荷花BB展2024｜免費贈品一覽 醫用級空氣淨化機 鉑金矽膠餐具套裝

2024荷花BB展｜全港最大型荷花BB展又來了！一連3日於每年於香港會議展覽中心新翼Hall 3B舉行。BB展除了有抵買產品外，亦有不少免費著數禮品。01親子為大家整合場內16項免費贈品一覽，讓各位爸爸媽媽，賺盡豐富禮品。



2024年荷花BB展踏入15周年，本年提供接近展銷攤位達500個，場內齊集所有爸媽所需的用品，包括熱門嬰幼兒用品、奶粉食品、外出用品、孕婦用品等，場內更備有順豐送貨服務，爸媽們可以無後顧之憂盡情購物。2024年荷花BB購票連結

荷花BB展免費贈品1. 博覽「入場獎賞」- 憑門票即可換領！

所有入場人士只要填妥門票上的「入場獎賞」表格，便可憑登記頁面到ZA24攤位領取豐富禮品一份。包括每日限量免費換領：

日本獅王納米樂特濃洗衣液500g+其他豐富禮品包括Cetaphil舒特膚嬰兒滋潤配方沐浴露50ml或李錦記麻辣紅油辣醬等。

所有禮品每日送完即止，並將以其他禮品代替。

換領攤位：ZA24

荷花BB展免費贈品2. 博覽「消費大獎賞」- 掃完貨記得不可錯過！

參觀人士只須於荷花BB展現場同一天內累積消費滿$1,000或以上，憑3-5張不同商戶發出之發票正本(其中一張須為荷花攤位A01/A11/ZA25攤位)，即可免費換領禮品1份。消費總值$1,000 – $5,000，可獲限量獎品價值100起；消費總值$5,001 – $15,000，可獲限量獎品價值HK$200起；消費總值$15,001 - $30,000，可獲限量獎品價值HK$500起；消費總值$$30,001以上，可獲限量每日限量特別大獎，換領之獎品價值越高。獎品包括：

1)BOMBOL POP-UP™ 隨變嬰幼兒餐椅、

2)BOMBOL BAMBOO 3DKNIT™ 嬰幼兒搖椅、

3)ViWalk輕量4.7kg濶身雙向嬰兒手推車、

4)AutoOne閃速收車舒適小巧嬰兒手推車、

5)LOOOOK Coolbe 坐墊式揹帶、

6)IGGI 蒸氣消毒護理套裝、

7)Klean 醫用級空氣及環境淨化機、

8)Silipot 鉑金矽膠幼兒餐具禮品套裝、

9)舒特膚透亮抗敏護膚套裝等，

先到先得，送完即止。

換領時間：上午10時至晚上7時

換領攤位：ZA27

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荷花BB展免費贈品3. 美贊臣媽媽會入會禮遇 – 必攞實用掛車收納袋

即場加入《美贊臣會》成為新會員，即送迎新禮物包，包括：

美贊臣掛車收納袋、

舒特膚嬰兒潔膚及洗髮露及潤膚乳液體驗套裝、

滴露香草花香泡沫潔手液及環保袋。 ​

換領攤位：A08

荷花BB展免費贈品4. 美素佳兒新會員禮遇 - 過萬元禮品最重本 牛牛柔軟單人被+舒適三角枕 仲有得意3D牛牛袋、膠圍兜

FRISO® Club新會員親臨BB展有機會獲得「BB展限定新會員多重禮遇」（總值高達$10,530）！包括：

1) 準媽媽尊享：新登記加入FRISO® Club並提交懷孕證明，可獲得限定升級版牛牛柔軟單人被（標準尺寸)

2) 媽媽出示寶寶出生證明，可獲得立體牛牛兩用袋或牛牛矽膠圍兜乙個 (將隨機贈送)

3) 準媽媽有機會參與一對一專科醫護人員營養諮詢活動，獲取有機棉三角枕乙個及體驗至臻珍稀營養之旅。

4) 更有其他精彩禮遇 立即預先登記：bit.ly/24Eug1

優惠受條款及細則約束，禮品數量有限，送完即止。

換領攤位：A05

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荷花BB展免費贈品5.「雀巢防敏媽媽會」迎新禮品 – 寶寶記憶棉護頭枕 呵護幼稚頸椎

只要網上登記成為「雀巢防敏媽媽會」及「荷花親子網」會員並完成《1+1全護寶寶遊戲》，親臨雀巢攤位即可帶走以下豐富禮品，名額有限，額滿即止。

1. 記憶棉護頭枕

2. 精選育兒禮包

3. 雀巢®NESTLÉ® MOM & me 購物袋

4. 孕媽或寶寶未滿7個月的媽媽，完成註冊營養師免費營養諮詢，更可拎埋多用途純水柔濕巾家庭裝*!

