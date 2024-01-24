防感冒反害嬰孩窒息！醫生稱2件事比戴口罩更重要　睡時更不該戴

台灣一託嬰中心為防範呼吸道疾病，幫未滿1歲小朋友戴口罩，小朋友不願意配戴大哭，最後卻因為鼻涕眼淚沾濕口罩，成為小朋友窒息關鍵。醫生表示，不用強迫小朋友戴口罩，因為戴不住效果本來就不佳，最重要的仍然是維持環境衛生，並與感染者保持距離。



台灣華視主播林彥汝昨轉發友人文章，表示友人姊姊的孩子因為托嬰中心的疏忽，導致孩子離世，盼能引起社會大眾及相關托育業者的警惕。文中表示，近來呼吸道疾病流行，託嬰中心實施口罩令，老師早上幫小朋友戴上口罩，但被小朋友扯掉，老師於是又幫小朋友戴上，小朋友因此大哭，可能鼻涕眼淚沾濕口罩，黏住讓小朋友窒息掙扎倒下，老師卻誤以為是小朋友哭累了不以為意，導致錯過黃金救援時間，失去心跳呼吸。

主播林彥汝轉述這小孩的事故過程：（按圖了解）

台北榮總兒童醫學部主任牛道明表示，小嬰兒沒有行動力，不太需要戴口罩，反而是已經會跑跳的幼兒，才需要配戴口罩。因此，不建議1歲以下的小朋友戴口罩，因為年紀小朋友戴不住，就算戴了效果也不好。

台大兒童醫院院長黃立民也表示，不需要勉強小朋友配戴口罩，特別是午休等睡覺時候，建議小學以上再配戴。若是托嬰中心、幼稚園擔憂呼吸道疾病等，應該是請有症狀的小朋友請假在家，拉開其他小朋友與感染者的距離。

牛道明及黃立民皆表示，若是擔憂小朋友感染，有疫苗保護時可以接種疫苗，最重要的仍然是整體環境衛生清潔。

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