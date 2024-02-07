人妻發現家有陌生內褲！孩子笑問「爸偷情嗎」 物主現身全家爆笑
撰文：聯合新聞網
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一條內褲差點引發婚姻危機！一名人妻日前在網上發文，她麻煩小孩幫忙拿換洗衣物，孩子竟拿來一條不是她的內褲，老公見狀連忙澄清，但孩子們卻開始調侃，「爸爸！你該不會去偷情了吧」、「爸！難道是偷別人的？」最後真相大白也讓事主老公直呼，「你們這群屁孩快跟我道歉！」
這位人妻在Facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發文分享，她請小孩幫忙拿她的換洗衣物，沒想到拿來的卻不是她的內褲，見狀老公急忙詢問，「不是嗎？妳的生理期用的不是這樣的嗎？」女事主表示，她還特地翻出新買的款式檢查但都不是，而小孩則在一旁看熱鬧不嫌事大，「爸爸！你該不會去偷情了吧」、「爸！難道是偷別人的？」讓爸爸感到相當無奈。
最後女事主向老公表示「我幫你找證據」，視訊娘家媽媽詢問是不是她的，媽媽立馬承認「嘿啊！嘿啊！是我的！」這才解除誤會。對此，女事主的老公也笑稱，「你們這群屁孩快跟我道歉！」事主分享，事實上是每次她回娘家，她媽媽都會幫事主全家人洗衣服再裝袋，所以才會出現這樣的誤裝狀況。
事主透露，有時候她覺得因為媽媽對自己蠻好的，所以老公看在眼底也不會對原PO有過多的要求，「他覺得我也是被媽媽捧在手心上，沒理由到他家就甚麼都不是」。
貼文發佈後，網民紛紛表示：
．「有這種媽媽很幸福，老公想法也很棒，沒有因為嫁去他家就覺得老婆應該要向着夫家」
．「感覺媽媽挺時尚的，內在穿着可以讓孫輩誤以為爸爸偷吃」
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