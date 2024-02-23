荷花BB展2024 | 全場16件高CP值母嬰用品/至抵BB車/嬰兒食品清單

2024荷花BB展｜一年一度的荷花BB展開鑼！全港最大型、齊集最新、最齊全、最超值的母嬰用品展，由即日起（2月23日）一連3日於香港會議展覽中心新翼Hall 3B舉行。荷花BB展除有豐富抵買產品外，亦有不少免費優惠禮品及熱門親子活動，作為精明家長自然不能錯過！01親子記者現場直擊，為各位家長整合場內31項CP值最高產品，以及其他至抵母嬰用品，包括BB車、嬰兒食品等，方便大家入場前做定功課，精明消費！



荷花BB展2024購票連結

荷花BB展全場16件至抵產品推介

荷花BB展每年最受家長矚目的話題，少不了搜羅最抵、高CP值的嬰幼兒及孕婦產品！下面率先披露今年BB展必搶產品！

荷花BB展至抵產品【1】b&h (Swiss) Hygea 輕便手推車 | 場內優惠價 $399 (限量30部) | 原價 $1,980

產品攡位：L06-07 ,20-21

荷花BB展至抵產品【2】Pali 4. Uno 手推車連前欄 | 場內優惠價 $599 | 原價 $1,599

產品攡位：A01

荷花BB展至抵產品【3】Haenim喜臨感溫即棄母乳儲存袋 | 場內優惠價 $10（每日限量30盒）| 原價 $95

產品攡位：D05-06

荷花BB展至抵產品【4】BEBE CONFORT 玩咀牙膠 S1 | 場內優惠價 $10 | 原價 $35

產品攡位：A01

荷花BB展至抵產品【5】Curios® Baby Visual Flashcard | 場內優惠價 $9 | 原價 $29

產品攡位：E11

荷花BB展至抵產品【6】Babybest 寶寶蔬菜麵 | 場內優惠價 $19 | 原價 $39

產品攡位：M04-07

荷花BB展至抵產品【7】Tommee Tippee 二合一睡袋 | 場內優惠價 $99 | 原價 $358

產品攡位：H12-13

荷花BB展至抵產品【8】THERMOS NPF系列350毫升兒童吸管杯 | 場內優惠價 $80| 原價 $178

產品攡位：Q17-19

荷花BB展至抵產品【9】babyganics 嬰兒溫和倍護潤膚露 | 場內優惠價 $$199/4件) | 原價 $199/1件

產品攡位：Q07

荷花BB展至抵產品【10】Tommee Tippee紅外線額溫槍 | 場內優惠價 $149| 原價 $435

產品攡位：H12-13

荷花BB展至抵產品【11】MaMa Me 孕婦托腹帶| 場內優惠價 $ 299 | 原價 $680

產品攡位：N14-15

荷花BB展至抵產品【12】Baby Star BRISA Auto-Fold 手推車 | 場內優惠價 $1,590 | 原價 $2,190

產品攡位：B01-02

荷花BB展至抵產品【13】Chicco Lullaglide三合一嬰兒床 | 場內優惠價 $980 | 原價 $1,980

產品攡位：F01-03 , 16-18

荷花BB展至抵產品【14】BEABA Babycook Duo 蒸煮攪拌輔食機 | 場內優惠價 $1,199 | 原價 $1,999

產品攡位：G05-06

荷花BB展至抵產品【15】AMOR精梳棉台灣製-輕薄透氣毛巾肚圍 | 場內優惠價 $99 | 原價 $199

產品攡位：G11-12

荷花BB展至抵產品【16】Tommee Tippee UV消毒PPSU奶瓶套裝| 場內優惠價 $1,199 | 原價 $2,617

產品攡位：H12-13

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荷花BB展BB車至抵推介

BB展集合大量優質及至抵的外出用品，等你輕鬆帶B出遊，即睇以下推介產品：

荷花BB展至抵BB車【1】BRITAX COMPACT 手推車 | 場內優惠價 $999 | 原價 $2,399

產品攡位：A01

荷花BB展至抵BB車【2】Combi Urbano 自動收摺BB車 | 場內優惠價 $2,873（加送初生墊）| 原價 $3,380

產品攡位：J04-05

荷花BB展至抵BB車【3】gb Gold Pockit+ All City 手推車 | 場內優惠價 $2,119 | 原價 $2,890

產品攡位：B21-22

荷花BB展至抵BB車【4】ViWalk輕量4.7kg濶身雙向嬰兒手推車 | 場內優惠價 $1,690 | 原價 $2,280

產品攡位：C17

荷花BB展至抵BB車【5】Maxi Cosi Jaya 手推車 | 場內優惠價 $2,249（送會籍）| 原價 $2,999

產品攡位：A01

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荷花BB展高質BB用品推介

場內高質嬰幼兒及兒童產品一覽，家長絕不能錯過！

荷花BB展BB用品推介【1】Haenim喜臨UV LED消毒烘乾機「典雅系列」 | 場內優惠價 $2,488 | 原價 $3,660

產品攡位：D05-06

荷花BB展BB用品推介【2】NUK二合一蒸汽消毒烘乾機 | 場內優惠價 $499 | 原價 $1,099

產品攡位：J01-02, 17-18

荷花BB展BB用品推介【3】La Baby 15010 嬰兒木床連床褥 | 場內優惠價 $1,879（送會籍） | 原價 $2,699

產品攡位：A01

荷花BB展BB用品推介【4】EIGHTEX MANIERES 5合1揹帶 | 場內優惠價 $699 | 原價 $1,199

產品攡位：A01

荷花BB展BB用品推介【5】Dr. Brown's Options+ 仿母乳排氣奶樽套裝 | 場內優惠價 $499 | 原價 $652

產品攡位：Q07

荷花BB展嬰兒食品推介

BB食品及用品是每年最受歡迎的項目之一，場內集齊大量為食BB至LIKE的食品及用品優惠！

荷花BB展嬰兒食品推介【1】HiPP 喜寶有機果蓉唧唧裝 | 場內優惠價 $99/6支 | 原價 $24.8/支

產品攡位：A07

荷花BB展嬰兒食品推介【2】寶寶百味-有機波波米 | 場內優惠價 $145/5包 | 原價 $35/包

產品攡位：E08-09, 18-19

荷花BB展嬰兒食品推介【3】日本AJISHOYA -有機幼兒麵蔬菜麵素麵 | 場內優惠價 $100/4盒 | 原價 $40/盒

產品攡位：P11-12

荷花BB展嬰兒食品推介【4】農純鄉寶寶玉米咕咕燴麵 / 番茄豬豬燴麵 | 場內優惠價：買2送1 | 原價 $138/盒

產品攡位：ZA14-15

荷花BB展嬰兒食品推介【5】家得路兒童牛初乳強健配方120粒 | 場內優惠價 $322.2 | 原價 $358

產品攡位：D01, 24-25