂壇女歌手金獎得主、我最喜愛女歌手兼織物達人陳蕾,以《新春花蕾》為主題推出喜迎新春企劃。陳蕾更為時代廣場設計了加入編織元素的新春限定利是封套裝,把繁花似錦、花開富貴的新年祝願傳遞開去!針織利是封套裝設計新穎,加入陳蕾獨愛的編織元素,充滿手作溫度。每款設計均飾有立體針織花卉,並以繽紛的顏色組合,配搭復古的燙金圖案,設計具波希米亞風格,為大家帶來別開生面的新春祝福。而一套5款共8枚的利是封套裝同時包括由陳蕾親自設計的針織利是袋,擅長手作編織的陳蕾特別喜歡配搭織線的顏色,希望每次都能為大家帶來感覺截然不同的編織作品。是次她特意以深淺不一的紅色織線配襯粉色織線,設計出既有新春喜慶氣氛,又不失時尚感的百搭利是袋,祝福大家新一年花開富貴,歡樂如新春花蕾。

+ 1

換領日期:2024年1月17日至2月9日

換領地點:時代廣場5樓換領專櫃

換領方法:時代廣場「Team Times」會員於時代廣場即日以電子消費滿HK$2,000 或以上,即可換領《新春花蕾》利是封乙套;滿HK$4,000 或以上即可換領《新春花蕾》利是套裝乙套,包括利是封乙套及針織利是袋乙個*。(最多可累積三張於不同商戶之單據)

*每日獎賞數量有限,先到先得,換完即止。



龍年商場利是封2024【2】九龍篇

龍年商場利是封2024【2.1】黃埔天地「福至龍年」利是封

金龍將至,紅磡黃埔天地推出「福至龍年」利是封,並由香港著名書法家華戈先生親筆揮毫,與大家喜迎新春!利是封以具氣派的紅色及金色作主調,加上由華戈先生所提的「福」字,筆走龍蛇,揉合浮雕和熨金效果,更顯靈動且富藝術感;再以盛開的牡丹花配合精緻金色線條,寓意富貴吉祥,祝願大家龍年福運齊來,萬事如意!

黃埔天地「福至龍年」利是封

換領日期:2024年1月26日起至換完即止

換領地點:時尚坊、美食坊、聚寶坊及家居庭禮賓處

換領詳情:於黃埔天地商舖以電子貨幣單一消費滿$200或以上,憑即日單一機印發票及對應之即日電子貨幣付款存根,即可於時尚坊、美食坊、聚寶坊或家居庭禮賓處換領利是封乙包。

*1包8個,數量有限,換完即止。



龍年商場利是封2024【2.2】奧海城「龍賀新歲」利是封

今年,奧海城為會員獨家準備的一套三款「龍賀新歲」利是封。利是封繼續由著名水墨畫畫家兼設計師陳紫君精心設計而成。承接去年兔年利是封設計大受歡迎,今年龍年會繼續以墨的七個色調糅合油畫技巧,畫出可愛活潑、成雙成對的祥龍。祥龍手上持有「金元寶」及「福袋」,寓意福氣與財運都穩握手中。長方形及正方形兩種尺寸形狀的利是封,以珠光粉紅及粉紫彩紙作基底,並以新式幻彩燙印技術將祥龍印上。

換領日期:2024年1月15日起至換完即止

換領方法:S+REWARDS會員以20點數換領「龍賀新歲」利是封一套(每套12個)。數量有限,先到先得,換完即止。



龍年商場利是封2024【2.3】朗豪坊「幸運夾萬」賀年利是封

「龍」曆新年即將到臨,今年朗豪坊以「黃金寶藏」為主題,為大家帶來寓意財富及福氣滿載的限量版「幸運夾萬」賀年利是封。禮盒設計蘊藏巧思,以寶庫為靈感,象徵來年驚喜處處,有無窮寶藏般待你探索!「幸運夾萬」內藏璀璨「鑽石」、閃爍「金幣」及象徵豐盛的「寶箱」利是封,破格大玩像素藝術風(pixel art),令設計更顯時尚及藝術感。夾萬更藏有設計時尚的幻彩花器,在新一年為你帶來充滿希望的璀璨黃金時刻,保持對生活的好奇和熱愛!

