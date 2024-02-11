拜年｜薑還是老的辣！廳中櫃子被推開一點 原來是婆婆特設的陷阱
撰文：媽媽寶寶
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過年也是全家人聚在一起的日子，對爸爸媽媽來說，終於可以緩一下不用上班；對孩子來說，每天睡到自然醒、吃好料還有紅包可以拿，簡直不要太開心！
年度最佳陷阱
祖父母也很期待看到寶貝孫，嚴格來說，是「一堆」孫！幾個家庭聚在一起，小朋友們有伴全都玩瘋了，嬉鬧、奔跑、尖叫聲此起彼落......
據身為公公婆婆的小編爸媽描述：「孫子回來了很開心，但回家了更開心！」
最近網絡上流傳一張照片，引起了網民共鳴。
網友：傑出的一手
圖上表示，過年回老家時，發現衣櫃的位子被移動了，於是詢問母親：「為甚麼要特地留一個空隙出來？」
媽媽竟回因為是孫子要回來才留的，令事主滿頭問號；媽媽接着說：「與其放任小孩在房間跑來跑去，如果讓他們發現櫃子後面有空隙，他們就會乖乖把自己塞進去！」
此文一出，讓不少網民點頭如搗蒜：
．「門後面也是」
．「可以塞很久，也不會吵鬧」
．「小孩根本是貓」
．「婆婆的智慧」
．「聰明爆」
．「只能說薑還是老的辣」
更有不少網民表示：
．「很有用，我自己鑽過」
．「天啊，好想要這個洞」
還有許多tag老公：
．「請留各種縫」
．「今年過年就來試試看」
大家有試過這個方法嗎？小朋友是很喜歡玩躲貓貓沒錯，躲床下桌下，但櫃子後面......還有甚麼好地方，歡迎各位爸爸媽媽來分享！（編按：不過在設置這些「陷阱」，謹記要安全為上，如移動櫃子時，要確保櫃子夠重，不會因小孩碰撞而倒下，壓傷他們！）
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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：過年眾孫回歸吵翻天阿嬤有妙招，網笑：果然老經驗！】