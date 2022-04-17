生育｜犧牲事業、休息時間也誕三孩　人妻稱辛苦卻讓兒女更歡樂

「一對夫妻可以生育三個子女」，截至2022年1月，三孩政策在中國已實施近半年。大部分80後和90後，在成長過程中對於多子女家庭是陌生的，他們為何會做出生三孩的決定？尤其當身在職場的女性，選擇成為一名三孩媽媽後，如何維持體面的職場生活？要不要換工作？請不請工人？養三孩，每年成本到底多少？

撰文：陳薇沁（一条） 責編：陳子文（一条）



一条與兩位職場三孩媽媽——「85後」的李敏，「75後」的鄧澄，多次採訪，深入討論了她們的生活和抉擇。也諮詢了中國人民大學社會與人口學院副教授靳永愛，聊了聊當代女性在面臨多子女的情況下，如何將生活調整到最佳狀態。

成為職場三孩媽媽

廣州一家五口，爸爸牛哥和三個孩子，鏡頭後拍照的是媽媽李敏（一条授權使用）

75後的鄧澄生活在長沙，她從事農業，已經是企業裏的管理層。三個孩子，最大已經年滿20歲，但二寶、三寶只有6歲和5歲。

85後的李敏生活在廣州，是一名公司財務。大寶、二寶、三寶分別是8歲、7歲和2歲。她唯一能接受採訪的時間是早上8點20分到8點50分，那是大多數上班族剛起牀的時間，但她已經送完了3個孩子上學，並且在菜市場買完菜。

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為何決定生三孩？

2015年末，李敏家的第二個孩子出生，當時她的第一個孩子才剛滿1歲。幸運的是，新年一開春，國家就頒佈了二胎政策。

儘管如此，2019年她意外懷上第三胎的時候，還是猶豫了。當時家裏已經有一個男孩、一個女孩，年齡比較相近，在成長的進展上一致，不需要她操太多心；而多一個新生兒，則意味着全家要將之前走過的路再走一遍。

生還是不生，這是一個選擇。她首先盤算了家中的實際情況。

最重要的是住房問題。家裏的房子目前沒有貸款，總共四間房，哥哥和姐姐一人一間，夫妻兩人一間，還有一間書房，孩子出生後可以先跟他們倆睡大房間，長大了也有地方住。

第二是收入支出。丈夫年收入40萬人民幣，她當時的年收入15萬左右（最近換工作後下滑了70%），如果孩子們都上公立學校，收支可以平衡，不需要靠父母接濟。

第三是誰來照顧孩子？她的工作不要求坐班，丈夫牛哥在帶娃方面表現出色，奶奶身體健康，婆媳關係和諧，奶奶可以成為帶孩子的助攻。李敏覺得生完孩子後，頂多需要請3個月的月嫂，之後就可恢復獨立帶娃。

儘管不是「萬事俱備」，她還是決定要將孩子生下來。

75後鄧澄家的三個孩子，年齡差較大（一条授權使用）

2020年大年初七，一家人聚集在嬰兒觀察室的窗前，妹妹圓圓問哥哥多多，哪一個是我們的妹妹？

這一刻，他們家正式成為了五口之家。

自三孩政策發布，中國人民大學人口學副教授靳永愛曾經一天接三個媒體的電話。

大眾最關心或者說是最想吐槽的，就是為甚麼要在當下頒佈此項政策？

靳永愛解釋：「大家會說現在壓力這麼大，誰會生三孩啊，對吧？但是實際的情況就是，有一部分人是願意生三孩的，我舉一個例子，比如說70後，他們的生育意願是比現在的年輕人高的。」

出生在75年的鄧澄就是這樣一位媽媽。她出生在一個多子女家庭中，兄弟姐妹至今都住在同一個大院子裏，今天去你家吃飯，明天去我家打牌，爸媽從小的教育就是「人多力量大」。