換領日期:2024年1月17日至2月14日

換領地點:朗豪坊4樓顧客服務中心

換領方法:於朗豪坊APP以8,888 分換領或於商場以電子支付方式消費滿HK$2,000(最多四張合資格消費單據*)

*憑最多4張由不同參與商舖發出之即日機印電子消費單據,其中最少1張為食肆商舖消費單據。



龍年商場利是封2024【2.4】Mikiki「癲噹」龍年利是封及揮春

今個新春,新鴻基旗下商場新蒲崗Mikiki首度聯乘本地文創作家「貓室」的人氣插畫「癲噹」,呈獻「癲噹賀龍年春日祭」,陪大家送兔迎龍!換上喜慶新裝的「癲噹」將會孖住「鬆弛龍」在Mikiki恭候大家光臨,祝福大家鴻運「噹」頭、「龍」年大吉!「癲噹」更帶同新朋友「鬆弛龍」誠邀大家齊來Mikiki行大運,歡度喜氣洋洋的新春佳節,同時推出多款率先發售的「癲噹」精品及賀年用品,包括「癲噹龍年利是封」、「癲噹龍年揮春」及「癲噹開運年糕」等賀年禮品,讓大家將滿滿的新年祝福帶回家!

+ 1

換領日期:2024年1月9日至2月9日

換領地點:Mikiki地下中庭

換領方法:The Point會員憑指定積分及即日消費免費換領。

*數量有限,先到先得,換完即止。



龍年商場利是封2024【2.5】又一城 x FAT COFFEE WITH「恭喜fat財又新年」賀年套裝

於2024年1月19日至2024年2月18日期間,免費登記成為My FESTIVAL會員,即可與信銀國際信用卡客戶同享獨家禮遇,購物滿指定金額即可免費換領FAT COFFEE WITH Festival Walk限量版「發仔」賀年套裝,內含限量版「發仔」9 .5厘米高迷你搪膠figure、多用途福袋和揮春──迷你「發仔」figure 適逢是出產以來第18隻聯乘合作的「發仔」figure,有「實發」的意思,更是非賣品,只在又一城獨家換領,為此限量賀年套裝加添喜慶意義;當中的多用途福袋,設計精美又防水耐用,可收納家居小物、玩具雜誌、衣服,甚至camping用來冰鎮凍飲亦可;兩款「恭喜fat財」和「家fat屋潤」揮春由「發仔」上陣為大家送上新年祝願,讓大家新一年「fat」過「發仔」!

+ 6

換領日期:2024年1月19日至2024年2月18日

換領地點:又一城UG層顧客服務處

換領詳情:信銀國際信用卡客戶消費滿HK$3,000* 或以上即日累積簽賬淨值即可免費換領限量版「發仔」賀年套裝及港幣50元My FESTIVAL電子購物禮券乙張;My FESTIVAL會員消費滿HK$3,000* 或以上即日累積簽賬淨值即可免費換領限量版「發仔」賀年套裝。

*每位會員每日最多可參與禮品換領乙次。每日換領限額數量有限,先到先得,換完即止。



龍年商場利是封2024【2.6】始創中心「祥龍併連‧福旺綿綿」鏤空雕花雙層利是封

今個新春,始創中心特別以祥龍不同的優美姿態及閃亮龍鱗為主題,匠心創意設計「祥龍併連‧福旺綿綿」鏤空雕花雙層利是封,並以四款喜慶型格色彩作主調及四款吉祥年花作背景、當中最大亮點是形態各異的祥龍不論是四款相連,或個別前後相接,均可併砌出祥龍首尾相接的獨特效果,高難度,高技巧,潮玩無限「接龍」,令各款高貴優雅、活力矯健的祥龍一一呈現,綿延不絕,寓意大家龍年喜樂連連,福氣滿滿!

「祥龍併連‧福旺綿綿」鏤空雕花雙層利是封每套包含4款設計各2個利是封(總共8個),每款設計均具特色,分別以祥龍的「舞」、「騰」、「盤」、「躍」4種優美形態作造型,配合水仙、桃花、牡丹及五代同堂四款富貴好意頭的年花互相輝映,瑰麗奪目,獨特創新,祝願大家在新一年把千姿百態的祥龍盡收囊中,綿延祝福陪伴一整年!