換領攤位：A06

荷花BB展免費贈品6. 仁滙醫務集團入會 送 口服輪狀病毒疫苗+六層紗防踢睡袋 媽媽必搶

每日頭100位孕媽媽及10週以下嬰兒的媽媽登記入會，及需出示預產期證明或出世紙，即送口服輪狀病毒疫苗(價值HK$500)及雅培小熊六層紗防踢睡袋。

換領攤位：A03

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荷花BB展免費贈品7. Oxford Path登記 即送價值$500英語學習教材及禮品

孕媽媽及0–2歲寶寶於登記及Oxford Path展位，即可獲牛津寶寶荷花禮品包，數量有限，送完即止。

1.Oxford Path 全新體驗套裝乙份（適合孕媽媽／0-2歲寶寶）

2.牛津寶寶字母海報乙張

3.英語兒童讀物《Cheeky’s Nappy》乙本

4.紫金堂月子水一枝 (價值$105)^

5. Oxford Path BB汗巾 (只限首300名登記)

6. Cryolife指甲鉗 (只限首300名登記)

7. 24/7 FITNESS 1 天健身試玩通行證 (只限首300名登記)

換領攤位：L01-03

荷花BB展免費贈品8. 荷花網xHuggies粉絲禮遇 – 一個攤位換領4重禮品 送Cetaphil潔膚乳、Huggies尿片濕紙巾夠實用！

憑博覽購物優惠券及Like & Follow荷花親子網Facebook 、IG及Wechat，即可獲贈，豐富禮品包括

Cetaphil 舒特膚益生元鎖水潔膚乳 29ml、納米樂抗菌除病毒特濃洗衣液500G、李錦記麻辣紅油辣醬

等多樣禮品。禮品隨機發送。同時加入Huggies BB會成為新會員，即送Natural系列紙尿片/ 學習褲試用裝及嬰兒濕紙巾！

每日禮品數量有限，送完即止。

換領攤位：S09-11

荷花BB展免費贈品9. 牛欄牌掃描二維碼 - 即獲Happy Tummy安撫巾 與寶寶享受Tummy Time

孕媽至1歲寶寶的媽媽，親臨攤位及掃描二維碼，可獲得雙語識字卡及嬰兒安撫巾一份。

換領攤位：A10

荷花BB展免費贈品10. Dr-Max 迎新禮物 - 兒童多用途地墊

完成教材體驗坊，即送初生嬰幼兒四季六層紗睡袋或兒童必備多用途地墊或奇先生妙小姐圖書(可點讀) (不包點讀筆) 。而成為會員，更可免費獲幼稚園及小學升學小秘訣乙份。

換領攤位：A02

荷花BB展免費贈品11. AQUA PRO+TECH成為會員 即獲逾$2000消毒及嬰兒用品禮品

申請成為會員即獲：

全效防疫消毒滅菌液1000ML環保補充裝、

60ML輕便裝、10ML體驗裝、嬰兒親膚濕紙巾

「驅蚊大師」滅菌驅蚊液50ML裝，

總值超過$2000！數量有限，送完即止。

換領攤位：K09-10

荷花BB展免費贈品12. 雪印家庭入會 – 益智木製形狀拼圖

孕媽或爸媽憑博覽優惠券，登記入成為會員，即有機會獲得益智木製形狀拼圖。

換領攤位：P01、P24

荷花BB展免費贈品13. LEARNING TIME – 幼兒黑白感官布書

現場簡單登記資料及Follow IG，即可換領黑白感官布書（共3頁）

換領攤位：G03-04

荷花BB展免費贈品14. WeCareU 送 可愛抹手巾

憑購物優惠券到展位，追蹤WeCareU Instagram專頁，並分享至限時動態(IG Story)，即可獲贈精美卡通抹手巾一條。贈品隨機送出，每日限量300份，送完即止。

換領攤位：J12-13

荷花BB展免費贈品15. Holle攤位送 BB餵食匙羹及試食包

成為Holle會員、並完成IG 任務，即可獲HolleBB餵食匙羹及試食包一份。贈品隨機送出

換領攤位：H11

荷花BB展免費贈品16. 荷花出版 x 順豐速運 – 全場免費送貨

只要於A01或ZA25荷花出版攤位購物滿$300，即可獲即日免費送貨到家換領券*，逛盡全場後便可把戰利品送到ZA16順豐速運送貨。每日限量名額50個，先到先得，送完即止。(*5kg 免費送貨 )

換領攤位：A01或ZA25荷花出版