婚後，鄧澄就希望，自己的孩子也能享受和諧大家庭。2001年，大女兒出生，考慮到對單位的影響，以及本身身體素質的原因，她遲遲未能再孕。

往後的10年，出於對孩子的渴望，她積極地尋求治療，曾經歷過胎停的絕望，和再孕的希望。2016年，她終於迎來她的第二個孩子。之後，第三個孩子也順利出生。

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要不要換工作？請不請工人？職場三孩媽媽的抉擇

當李敏還是一個二寶媽的時候，她就經歷過一次職場挫折。

她那時候是一位新媒體編輯，負責的是母嬰頻道，上司體恤她要獨立照顧兩個孩子，所以特准她每周回去開一次周會，其他工作日可以在家趕稿。

儘管她嚴格按照每周的KPI工作，但隨着年底部門結構調整，新官上任，她還是被「約談」，新的負責人希望她可以恢復坐班，適應部門的新節奏，「我仔細思考了現階段的育兒任務，最終還是選擇了換工作。」

如今，成了三寶媽的李敏，在一家民營企業當財務，月薪4000元，不坐班。

每天7點起牀，7點45分送兩個大孩子去幼兒園，8點15回到家裏接替婆婆照顧最小的甜甜，中午趁着甜甜午睡的2-3小時完成80%的工作（通常用來做一天內最重要的任務，比如製作工資表），剩下的工作量則是碎片化處理——甚麼時候手頭閒下來，就去做30分鐘。

大多數時間，她其實是閒不下來的。

家裏的孩子都處於快速成長的階段，家裏有兩台自帶烘乾功能的洗衣機，每天都會洗滿滿當當兩大桶衣服，孩子特別髒的衣服還需要額外手洗；

大寶挑食瘦小，所以她每天都儘量去菜市場買孩子喜歡吃的菜；

針對每周都會出現的意外狀況，比如更換身份證、交罰款，她會推着嬰兒車，帶着孩子一起去市民中心排隊；

周末，一家人集體出遊，去周邊的農場、温泉或是動物園。

每年的流感季，家裏就成了重災區，三個孩子會交叉感染，輪流中招，每次前後都要折騰半個月左右才能完全緩過來。

她遲遲不請工人，首先考慮的是費用會超預算。

目前三個孩子每年的支出在20-30萬之間，大頭主要是他們的學費、興趣班、夏令營等等，如果再加上工人的費用（大約每月1萬到1萬5之間），他們的家庭儲蓄可能不夠充足。

其次是因為「作為媽媽，錯過孩子的任何成長，他/她第一次爬行、站立、說話，都會覺得太可惜了。」「昨天我在給甜甜洗澡，姐姐撒嬌也要來。她們倚偎在我腿邊，說『媽媽，我愛你』，我就覺得疲憊一掃而光。」

李敏按着傳說中的「trouble 2 terrible 3 horrible 4」一步步走來，在崩潰和幸福之間來回穿梭，也覺得自己的戰鬥力越來越強了。

鄧澄則選擇了一種不同的生活——在育兒初期，她們家請了兩位阿姨，一位主要負責做家務，一位負責帶最小的孩子。

「選擇請保姆，更大的原因是在於我和我老公（65後），不像90後的夫妻，一方面我們的精力有限，還需要全職工作，每個月還有2-3次的出差；另外，父母年齡大了，沒有精力幫助持續照顧孩子了。」

年齡是一方面，同時，家庭收入對育兒選擇的影響也很大。

早年，家庭收益來源於實體經濟高度發展的階段賺得的第一桶金，也從此為家庭提供了穩定的儲蓄。

像鄧澄家這樣經濟相對充裕的家庭，在孩子的投入細項上有更多的選擇空間。目前，他們家三個孩子的年支出在80萬左右，主要包括：大女兒留學費、阿姨工資、國內旅行、二寶三寶興趣班等等。

即使如此，在育兒這件事上，光請阿姨也會有問題。因為當地的培訓系統不是很健全，加上阿姨個人不穩定性高，常常碰到這樣的意外情況：好不容易找到一個滿意的保姆，總是幹了一段時間就走了。

這時，來自其他家人的幫助十分重要。

鄧澄有她獨特的優勢，她本身就出生在一個三胎家庭，下面有兩個妹妹。因為三家人都住在同一個院子裏，孩子也都在同樣的幼兒園或者小學，所以妹妹經常都會幫她接送孩子，她來不及回家，孩子就在妹妹家吃晚飯。

「我就特別慶幸自己有兄弟姐妹。」鄧澄對三胎家庭選擇生育三個孩子有獨特的理解，她認為從小就生長在多子女家庭中的人，會天然地體會到多子女的好處，這會大大影響之後她個人的生育選擇。

