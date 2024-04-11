好爸爸｜生小孩有甚麼好處？男星直言「沒有」！心態卻獲網民大讚
撰文：聯合新聞網
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馬來西亞男星祖雄與烏克蘭女星佳娜於2023年結婚，今年一月則迎來愛女「內內」，成為新手奶爸的祖雄於4月10日分享看到網上討論「生小孩有甚麼好處」的想法，直言：「沒甚麼好處」。
祖雄認為生小孩是一份「至高無上的愛」，不應該是「要求好處」，他寫道：「你愛你的另一半，才會有愛的結晶～因為有很多很多愛，才會願意一直付出，而不是只是期待有甚麼好處….」，而同樣也為人父的田亞霍也留言「沒錯」。
網民讚祖雄說的好，表示孩子就是天使，是上天帶來的禮物，網民坦言養育孩子又累又辛苦還花錢，「但是真的好療瘉，人生中最療瘉的時刻就是看着他又可愛又煩人。」
祖雄還分享佳娜抱着女兒內內，他則包着母女兩人的溫馨照，網友直呼「高顏值家庭」、「幸福一家人」。
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