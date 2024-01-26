BB加固 | 幾時開始加固？一文看清加固時間/注意事項/用具清單

當BB滿6個月後，BB所需要的鐵質大大提升，單憑飲奶已經不能夠滿足身體發育所需，而必須從各種食物中汲取營養，這時家長們就要開始為BB提供不同種類的固體食物，亦即BB「加固」。想了解BB準備好吃副食品沒有？餵副食品時怎樣令BB更有興趣？有甚麼加固工具是必須的？01親子整理了以下加固大小事，新手爸媽們快看看！



如何判斷BB適合開始加固？

當寶寶有以下的表現，他便可嘗試進食固體食物：

活動能力

1. 靠椅背坐起來

2. 能抬起頭部

3. 能伸手抓物件

進食表現

1. 對食物感興趣

2. 表現出十分想吃的樣子

3. 看見匙羹便張嘴

4. 把匙羹放進寶寶的口裏時，嘴唇能合起，含着匙羹

5. 能閉上嘴巴吞嚥食物

加固八大注意重點

1. 餵奶前30分鐘嘗試

這時候寶寶剛好有食慾，而且又不會太餓，但餵食前先確認寶寶已經睡醒及情緒安定。這樣寶寶乖乖接受的機會較大，較易捉緊6個月加固時機。

2. 循序漸進

剛開始加固時不要心急，寶寶這個時期仍是以飲奶為主，但每天可以讓寶寶進食1至2次固體食物，每餐分量從1至2茶匙開始，讓寶寶習慣並隨着寶寶適應的進度來增加分量，循序漸進。

3. 選擇鐵質豐富、容易製成蓉的食物

因寶寶的消化系統尚未發展成熟，所以6個月加固時選擇容易製成蓉、能直接吞嚥的食物，如較軟身的蔬果蓉和糊狀食物等，如南瓜、番薯，紅蘿蔔、香蕉、木瓜等。

4. 每次只嘗試1種新食物，並連續嘗試數天

剛開始6個月加固時，要給寶寶充足的時間適應，每次只加1種食物，讓寶寶習慣，並觀察反應和身體狀況。同時為防範有任何過敏情況，媽媽應讓寶寶有數天的時間去適應飲食改變。如果寶寶出現過敏，例如腹瀉、嘔吐、風疹等，這些通常會在進食後2小時內出現。若反應嚴重或持續，應儘快帶寶寶去看醫生。

5. 培養進食儀式感

於寶寶開始加固後，建議進食前可先為寶寶清潔雙手、圍上口水肩，將寶寶安置在餐椅上。透過這些特定行為，讓寶寶學習吃飯的過程及適應規律生活。

6. 由寶寶主導進餐節奏

家長應多與寶寶交流，並以寶寶的速度餵食，如寶寶對食物缺乏興趣，就不應繼續強行餵食。餵食過程中家長積極表現出對食物的興趣，可令寶寶更投入，亦可維繫親子關係。

7. 多示範多鼓勵

當寶寶表現出對餐具、食物有興趣時，家長不妨先進行示範，再鼓勵寶寶嘗試自行用餐，並在寶寶成功後適時給予讚賞及認同，從而令寶寶有更大動力及自信去學習自行進食。

BB加固用具推介【1】THOMSON - 4合1 嬰兒暖奶消毒器 TM-SB8401 (攪拌 食品處理器 保溫) | $558（原價$898）

HK$558 立即購買

商品簡介：加熱時間僅需30分鐘、4合1 功能: 純蒸 / 攪拌 / 消毒/ 保溫、容易清洗。產品尺寸：W270 x D150 x H233 毫米；水箱容量: 250 毫升。

BB加固用具推介【2】日本 Edison 嬰兒食物調理器 (6件組)

HK$183 立即購買

產品簡介：商品內含磨泥板×1、保存蓋×1、餵食湯勺×1、濾網×1、磨泥碗×1、蒸盤×1，共6件組。5至6個月(離乳食初期)、7至11個月(離乳食中、後期)、12至36個月(離乳食完期)均適用。商品可煮沸消毒、洗碗機消毒。

※耐熱溫度約140℃

BB加固用具推介【3】美國Munchkin - 幼兒笑臉防滑餐盤及餐匙 | $98 （原價$198）

HK$98 立即購買

商品簡介：不含BPA，媽咪放心；笑臉設計，BB喜歡；強力吸盤，不易打翻；可以拆卸，便於清洗。

BB加固用具推介【4】Anpanman 麵包超人 無袖防水面層飯衣 3枚組

HK$124 立即購買

產品簡介：分別有藍色、粉紅色、灰色三色，每款顏色三枚；SIZE:20.5x21cm；防水面面層、100%綿底層:100%綿。

BB加固用具推介【5】日本 Edison 幼兒學習餐具 5件套裝連盒

HK$62 立即購買

產品簡介：彎形設計令小寶貝容易上手，匙羹有別於一般圓弧型， 可以更容易貼合碗盤或杯子內壁，讓食物不殘留。大膠羹 : 餵藥羹；窿窿膠羹 : 餵食通粉類 (隔湯)；方膠羹 : 扁平而薄的膠羹更容易送入嬰兒的小咀；圓膠羹 : 普通餵食；餵食鋸齒叉 : 吃麵時，麵容易卡住，比較不易滑落。餐具收納盒 x 1 (可放兩件餐具，大羹除外)。適合年齡 : 5個月以上。

BB加固用具推介【6】K-MOM 寶寶抗菌餐桌墊 20pcs

HK$63 立即購買

產品簡介：防水材質，有效隔絕細菌與髒污；背部四面黏貼設計，可固定於桌面、造型可愛，攜帶輕巧不佔空間。

BB加固用具推介【7】日本 Edison 嬰兒食物冷存格 (45ml x 6格)

HK$55 立即購買

產品簡介：容量約270ml (每格45ml×6)。設計可以方便將食物取出，幫媽媽解決寶寶食物分裝的困擾。把分裝盒從冷凍庫拿出來，左右凹一凹，按壓底部分裝盒，就可將食物拿出來。商品耐冷、熱溫度約-45～60℃。

BB加固用具推介【8】日本 Richell TLI 三階段學習杯套裝

HK$201 立即購買

產品簡介：Richell PP 水杯的超輕量設計，水杯包含瓶蓋也僅不到 90g。360°C 旋轉防漏水功能，就算整個倒過來，也完全不怕外漏。而且共有三個水杯上蓋替換頭可以轉換。鴨嘴水杯 – 適合 5 個月起；吸管水杯 – 適合 7 個月起；直飲水杯 – 適合 8 個月起。

+ 1

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