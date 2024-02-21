荷花BB展2024｜爬行比賽等5大精選活動+免費贈品著數攻略

2024全港最大型「荷花BB展」將提供接近500個展銷攤位，齊集最新、最齊全、最窩心、最抵的嬰幼兒用品、奶粉食品、外出用品、孕婦用品等。場內更有大量免費著數禮品及熱門親子活動，為家長提供最全面的購物集中地！親子盛事一個如此精采的親子嘉年華，家長及小朋友都必能盡興，約定大家到時見！



2024年荷花BB展踏入15周年，本年提供接近展銷攤位達500個，比往年400個攤位更多，而攤位同樣是集中至抵至齊的孕婦及嬰幼兒產品及服務，讓家長一站式選購，不需東奔西跑。網上購票

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精選荷花BB展5大精彩活動及著數

荷花BB展精選活動【1】「荷花BB爬行比賽」、「第11屆全港幼稚園精英隊際大賽」

比賽將於2月24-25日舉行，每節小組最快完成賽事將獲冠亞季軍，而所有參加BB亦可獲證書及豐富禮品。早前預先報名一推出便旋即滿額，現場尚設少量即場報名名額(只限當日報名) 。詳情：https://bit.ly/3w6cwqz

另外，「第11屆全港幼稚園精英隊際大賽」邀請全港幼稚園，派出精靈的小朋友作精采的舞台表演，角逐大獎。經過一輪甄選後，最後入圍的幼稚園隊伍將於2月23日BB展大舞台進行決賽。

荷花BB展精選活動【2】「一人一B實習課」

一連3日舉辦「一人一B實習課」，邀請專家以一人一道具BB，家長可即場邊學邊做，掌握育兒技巧及應用。無論餵奶、掃風、沖涼、著衫，定係BB哭鬧、唔肯瞓，到發生意外處理同急救CPR，都以深入淺出嘅方式，讓家長可提前實習，即場解答湊B的疑問。今年更加開BLW、PN班升學等主題！專家亦會即場解答家長的疑問。預訂連結

荷花BB展精選活動【3】「JUMP JUMP放電區」

小朋友可以盡情放電！盡情JUMP！當中設施有小朋友至like的充氣彈彈床及充氣滑梯，即日至2月18日優先購買放電區入場券更可享9折。預訂連結

荷花BB展精選活動【4】孕媽媽專享禮遇

孕媽媽只要由即日至2月16日，於網站登記資料及上載懷孕證明，首1,000名登記的孕媽媽即獲得BB展免費門票，而第1,001 名登記就可獲得精美禮品一份。登記網址: https://bit.ly/3I6V0W1。

荷花BB展精選活動【5】場內必Check免費著數

1. 博覽「入場獎賞」- 憑門票即可換領！

所有入場人士只要填妥門票上的「入場獎賞」表格，便可憑登記頁面到ZA24攤位領取豐富禮品一份。包括每日限量免費換領：日本獅王納米樂特濃洗衣液500g+其他豐富禮品包括Cetaphil舒特膚嬰兒滋潤配方沐浴露50ml或李錦記麻辣紅油辣醬等。所有禮品每日送完即止，並將以其他禮品代替。

換領攤位：ZA24

2. 博覽「消費大獎賞」- 掃完貨記得不可錯過！

參觀人士只須於荷花BB展現場同一天內累積消費滿$1,000或以上，憑3-5張不同商戶發出之發票正本(其中一張須為荷花攤位A01/A11/ZA25攤位)，即可免費換領禮品1份。消費總值越大，換領之獎品價值越高。獎品包括：BOMBOL POP-UP™ 隨變嬰幼兒餐椅、BOMBOL BAMBOO 3DKNIT™ 嬰幼兒搖椅、ViWalk輕量4.7kg濶身雙向嬰兒手推車、AutoOne閃速收車舒適小巧嬰兒手推車、LOOOOK Coolbe 坐墊式揹帶、IGGI 蒸氣消毒護理套裝、Klean 醫用級空氣及環境淨化機、Silipot 鉑金矽膠幼兒餐具禮品套裝、舒特膚透亮抗敏護膚套裝等，先到先得，送完即止。

換領時間：上午10時至晚上7時

換領攤位：ZA27

3. 美贊臣媽媽會入會禮遇 – 必攞實用掛車收納袋

即場加入《美贊臣會》成為新會員，即送迎新禮物包，包括：美贊臣掛車收納袋、舒特膚嬰兒潔膚及洗髮露及潤膚乳液體驗套裝、滴露香草花香泡沫潔手液及環保袋。

換領攤位：A08

4. 美素佳兒新會員禮遇 - 過萬元禮品最重本 牛牛柔軟單人被+舒適三角枕 仲有得意3D牛牛袋、膠圍兜

FRISO® Club新會員親臨BB展有機會獲得「BB展限定新會員多重禮遇」（總值高達$10,530）！包括：

1) 準媽媽尊享：新登記加入FRISO® Club並提交懷孕證明，可獲得限定升級版牛牛柔軟單人被（標準尺寸

2) 媽媽出示寶寶出生證明，可獲得立體牛牛兩用袋或牛牛矽膠圍兜乙個 (將隨機贈送)

3) 準媽媽有機會參與一對一專科醫護人員營養諮詢活動，獲取有機棉三角枕乙個及體驗至臻珍稀營養之旅。

4) 更有其他精彩禮遇 立即預先登記：bit.ly/24Eug1

優惠受條款及細則約束，禮品數量有限，送完即止。

換領攤位：A05

5.「雀巢防敏媽媽會」迎新禮品 – 寶寶記憶棉護頭枕 呵護幼稚頸椎

只要網上登記成為「雀巢防敏媽媽會」及「荷花親子網」會員並完成《1+1全護寶寶遊戲》，親臨雀巢攤位即可帶走以下豐富禮品，名額有限，額滿即止。

1. 記憶棉護頭枕

2. 精選育兒禮包

3. 雀巢®NESTLÉ® MOM & me 購物袋

4. 孕媽或寶寶未滿7個月的媽媽，完成註冊營養師免費營養諮詢，更可拎埋多用途純水柔濕巾家庭裝*!