「簡單來說，我享受了多子女家庭的好，就想讓我的孩子也是多子女家庭出來的。」

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「職場上，我更諒解『媽媽』了」

李敏提到，身邊的90後媽媽在工作面試時，心理層面上，尤其畏懼生育問題。

面對適齡的女性，幾乎每一個面試官都會詢問婚育情況，更有甚者，會問你是否打算生第二、第三個孩子。大多數人會選擇違心地說，我暫時不考慮生孩子，或者我絕對不會生二胎。

一位從事教育行業的85後媽媽小敏，說到自己面試的時候，會刻意模糊自己三孩媽媽的身份，「人家聽到你們家裏有三個孩子，根本不想看你的簡歷，他們心裏就給你定性了，『你根本不是來上班的，就是讓公司來給你交金的，讓公司來給你養老』。」

《82年的金智英》，當智英被催着生孩子時，她擔憂成為媽媽之後將會改變很多，但爸爸似乎不會受到甚麼影響。

鄧澄所在的農業企業，女性員工原本就少，隔壁的研究所更是一位女員工都沒有。

處在管理層，鄧澄當然明白這種心理：農業工作大多與農民和稻田打交道，十年如一日，如果你總是因為懷孕或者孩子的原因請假，這個項目有你還不如沒你。而且他們這類工作穩定性強，不會輕易解聘人員，選擇新進員工就變得更為慎重。

作為農業從業者，鄧澄習慣了出「苦差」。下田、走村串户，一走至少是一星期。

好幾年，她連年假都沒有使用過，孩子的家長會都儘量讓父親去參加，「三胎爸爸的身份，並不會對他造成影響，領導反而認為他是一個負責任的人。」

好在過去的十年，她感受到女性在職場的權益逐漸得到提升。五年前，她所在的企業，領導特批：單位裏的女性員工，生二孩給予兩萬元獎勵。之後單位又出了生三孩的獎勵規定。

「我們企業是整個行業裏，女性工作者最多的地方了。目前穩定在10位左右，很多都在負責重要崗位。」

幾年前，她的一位助手懷孕，因為是試管嬰兒，為確保受孕成功，公司給了她10個月在家安心保胎，「雖然工作造成了一些影響，但是也照常給她發了10個月工資，想到能夠幫助到一個女人幸福地成為媽媽，還是很有成就感。」

在後來的工作中，她的這位助理付出更多的努力超額完成任務，有人高薪挖她也絕不動搖。這也讓鄧澄更加堅定自己的決定和選擇。

作為職場媽媽，尤其三孩媽媽，似乎永遠在平衡家庭和工作的路上。

她們希望得到更多幫助，比如：更靈活的辦公時間/地點、更長時間的男性產假（及實質的社會推動力）、更多價廉物美的公辦教育。

但同時也覺得，實現起來太困難。比如雖然官方提倡讓男性擁有更長時間的產假，但大多數公司還是希望「男性職員主動選擇不休產假」，甚至這也成為了爸爸們晉升道路上的一道考驗。

李敏家的孩子和表姐一起合作（一条授權使用）

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「太陽出來的時候，星星就不見了」

雖然艱辛，但不少媽媽提到，在處理親子關係時，三孩有獨特的優勢。「三胎媽媽覺得育兒任務比二胎媽媽輕鬆。」

一個做金融的二胎媽媽說，自己家的大寶會對二寶有一種嫉妒的心理，覺得是二寶的出生奪走了自己的資源。兩個孩子在家的表現就是互搶玩具，爸媽如果偏幫任何一方，另一方就會格外委屈，認定是父母偏心。

類似的情況卻極少出現於三孩家庭。在三孩媽媽圈流傳一個神奇的「金三角」理論。

李敏覺得，三個孩子形成了一個穩定的金三角，一方面不太需要爸媽出面解決口角矛盾，避免了偏心；另一方面，因為人數上永遠是2:1，所以比較容易得出結論。

李敏家的三個孩子，最近在家裏分水寶寶（一種流行在兒童中間的玩具），出現數量不均的情況，哥哥和姐姐商量了一下，主動選擇將多出來的留給了妹妹。

如果出現「要還是不要」的是非題，爸媽通常也是不介入的，三個孩子爬進梳化旁邊的「兒童屋」裏開一個討論大會，等看到三個人笑着抱在一起了，家長就明白：結論已經出來了。

無論是李敏還是鄧澄，在養育三個孩子的過程中，都發現夫妻兩人的總能量就這些，要分散給三個孩子，只好放棄了所謂「精英式育兒」。

最基礎的，比如目前在年輕家長中流行的「孩子3歲前不吃鹽」的食譜規則，她們不執行。李敏家的甜甜，還不到1歲就學會了在媽媽旁邊啃雞腿；鄧澄規定孩子們，大家都吃一樣的菜，可以不吃完，但晚上絕對不會「加餐」。

