新年風水｜貼揮春也會招厄運？「春」字不宜貼　大門揮春別貼雙數

農曆新年將至、家家戶戶也在大掃除完畢後，紛紛貼出新的揮春（春聯）象徵「汰舊換新」，而在大眾普遍的認知當中，春聯當以鮮豔的紅色為主、上面則寫有「春」、「福」、「財」或是各種喜慶字句，不過來自台灣的命理專家小孟老師也提醒，雖然說黃色的春聯較為少見，但如果畫有龍、蛇等動物，就能起到招財作用，而一般人家則建議不要在門口貼上「春」字為佳。



小孟老師透過Facebook專頁「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」發文分享，早前某立委當選人分送市民「黃色揮春」遭疑是否不吉利一事，解釋指如果是掛在自家門內、且挑選有龍、蛇等動物的款式，就有孵出金龍財寶蛋的意涵，有望帶來好運。

除此之外，常見的揮春字樣中，「春」字較不適用一般家庭，因為容易招來爛桃花，大多只有八大行業在使用，建議多選「福」或「財」用正貼、反貼的方式都可以；另外貼之前要記得將舊的揮春清理乾淨，千萬不可直接覆蓋在上方，而貼在大門口時則應該以單數為主，也就是上、下聯及橫批缺一不可，直言雙數揮春比較容易招來不好的運或事情。

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而在辨別上、下聯的部分，面對大門的右邊為上、以「右上仄，左下平」的原則，若兩邊都是平聲就以發音判斷。除此之外，辦喪事的同一年建議不要貼揮春以面對沖，其後四年則以白、綠、黃、紅去過渡；至於大眾疑或黃色是否代表不吉利一事，小孟老師也提醒，只要畫有小動物就能招財，無論是龍、鳳凰還是蛇，都象徵財運且能招來好運。

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