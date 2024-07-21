家庭計劃｜為何不想生小孩？網民嘆除未結婚外　主因也是「這個」

根據2023年最新統計，台灣生育率位居世界倒數第一，估算每位婦女生育1.09人。看看適婚年紀的年輕人，許多人不婚不生。回想爸媽在我們自己現在的年紀，通常都有兩個以上的小孩了。



看看適婚年紀的年輕人，許多人不婚不生。（Canva）

有網民在ptt發文「你不想生小孩最大的因素是甚麼？」，他說台灣少子化程度比日本還高，但近年生育補助也比之前多了，為甚麼大家還是不敢生？引起熱烈討論。

網民指出主要是經濟考量：

・「養小孩的24年後得到24歲子女，沒養小孩的24年後得到1100萬（台幣，下同），兩名小孩就是2200萬，把2200萬再拿去滾10年，65歲退休就是3600萬，養小孩還要幫忙出房屋首期」

・「不想因為小孩壓縮生活品質，總而言之就是錢」

・「沒錢沒房，不想生小孩出來受苦」

・「想生的時 候養不起，年紀大了養得起時生不出」



大家也說不婚族增加了：

・「重點應該是沒結婚的人增加很多，已婚者生育率好像沒甚麼大改變」

・「我遇過一對交往十幾年還不結婚，他們說不想生小孩，所以沒必要結婚」

・「找不到另一半」

・「結婚率降低，離婚率居高不下，可能大家都發現 結婚、生子只是選項，不是必要」

・「女性生小孩在職場犧牲太大」



有人認為是無法安心：

・「除了台北，育兒環境超級糟糕，推娃娃車去外面散步，還提心吊膽會被車撞」

・「我跟太太都認為彼此都沒辦法負起管教小孩的責任，所以決定當頂客族」

・「沒錢沒時間，更怕遇到雷隊友」

・「安居樂業是個人主觀，不是政府文宣說了算」

・「不想生下一代，讓他們受苦，我也受苦」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】