換領攤位：A06

6. 仁滙醫務集團入會 送 口服輪狀病毒疫苗+六層紗防踢睡袋 媽媽必搶

每日頭100位孕媽媽及10週以下嬰兒的媽媽登記入會，及需出示預產期證明或出世紙，即送口服輪狀病毒疫苗及雅培小熊六層紗防踢睡袋。

換領攤位：A03

7. Oxford Path登記 即送價值$500英語學習教材及禮品

孕媽媽及0–2歲寶寶於登記及Oxford Path展位，即可獲牛津寶寶荷花禮品包，數量有限，送完即止。立即登記：https://bit.ly/41z7sGW *

1. Oxford Path 全新體驗套裝乙份（適合孕媽媽／0-2歲寶寶）

2.牛津寶寶字母海報乙張

3. 英語兒童讀物《Cheeky’s Nappy》乙本

4. 紫金堂月子水一枝 (價值$105)^

5. Oxford Path BB汗巾 (只限首300名登記)

6. Cryolife指甲鉗 (只限首300名登記)

7. 24/7 FITNESS 1 天健身試玩通行證 (只限首300名登記)

換領攤位：L01-03

8. 荷花網xHuggies粉絲禮遇 – 一個攤位換領4重禮品 送Cetaphil潔膚乳、Huggies尿片濕紙巾夠實用！

憑博覽購物優惠券及Like & Follow荷花親子網Facebook 、IG及Wechat，即可獲贈，豐富禮品包括Cetaphil 舒特膚益生元鎖水潔膚乳 29ml、納米樂抗菌除病毒特濃洗衣液500G、李錦記麻辣紅油辣醬等多樣禮品。禮品隨機發送。同時加入Huggies BB會成為新會員，即送Natural系列紙尿片/ 學習褲試用裝及嬰兒濕紙巾！(每日禮品數量有限，送完即止。)

換領攤位：S09-11

9. 牛欄牌掃描二維碼 - 即獲Happy Tummy安撫巾 與寶寶享受Tummy Time

孕媽至1歲寶寶的媽媽，親臨攤位及掃描二維碼，可獲得雙語識字卡及嬰兒安撫巾一份。

換領攤位：A10

10. Dr-Max 迎新禮物 - 兒童多用途地墊

完成教材體驗坊，即送初生嬰幼兒四季六層紗睡袋及兒童必備多用途地墊 - 奇先生妙小姐(可點讀) (不包點讀筆) 。而成為會員，更可免費獲幼稚園及小學升學小秘訣乙份。

換領攤位：A02

11. AQUA PRO+TECH成為會員 即獲逾$2000消毒及嬰兒用品禮品

申請成為會員即獲：全效防疫消毒滅菌液1000ML環保補充裝、60ML輕便裝、10ML體驗裝、嬰兒親膚濕紙巾、及「驅蚊大師」滅菌驅蚊液50ML裝，總值超過$2000！數量有限，送完即止。

換領攤位：K09-10

12. 雪印家庭入會 – 益智木製形狀拼圖

孕媽或爸媽憑博覽優惠券，登記入成為會員，即有機會獲得益智木製形狀拼圖。

換領攤位：P21、P24

13. LEARNING TIME – 幼兒黑白感官布書

現場簡單登記資料及Follow IG，即可換領黑白感官布書（共3頁）

換領攤位：G03-04

14. WeCareU 送 可愛抹手巾

憑購物優惠券到展位，追蹤WeCareU Instagram專頁，並分享至限時動態(IG Story)，即可獲贈精美卡通抹手巾一條。贈品隨機送出，每日限量300份，送完即止。

換領攤位：J12-13

15. Holle攤位送 BB餵食匙羹及試食包

成為Holle會員、並完成IG 任務，即可獲HolleBB餵食匙羹及試食包一份。贈品隨機送出

換領攤位：H11

16. 荷花出版 x 順豐速運 – 全場免費送貨

只要於A01或ZA25荷花出版攤位購物滿$300，即可獲即日免費送貨到家換領券*，逛盡全場後便可把戰利品送到ZA16順豐速運送貨。每日限量名額50個，先到先得，送完即止。(*5kg 免費送貨 )

換領攤位：A01或ZA25荷花出版

【 BB春季購物節｜兒童成長教育展 】早鳥優惠

日期：2024年2月23至24日 (10:00 am – 8:00 pm)、2024年2月25日 (10:00 am – 7:00 pm)

地點：香港會議展覽中心新翼Hall 3

01空間早鳥優惠（2月12日-2月18日）預訂連結

成人： HK$27（原價 HK$30）

小童 (1米以下小童免費) ： HK$18（原價 HK$20）

成人門票連博覽優惠券 ： HK$52（原價 HK$55）