換領日期:2024年1月19日至2月9日

換領地點:始創中心1樓顧客服務中心

換領詳情:始創中心Fun享卡會員消費滿HK$50^ 及1,500積分或顧客消費滿HK$250^,即可換領「祥龍併連‧福旺綿綿」鏤空雕花雙層利是封*乙套(一套4款,每款2個,共8個)。

*每位會員每日最多可參與禮品換領乙次。每日換領限額數量有限,先到先得,換完即止。



龍年商場利是封2024【2.7】又一城「新春繁花盛放」利是封禮盒套裝

新春將至,今年又一城將推出新春限定繁花盛放利是封套裝!限量版利是封禮盒套裝以花瓣摺扇為主設計,象徵着幸福、吉祥和美好的祝願;圓形包裝盒用上充滿喜慶氣息的酒紅色,瑰麗優雅;加上特別隱藏的機關──輕輕揭開盒上的熨金標記,飾有立體浮雕的彩色摺扇隨即呈現眼前,寓意「展開」美好新一年,富有心思。利是封禮盒除了可用作賀年「全盒」外,新年過後亦可作家居收納擺件,美觀又實用。禮盒內的利是封貫徹禮盒摺扇造型的設計,配搭奼紫嫣紅、繁花似錦的春季花開盛放為主題,盡顯千瓣綻放的美景,斑斕迷人、生氣勃勃,為龍年帶來新氣象。又一城限量版利是封禮盒內有一套四款,每款兩個,合共8個利是封,扇子和繁花的雙重祝願與大家喜迎佳節,福氣無邊。

換領日期:2024年1月12日至2月9日

換領地點:又一城UG層顧客服務處

換領詳情:My FESTIVAL會員即日以電子貨幣消費滿港幣1,500元或以上;信銀國際信用卡客戶即日以電子貨幣消費滿港幣1,000元或以上,即可換領又一城限量版利是封禮盒乙份。

*每位會員每日最多可換領利是封禮盒5次。設有每日換領限額及數量有限,先到先得,換完即止。



龍年商場利是封2024【2.8】LCX x Plastic Thing「膠」興賀新歲

今個農曆新年,LCX與本地人氣原創品牌Plastic Thing攜手「膠」興賀新歲!顧客可以換領應節可愛的揮春、小風車、利是封、自家印新春賀卡、龍年大吉肥龍紙帽、棉花糖及爆谷等等,讓大家一同感受新年喜慶歡樂的氣氛!

+ 1

換領日期:2024年1月12日起

換領地點:LCX顧客服務部

換領詳情:即日消費滿港幣1,000元或以上,即可換領利是封乙套,每套四款,合共八個;即日單一消費滿港幣100元或以上,即可換領揮春。

*每位每日最多可換領利是封3套、揮春4張。先到先得,換完即止。



龍年商場利是封2024【2.9】MOKO新世紀廣場「JOGUMAN 新春喜氣『龍龍』樂園」

MOKO今年推出「魚躍龍門」利是封及2024年曆卡套裝,每套包括八個地道主題利是封,分別以旺角三大地標 – 金魚街、雀仔街及花墟為設計靈感,以趣味的標誌性圖案設計注入吉利的祝願,並配上相關賀年祝福語,意頭十足;套裝更包含以傳統日曆及通勝為設計藍本的2024年曆卡,在向大家送上「大吉大利」、「龍騰虎躍」祝福的同時,更有如通勝指點迷津,在一年之始示意每日均適宜「行街.睇戲.食飯」,好好規劃享受生活。

換領日期:2024年1月20日至2月9日 (換完即止)

換領地點:MOKO L1 顧客服務中心

換領詳情:The Point會員憑3,800積分或於場內即日以電子貨幣消費滿HK$800,即可換領「魚躍龍門」利是封及2024年曆卡套裝一套 (包括利是封8個及A4年曆卡一張)。

**The Point會員每日只限憑積分及即日場內消費換領利是封各2次。



龍年商場利是封2024【3】新界篇

龍年商場利是封2024【3.1】荃灣廣場「幸福熊貓利是封」

荃灣廣場更特別準備了一套4款限量「幸福熊貓利是封」以供換領,由激萌粉色熊貓帶大家遊走4大新年喜慶場景,圓碌碌的小身軀帶點慵懶又不失可愛,喜感滿滿!適逢龍年,新達廣場亦為大家準備了一套4款限量「大吉幸運龍利是封」,以嬌俏可愛的迷你福龍為主角,配上「福龍迎春」和「龍年大發」等應節祝福,絕對是龍年必入手利是封之一!

