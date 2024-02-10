拜年｜「說新年快樂才有利市！」10句話毫不幽默反在情緒勒索小孩

今天是除夕，家族團圓吃年夜飯圍爐。律師呂秋遠建議，過年的時候，請不要讓孩子身陷險境，面對回家以後遇到的各種狀況，他舉例過年常出現的10種情境，建議別輕易對小孩說出口。微笑過新年一起龍來討喜，也是一種很棒的選擇，「不要為難小孩與自己了，好嗎？」



呂秋遠建議別說出口的話：

1.「要不要分一口給叔叔吃？」

當然不要，桌上這麼多東西，你還要我分你，根本故意要跟我搶東西吃。分享，只有在我們願意的時候，才有必要。

2.「這麼大了，都不會叫人！」

一年見沒幾次，不認識是應該的吧？誰會記得這麼多的三嬸婆六叔叔大姨媽？

3.「要說新年快樂、恭喜發財，才有紅包拿哦！」

紅包並不是對價交換。要給就給，不給就算，孩子有沒有禮貌，不是在大庭廣眾下教育的。

4.「讀書沒甚麼用，不要唸了」。

貶低小孩讓自己看起來高大上，不會比較好。

5.「學測考的如何，有沒有信心？」

你今年有沒有加薪？有沒有年終獎金？有沒有升官發財？都沒有？那今年有沒有信心啊？過年都不容易，不要為難人家為難自己了。

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6.「這麼久不見了，有沒有想阿姑？來！阿姑親一下！」

這麼久沒見就是不熟，不熟就是陌生人，陌生人要跟小孩親一下，問小孩有沒有想他，這不是很詭異嗎？

7.「有沒有交女朋友？沒有啊！也是啦！學生要認真唸書，不要談戀愛。」

你結婚了沒？生小孩了嗎？有沒有想要生第二胎？沒有？也是啦，大人要認真工作賺錢，不要想着結婚生小孩。私生活的事情，人家想講就會講，不想講還問，就想想自己其他長輩被逼問的模樣。

8.「長大以後要不要孝順爸爸媽媽？」

不要問小孩自己也做不到的事情好嗎？

9.「要不要住在阿公家不要回去了？」

乾脆小孩都給你養、學費你出、安親班你付、所有的費用開銷都你處理，18歲以後我再帶回來好了。

10、「你那個媽媽很爛（以下省略3萬字），以後不要去找她。」

不要在過年批評孩子的爸爸媽媽，說到底，不關你的事。

呂秋遠表示，有些人可能會有意見，這樣不就甚麼都不能說了？但是，如果只會說上面這些話，還真的甚麼都不要說最好。過年是個假期，不是用來情緒勒索的時間，不會說話，最好的方式就是不說話。

網友表示：

．「不知道為何以上幾點都覺得很熟悉，逢年過節都會聽到，要不要列成教材，必讀課程」

．「第9點不用過年，每次回去都會固定演出喔」

．「律師說中了所有覺得為難的事」

．「沒禮貌的長輩太多了，還敢講孩子沒禮貌」

．「這樣就知道為甚麼沒年味，大型情勒現場」

．「真的不要讓孩子從小就覺得忍受情勒是必要」

．「要教小孩尊重跟禮貌是基本的，要學習不是任何場合都是可以展現自我的，如何跟長輩相處也是一種倫常的教育」

．「大多數的親戚並沒有惡意，只是拿捏不好關心的用詞和深度」



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