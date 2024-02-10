財神看得懂嗎？創意揮春竟以樂譜寫成　識睇人士爆笑：發啦發啦！

農曆春節即將到來，不少人會先準備好春聯，並等到除夕再貼上。



不過近日卻有網民分享一張「樂譜春聯」，本該寫着中文字的春聯，竟畫着爬滿音符的五線譜，讓人「有看沒有懂」。貼文曝光後，內行人紛紛替事主解惑，也有人笑指，「看來這是個財迷的音樂人」、「財神沒想到進門前還得解題」。

不懂音樂的人，也真的會被這些揮春考起！（按圖了解）

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一位網民在小紅書上發文，表示自己意外發現別人家門口的創意春聯，雖然很有特色，但乍一看卻「有看沒有懂」，事主並貼上該春聯的照片，只見圖中本該寫着中文字的春聯，竟畫着爬滿音符的五線譜，好奇的事主急忙喊話網民「哪位音樂系的朋友翻譯一下？」

貼文曝光後，馬上有人替事主解答，原來春聯上的「小蝌蚪」別有一番含意，右邊的上聯為「都發都發都都發」（編：音符為「do fa do fa do fa」，取其諧音），下聯則是「發啦發啦發發啦」（編：音為「fa la fa la fa fa la」，取其諧音），最上方的橫批是「發啦都發」，中間的單字春聯斗方則為「發」的意思。

見此，終於讀懂的網民紛紛直呼：

．「想發財想瘋了的意思」

．「世界已經進化成這樣了嗎」

．「我覺得橫批的意思應該是步步高升」

．「玩諧音梗呢」

．「如果我有鄰居貼這個，真的會忍不住多看幾次的，太有趣了」

．「音樂素養低一點就看不懂的春聯，客人可能會很有壓力」



貼文更釣出許多懂樂理的內行人解釋：

．「中間一個竟然還用了強音」

．「中間的福：fa，fff力度極強，看來這是個財迷的音樂人」

．「上聯：1414114，下聯：4646446，橫批：4614，中：4，感覺寓意可好可壞，關鍵取決於你唸唱名還是數字」



也有人笑指，不知道前來送財的財神爺能不能通過這場「音樂考試」：

．「財神：看不懂」

．「財神沒想到進門前還得解題」

．「不懂樂理的看不懂，也不知道財神學過沒」

．「財神：下一家」

．「管錢的神看不懂…看得懂的神都不管錢」

．「財神：沒點文化現在連財神都幹不了了，我只是來送福的，為甚麼要考我…」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】