荃灣廣場「幸福熊貓利是封」

換領日期:2024年1月20日至2月9日

換領地點:荃灣廣場L3顧客服務中心

換領詳情:於場內任何商戶即日以電子貨幣消費滿HK$600或以3,000 The Point會員積分換領「幸福熊貓利是封」一套。

*1套4款共8個。每位會員每日最多可換領利是封2套。每日名額80套,先到先得。



龍年商場利是封2024【3.2】新達廣場「大吉幸運龍」利是封

大埔新達廣場為大家準備了一套4款金光閃閃的限量「大吉幸運龍利是封」,以燙金凸印勾劃出圓滾滾的萌爆迷你福龍,令人不禁大呼:好得意呀!活靈活現的福龍可愛登場,帶大家遊走不同的賀年場景,第一站來到粉色系的嬌俏年花,祝願「福龍迎春」,下一站帶大家來到「桔」祥地,滿滿大桔寓意「吉星高照」,另外當然不少得福龍手捧財運降臨,祈求「龍年發大財」,最後福龍騰雲,寓意「龍鳳呈祥」,新一年祝願大家龍運亨通、事事順利!

新達廣場「大吉幸運龍」利是封

換領日期: 2024年1月19日至2月9日

換領地點: 新達廣場1樓顧客服務中心

換領詳情: 於場內任何商戶即日以電子貨幣消費滿HK$500或以2,500 The Point會員積分換領「大吉幸運龍利是封」一套。

*1套4款共8個。每位會員每日最多可換領利是封2套。每日名額40套,先到先得。



龍年商場利是封2024【3.3】新城市廣場及HomeSquare「提升福氣」 利是封

把祝福帶回家,新城市廣場與HomeSquare特別推出3款精緻時尚的祝福禮品,包括:創意好玩的「提升福氣」利是封,把寓意不同的吉祥植物「拉」高,寄語新一年福氣指數樣樣高升!另外新城市廣場為各位潮流達人打造時尚三角利是袋,獨特的設計煥發品味新意;而HomeSquare則為家居美學愛好者精心推出精緻小花瓶,讓家的每一角落都帶來春天的活力與美學!

新城市廣場及HomeSquare – 「提升福氣」 利是封 (1套4款,共8個) :

The Point會員:以500會員積分及HK$1,000即日電子貨幣消費換領

新城市廣場 – 時尚三角利是袋:

The Point會員:以500會員積分及 HK$2,500即日電子貨幣消費換領

HomeSquare – 精緻小花瓶:

The Point會員:以500會員積分及HK$5,500即日電子貨幣消費換領

新城市廣場及HomeSquare 「春意之物」套裝:

The Point會員:以500會員積分及於新城市廣場及HomeSquare即日電子貨幣消費合共滿HK$7,500

換領日期:2024年1月16日起



龍年商場利是封2024【3.4】港鐵商場「富貴有餘利是封」

利是封每套2款,除可用作利是封送上祝福外,更可拉開成立體小擺設,放置於辦公室或家中即可變成吉祥擺設,祝願全年豐足!利是封設計時尚華麗,2款分別以喜慶桃紅及富貴金黃色為主色調,精心勾勒出桃花盛開、色彩豔麗的醉人美景以及栩栩如生、姿態活潑的躍動鯉魚,寓意各位新一年花開富貴,年年有餘!

+ 2

推廣日期: 2024年1月12日 至 2月9日 (換完即止)

時間:上午8時至 晚上11時

地點:德福廣場 1期下層中庭 - 近顧客服務中心、青衣城1期3樓B展廰 - 近快圖美、PopCorn 地下 - 近顧客服務中心 、The LOHAS 康城4樓 - 近英皇戲院 / 商場自助換領站、圍方 L2 - 近顧客服務中心

換領方法:於推廣期內,MTR Mobile登記用户以888 MTR分換領電子領取碼,前往港鐵商場內的自助換領機即可換領「富貴有餘」利是封乙包,數量有限,換完即止。



