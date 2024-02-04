婆媳｜奶奶趁塞車大發牢騷　嘆後悔當年結婚生仔　新抱全程車硬食

婆媳問題往往會影響家庭和睦，一名女子透露，連假難免遇塞車，奶奶不相信，結果塞在路上不停抱怨、翻舊帳，讓整台車烏煙瘴氣。對此，許多網民精闢點出：「真心覺得她知道會塞，故意跟去演抱怨」。



一名女網民早前於「匿名公社」發文指出，奶奶不相信出門會塞車，以小孩連假都沒出門很可憐為由，情勒老公和她帶一家人外出。結果車子塞在路途中，奶奶還不斷抱怨、翻舊帳，稱事主嫁進來後，兒子就不聽話，甚至覺得兩個孫子出生後自己被冷落，並責怪媳婦按照自己的想法養育孩子，是不尊重長輩的行為。

事主透露，奶奶曾表示以前很會唸書，被老闆重用，是因為結婚才會變成家庭主婦，塞車當天對方還聲淚俱下說，早知道不跟老爺結婚，不生下她老公就好。對此，事主實在深感無奈，「塞在路上小孩哭鬧，連她也在鬧，真的煩死了」。

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不少網民感到同情：

．「好心盡孝結果…辛苦了」

．「我的天啊，塞在車陣中，還沒得跑」

．「以後別一起出門，各玩各的」

．「一生中遇見一次，往後餘生應該都不會想載出門了」



有網民點出：

．「老人家是哭給兒子聽的」

．「老大媽一貫手法」

．「有些人發現自己理虧時，就會翻舊帳來轉移理虧的感覺」

．「真心覺得她知道會塞，故意跟去演抱怨」

．「其實她就是在等塞車，妳無法離開」



也有許多苦主現身回應：

．「她太像我的奶奶了！是否雙胞胎姐妹，愛哭愛唸，叫她用走的，一次就乖了」

．「不管她（奶奶）再怎麼哭，我依舊不理！很多老人很愛當人又當鬼自導自演關在家不好嗎？出來找觀眾是？」

．「我奶奶也是，愛跟我們出去玩，真的很煩又討厭。假日我們夫妻一個禮拜沒上班，會要求整個禮拜都載她出去玩，七早八早就要出去，在車上也是有夠吵」

．「我奶奶也是很愛跟、很沒耐性、很不想花錢那種，我們都跟她強調連假很多吃喝玩樂都要等，價錢都會比較高，她都說她知道沒關係，結果她不想等、不想花錢就在那邊發脾氣，甚至點好餐了她還要去取消，最後還是以吵架不爽回家收場，搞得整車氣氛很差」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】