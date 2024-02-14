婆媳｜開明奶奶建議除夕夜吃薄餅、漢堡包！網民羨慕偏偏家嫂守舊

一名網民透露，自己今年是第一次在老公家過年，在討論過年年菜時，奶奶居然興奮提議「還是叫麥當勞？肯德基？pizza？你們年輕人不都吃那些嗎？」，讓她傻眼直言「沒想到有人過年會吃速食解決」。貼文一出後，立刻引發廣大網民熱議。



這名網民在Dcard以「怎麼會有婆婆除夕想吃麥當勞？」為題，指出今年是第一次到老公家過年，在討論除夕夜年菜時，60多歲的奶奶居然提議「還是叫麥當勞？肯德基？pizza？你們年輕人不都吃那些嗎？」讓她相當傻眼，不過她強制帶着老公去買火鍋料，才避免除夕吃麥當勞的窘境。

貼文一出後，不少同樣身為人妻的網民大讚，紛紛表示：

．「很好啊，如果要傳統的妳可能要現場煮10菜一湯了」

．「好好笑，奶奶感覺是很可愛的人欸」

．「除夕能吃麥當勞很爽啊，Why not？」

．「奶奶體諒你不用煮+洗碗，多少女人的夢想啊」

．「婆婆應該是覺得你們年輕人喜歡，所以想提一些你們會喜歡的順便嘗試看看，感覺奶奶知道妳要一起，也很期待跟年輕人一起過年，so cute」、

．「可能奶奶本身也是沒奶奶的人吧，笑癱了，快活幾十年結果來個傳統媳婦」。



此外，也有不少網民分享自身經驗，紛紛回應：

．「我們家今年煮的比較簡單，因為有些親戚結婚了，不會再來我家過年，所以嫲嫲就跑去買了肯德基！感覺我嫲嫲也越來越新穎了」

．「想到我嫲明明不喜歡吃薄俴，卻突然說要訂薄餅吃，因為她覺得我跟哥哥會喜歡，她已經九十幾歲根本咬不動」

．「我外婆80幾歲了，還說要不要叫薄餅吃？我直接？？？？原來我才是老人」

．「我們家初二就吃pizza跟炸雞，嫲嫲同意而且吃的很開心」



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