龍年商場利是封2024【3.5】MCP新都城中心 花舞龍騰利是封

MCP 新都城中心特別推出「花舞龍騰利是封」套裝,一套兩款分別以櫻花、風車縷空雕花造型為主設計。外層封套具高雅觸感、配以結合燙金及縷空雕花圖案,而內層金光閃爍的五彩龍麟若隱若現於縷空之中,極具層次感之餘亦顯貴氣,寓意各位龍騰瑞氣,花開富貴,福氣常滿。

換領日期: 2024年1月13日至2月9日

換領時間: 中午12時至晚上10時 換領地點: MCP CENTRAL L1會員專區

換領詳情: H.COINS會員於場內以電子貨幣即日單一消費滿HK$600^,並親臨MCP CENTRAL L1會員專區登記消費單據,並成功賺取COINS,即可換領花舞龍騰利是封乙套 (1套8個)。(名額1,500套,先到先得,換完即止)



龍年商場利是封2024【3.6】荃新天地「百家布錦繡祥龍」利是封

荃新天地更將「百家布錦繡祥龍」轉化成利是封設計,把龍躍千里的美好祝願帶給更多人。利是封以精緻的燙勾畫形態呈S狀的舞動巨龍,靈巧機敏,生猛威風,龍身融進百家布的獨特紋理,為傳統的威龍設計添上新意之餘,亦象徵家家戶戶的盛情,福澤滿瀉。

換領日期:2024年1月27日起至換完即止

換領時間:中午12時至晚上9時

換領地點:荃新天地1期禮賓處

換領詳情:S+ REWARDS會員憑指定點數即可於S+ REWARDS App換領一套8個的「百家布錦繡祥龍」利是封。數量有限,換完即止。



龍年商場利是封2024【3.7】MOSTown x Kanahei’s Small animals 別注版利是封套裝

一套三款、共8個的利是封套裝內藏驚喜小機關,讓粉絲們可幫P助與粉紅兔兔換上不同造型:專為龍年設計的趣萌「龍頭」、最旺「金菠蘿」頭套及可愛「花花」,配以燙金祝福語「福氣最龍」、「好運成蘿」及「花開富貴」,祝福大家在龍年不論是家庭、事業、愛情統統都順順利利、元氣滿滿!利是封更選用了FSC認證環保紙張製成,以行動支持地球可持續發展,新一年繼續響應環保!驚喜豈止於此,只要輕鬆掃瞄每個精美利是封背面的二維碼,即可獲得 MOSTown新港城中心商戶電子優惠券*,讓大家新一年繼續盡情吃喝玩樂!想珍藏這套龍年限定利是封的粉絲記得要把握機會!

+ 5

日期:2024年1月12日起至換完即止

地點:MOSTown 新港城中心L3會員專區

詳情:H.COINS會員以電子貨幣於2024年1月12日起,即日消費滿港幣$688或以上,憑最多3間不同商戶的即日發票(每組有效發票需達$100或以上),並親臨L3會員專區,即可換領 「MOSTown x Kanahei’s Small animals 別注版利是封套裝」*乙份。



龍年商場利是封2024【3.8】新都會廣場「幸▪紙美藝」利是封套裝

新都會廣場以4個寓意吉祥好運的小物為主題,特別推出一套4款共8個的「幸▪紙美藝」利是封套裝。外封用色選用玫紅、橘紅和酒紅等喜慶顏色,而設計概念則以精雕鏤空演繹滿載幸運豐收的如意陀螺、甜蜜手球、願望小鎚以及吉祥絲帶,呈現紙藝的細緻美好,高貴典雅之餘又不忘增添玩味,期望將祝福送到對方的手中。每個利是封內更附優雅雙色襯紙,讓大家自由搭配出稱心如意的利是造型,一紙兩面輕鬆呈現多達8款不同視覺效果,不論是以高雅脫俗的同色配搭向摯愛表達親切關愛,或是以活潑繽紛的對比色向好友分享新春喜悅,每一款都蘊含滿滿祝福,祝願大家來年好運連連,幸福滿滿!

