親子好去處｜清遠溫泉度假酒店兩日一夜遊 水上樂園/主題房滑梯

暑假期間，相信不少家長都忙於為子女籌劃不同親子好去處，兩天一夜之旅或是不錯的選擇。有媽媽分享到清遠熹樂谷温泉度假酒店的體驗，不但每間主題房有滑梯，度假區更設有水上樂園，小朋友消暑和放電一流。

（資料獲Hannah雨豬仔之-吃喝玩樂世界授權轉載）



酒店主題房有滑梯

有港媽近日分享帶同女兒到清遠熹樂谷温泉度假酒店度過兩天一夜，行程豐富之餘，酒店房間也非常適合親子入住。港媽指，度假酒店的主題房間設計相當吸引，「每間房必有主打瀡滑梯 ，唔好講小朋友，媽媽們都玩埋一份」，所以她建議家長可相約孩子的好朋友同遊度假酒店，預約不同主題的房間，可以享受不同主題樂趣。

由於度假酒店面積不小，房間以多個區域劃分、種類繁多，家長可選擇親子房。如果選購套票，可包括早餐、晚餐及所有入場券和馬戲團入場券。

水世界、馬戲表演 小朋友放電一流

清遠熹樂谷温泉度假酒店另一吸引之處就是水世界，港媽指水上樂園非常適合女兒放電，水世界裏有十幾款滑梯，小朋友必定樂而忘返。在水世界遊玩大半天後，親子更可一同觀看馬戲表演。港媽表示，到訪當天馬戲團表演場地外正舉行小型嘉年華，「仲可以買埋串燒返去做宵夜」。

《本文内容獲Hannah雨豬仔之-吃喝玩樂世界授權轉載》

清遠熹樂谷温泉度假酒店（Xilegu Hotspring Holiday Hotel）

地址：湯塘鎮熹樂谷温泉度假區熹谷路28號，佛岡，511675

位於温泉之鄉——廣東清遠湯塘，集山頂度假酒店、親子温泉酒店、鳳凰温泉、熹樂谷水世界、星球無動力樂園、慕野清風山谷營地、民俗文化村、婚慶及會議、文化演藝、趣野卡丁車休閑度假地產十大業態於一體的温泉度假綜合體。是珠三角等地市民的四季常時度假勝地。

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多款親子/兒童特色客房主題



設有太空系列、卡通主題、動物園、恐龍等主題，每間房間設計各具特色，家長可按小朋友喜好而選擇不同房型及設計，相信能令孩子留下深刻外遊印象。而且房間同時為小童預留日常用品，包括小童梳洗用品、小童浴巾及小童拖鞋等等。

馬達加斯加

1張特大雙人床(2米寬) 和 2張單人床(1.1米寬)

此房型可以加嬰兒床和加床

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侏羅紀紀元

1張單人床(0.9米寬) 和 2張雙人床(1.5米寬)

此房型可以加嬰兒床和加床

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愛麗絲奇境

1張單人床(0.9米寬) 和 1張單人床(0.8米寬) 和 1張特大雙人床(2米寬)

此房型可以加嬰兒床和加床

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火星登陸艙

1張特大雙人床(2米寬) 和 1張單人床(1.1米寬) 和 1張大床(1.51米寬)

此房型可以加嬰兒床和加床

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