拜年｜親戚想抱B怎有禮婉拒？除借「醫生」過橋　一招更皆大歡喜

看到可愛的寶寶，有些人會忍不住想摸一摸，互動一下，假如是帶孩子返回爺爺奶奶家，更是會碰到許多親戚們的關愛。只是寶寶年紀還小，身體免疫力尚未發育成熟，又碰上病毒流行期，爸媽想要保護好孩子免於感染，該如何不失禮貌地婉拒親戚長輩的熱情碰觸呢？



為孩子營造一個安全空間

身在疫情時代，爸媽對於孩子的健康安全更是在乎，平常少帶孩子到公眾場合，孩子們也習慣戴上口罩。不過，在過年返鄉與親人團聚等場合下，還是很難避免與他人接觸。

這時，建議爸媽可為孩子建立一個安全的隔離環境，像是讓孩子待在房間，或是有圍欄圍住的遊戲區域等，讓孩子不用直接與人碰觸，但保有互動的空間，並以遊戲取代與寶寶的交流。

台灣耕莘醫院兒科部主診醫生孫麗娟提到，有生病的親戚朋友，最好是不要與孩子有接觸，建議爸媽可運用柔和語氣與大家溝通，儘量不要與孩子有親、抱等肢體動作，如果要碰觸，也請先洗手，「相信大家都是愛孩子的，都能配合如此合理的要求。」

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用醫生的話抵擋閒言閒語

許多媽媽就曾分享過，在帶養孩子的路上，多少會接收到一些閒言閒語，常見的有：

．「小孩好瘦，是不是都沒在吃飯？」

．「孩子穿這樣不夠溫暖吧？」

．「偶爾吃一些糖果甜食，又沒關係，爸媽管太嚴了吧？」



聽到當下，實在讓不少爸媽覺得無言以對。

孫麗娟醫生表示，這時，若以嚴厲口氣回應，勢必會讓氣氛變得尷尬，不妨拿出兒科醫生的話作為回應，比如說：「醫生說糖果多吃會過動，2歲以下建議少吃。」「醫生說孩子的發育很正常，沒有太瘦的問題。」如果家中孩子已經具備表達能力，讓孩子自己表達出想法，包括吃得飽不飽，會不會覺得冷等。

推薦小物：防護面罩或口罩

疫情長達幾年的時間，口罩已經成為現代人的必備品，就連嬰幼兒也都有適合的尺寸可戴，戴口罩顯然還是最安全的保護方法。家中孩子若不習慣戴口罩，市面上也有販售防護面罩，有些是連着帽子一起使用，多少還是達到保護作用。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：親朋好友想摸想抱寶寶時，父母如何婉拒又不失禮貌呢？面對熱情的「關心」，就用這句話回應】

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