換領日期:2024年1月中旬開始。

換領地點:新都會廣場L2顧客服務中心

換領詳情:顧客憑即日電子消費滿港幣800元或The Point會員以1,000分及即日電子消費滿港幣400元,則可換領利是封乙套

*1包4款共8個,數量有限,換完即止。



龍年商場利是封2024【3.9】東港城甲辰龍年「孔雀迎福、花開富貴」限量版利是封換領

甲辰年龍年將至,新鴻基地產旗下東港城在今個農曆新年將以「百鳥之王」及「百花迎福」為主題,特別推出「孔雀迎福、花開富貴」限量版利是封。利是封以「百鳥之王」—孔雀的不同顏色及姿態配襯多款賀年花作為設計主軸,加上巧奪天工的精細印刷技術,完美呈現「孔雀迎福、花開富貴」的寓意,祝願大家龍鳳呈祥,萬事如意。「孔雀迎福、花開富貴」利是封一套4款,4款不同色彩的孔雀,藍寶石、粉鑽石、紫水晶及綠翡翠以不同的體態在金光閃爍的拱門旁為各位送兔迎龍,讓各位新年於不論任何場合都定必成為眾人焦點!

換領日期:2024年1月18日至2月9日(或至換完即止)

換領地點:東港城2樓禮品換領處

換領詳情:於商場即日單一消費滿HK$400;或The Point會員於手機應用程式以800 積分換領預留證,並於東港城或錦薈坊即日單一消費滿HK$200,即可換領「孔雀迎福、花開富貴」利是封一套。

*每套4款共8個,數量有限,換完即止。



龍年商場利是封2024【3.10】置富Malls 小劉鴨大「DUCK」大利利是封

置富 Malls特別推出限量版小劉鴨大「DUCK」大利利是封,一套兩款共8個,分別是「大吉大利 x 食DUCK是福」利是封及「招財進寶 x 如意DUCK祥」利是封。兩款利是封封面分別由古靈精怪的小劉鴨穿上龍年賀年裝與鼻孔喵抱著巨型豬豬福袋,鬼馬地向大家拜年。打開利是封即能展示DUCK-ble好運、DUCK-ble功能,搖身一變成為賀年揮春,同樣「紅噹噹」的鼻孔喵及容光煥「發」的小劉鴨,捧著銅錢及金元寶送上祝福,掛在家中龍年必定「DUCK心應手」!兩款利是封皆以凹凸浮印技術打印,呈現立體感,祝賀語、飛雲、金錢、元寶等圖案以燙金技術印刷,金光閃閃、富貴非凡。

日期:2024年1月13日起(先到先得,換完即止)

時間:中午12時至晚上8時

換領方法:Fortune+會員凡於置富Malls以下指定單一商場*內任何2間不同商戶累積消費滿HK$500,包括HK$400或以上的電子貨幣# (信用卡、易辦事、八達通、銀聯卡及手機支付)/機印消費單據△,或到Fortune Malls App使用Point+,即可換領。



龍年商場利是封2024【3.11】黃金海岸商場「吉祥賀年禮遇」

甲辰年祥龍納福迎春慶,黃金海岸商場為顧客消費體驗錦上添花,獻上兩大吉祥賀年禮遇,包括推出一套8個的「大吉大利利是封」,邀請畫家以水彩繪出栩栩如生的年桔,光影對比下年桔棵棵圓渾飽滿,並以喜慶且流行的珊瑚粉橙色為主調,綴以細緻的吉祥紋樣作背景,設計活潑而不落俗套,加上溫暖而富活力的色調,令龍年伊始即充滿活力,生機盎然!

另一份賀年禮遇「事事如意小青柑茶連柿子瓶套裝」,包裝上取豐腴的柿子代表富足,也有好事連連、事事如意順心之意,而近年人氣有增無減的小青柑茶,熟普洱跟青柑的配搭,滋味醇厚,加添層次之餘,在新年大餐大快朵頤後,更可去膩且潤喉舒心,祝福收禮者龍年身壯力健、龍精虎猛,不論送禮自奉,均盛載滿溢的祝福!

換領方法: 於黃金海岸商場以指定電子貨幣*即日消費滿指定金額,憑最多2張不同商舖發出之機印發票及其付款存根,即可換領賀年禮品一份。 (數量有限,先到先得,換完即止) (大吉大利利是封1套 (8個):即日電子消費金額 HK$400^或以上 ;事事如意小青柑茶連柿子瓶套裝1套: HK$600^ 或以上 )

換領日期: 2024年1月15日至2月16日

換領時間: 上午10時至下午10時

換領地點: 黃金海岸商場1/F 客戶服務中心



龍年商場利是封2024【3.12】「形‧點邁進」利是封

YOHO MALL 於今個農曆新年推出「形‧點邁進」利是封套裝,簡約設計以幾何圖形及綫條作主軸,以象徵無限的圓形及既活躍又充滿時代感的菱形互相襯托,意味着新一年有無限的可能性,帶給大家「圓圓」不絕的新鮮感。另外,YOHO MALL 亦同步推出「繁花似錦」掛飾,以熨金印刷技術突出傳統的福字配上粉嫩的桃花,為大家增旺人緣及姻緣運,來年必定極受歡迎。

+ 1

日期:2024年1月13日起

時間:上午10時至晚上10時

地點:YOHO MALL I 及 II 顧客服務中心

換領方法: The Point 會員於YOHO MALL 即日以電子貨幣消費滿$800 或以2,500積分即可免費換領「形‧點邁進」利是封 一套;消費滿$1,500 即可免費換領「形‧點邁進」利是封 兩套。 The Point 會員於YOHO MALL 即日以電子貨幣消費滿$800 即可免費換領「繁花似錦」掛飾 乙個。



龍年商場利是封2024【3.13】將軍澳中心、Mikiki及卓爾廣場「瀛」格利是封

新地12大商場旗下將軍澳中心、Mikiki及卓爾廣場於龍年首度聯乘,推出「和風刺繡DIY貼紙利是封」系列,以日本賀年必備的注連繩為主題,配以達摩公仔、開運雙魚、招財貓、噹噹等吉祥物刺繡貼紙,再加上自選配搭設計,為大家送上四款「瀛」格十足的利是封!款利是封以日本賀年必備的注連繩為主題,配搭粉紅色、橘子色、金黃色及碧綠色,帶來四款和風暖色系設計,送上「如意吉祥」、「年年有餘」、「招財進寶」、「喜氣洋洋」等充滿福氣的祝賀說話!

各款利是封更附送達摩公仔、開運雙魚、招財貓、噹噹等四大吉祥物的刺繡貼紙,每款吉祥物更有不同祝福寓意。達摩公仔是開運必勝的象徵、「開運雙魚」寓意年年有餘、招財貓為大家廣納人緣及招財進寶、噹噹祝願和平安寧。只需按喜好將刺繡貼紙貼上利是封,既可展示創意兼為傳統利是封增添日本傳統民間藝術氣息,亦可送上祝福!

+ 1

換領日期:2024年1月20日至2月9日

換領地點:將軍澳中心(將軍澳中心G/F中庭換領專櫃)、Mikiki(Mikiki地下顧客服務中心)及卓爾廣場(卓爾廣場地下顧客服務中心)

換領方法:於將軍澳中心、Mikiki或卓爾廣場任何商戶以電子貨幣單一消費滿HK$400,即可換領長封或短封利是封一包。

*每包有8個,數量有限,換完即止。



龍年商場利是封2024【3.14】屯門市廣場「祥龍獻瑞」燙金利是封

壬辰年龍年將至,屯門市廣場參照氣球飛龍設計出一套兩款「祥龍獻瑞」賀年利是封,利是封以喜慶大紅大紫為主色,成雙成對,充滿氣派,寓意龍年人人行大運、紫氣東來!一套兩款利是封套主打金碧輝煌的瑞氣「祥」龍,龍身由凸起的圓形圖案拼砌而成,增加層次感,正好與商場的氣球飛龍裝置互相輝映,而圓形亦有圓滿的寓意,希望新一年帶給人們幸福及成功,以及對未來樂觀的展望,打造成「圓」滿的開運祥龍,可謂極具心思。利是封的「祥」龍更可以靈活拉出,展現龍活力的一面,愈接愈「祥」玩味十足,能將福氣傳遍開去,讓每個人都可以克服困難向前邁進,祝福大家龍年「行運一條龍」,由年頭旺到年尾!

+ 2

換領日期:2024年1月15日起至換完即止

換領地點:屯門市廣場1樓中央廣場

換領方法:S+ REWARDS會員憑20點數或憑指定勳章以16點數,即可免費換領一套。

*一套兩款共8個,數量有限,換完即止。



點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