孩子的衣服不會買太貴的，很多哥哥姐姐只穿過幾次就穿不下的衣服，就會留給弟弟妹妹。

在課外興趣班方面，李敏讓孩子們明確自己喜歡的是甚麼，然後大家一起去上同一個興趣班，這樣也方便了她每次的接送。

「三胎家庭，沒辦法關注得那麼細，我們習慣讓孩子們自己做決定，決定後就不能後悔了。」

在放棄精英式育兒後，孩子們的集體意識反倒是被激發了。

鄧澄覺得孩子們的共情能力更強了，尤其是年齡還比較小的二寶和三寶，出門在外會習慣性看好比自己年齡更小的孩子，分享自己的玩具，考慮事情從集體出發。三個孩子會有更統一的行為規範，相互也會遷就對方。「他們會想我們三個人要吃多少、要買甚麼，而不只是我自己要甚麼。」

三個孩子手牽手走路，珍貴的家庭時光被李敏時刻用手機捕捉着（一条授權使用）

李敏說起一個發生在前兩天的小插曲，那是一個星期天的下午，她與兒子的親子時光。

他問：「媽媽，我的缺點是甚麼？」

「你粗心，有時候會打架，都要糾正。」

他問：「那我不是很糟糕嗎？」

「但你也有很多優點啊，你勇敢，樂於助人，也很愛爸爸媽媽。」

……

李敏說，這就是她的生活狀態。家裏養育三個孩子這件事，有很多缺點，也有很多優點，但缺點就像是星星，優點是太陽。

當太陽出來的時候，星星就不見了。

針對各位媽媽提出的問題，中國人民大學的靳永愛副教授從人口學的角度上，解讀了三孩政策和生育現狀。

Q：一条

A：靳永愛

Q：為甚麼會「突然」頒佈三胎政策？

A：實際上，你從一個更大的時間維度來看，這個事情不是個突然事件。

從80年代開始，我們實施一孩政策。後來又有些完善，比如一些農村地區的一孩半政策，如果一胎是女孩，還可以再生一個孩子。再後來是雙獨政策，夫妻兩個都是獨生子女的話，可以生兩個孩子。2013年，我們慢慢進入，夫妻倆有一個是獨生家庭，就可以生兩個孩子。再到2016年，全面開放二孩。再到2021年，全面開放三孩，這個政策歷程是一個不斷完善的過程。

Q：我們目前的生育率水平是怎樣的？

A：目前，中國的總和生育率是1.3。全世界通行的就是1.3-1.5代表很低的生育水平，1.3以下是極低生育水平。

在中國，生育意願整體不高。

相比日本和韓國來說，中國整體女性的就業率是很高的。那我們更需要去打造一個生育友好的環境，如果一個國家性別平等做得很好的話，對生育率提高是有幫助的。

Q：國家正在實施怎樣的措施，幫助多子女家庭或者有意願多生育的家庭呢？

A：國家在生育政策包容性裏面就強調了要降低成本，現在主要是生育成本太高了，我們要考慮從哪些方面降低成本，提高大家的生育意願。

首先是各部門的聯動，不僅僅是衛健委，也涉及到教育部門、發改委、民政局等等。從政策角度來說，包含了住房政策、教育政策，比如說前階段學區房被炒得很熱，就會出現政策的調控；教育部門，也在延長小學生的在校時間，從而減輕家庭的負擔。

現在最迫在眉睫的是嬰幼兒0-3歲的早期托育服務體系。第一個孩子或許可以靠父母。到了第二個、第三個孩子，父母年紀大了，也可能有自己的健康問題，養育孩子會影響到他們就業、晉升……我們需要托育式服務，可能主要是政府來主導這樣的托幼機構，滿足大多數人的需求。

當然這些事，都是一個循序漸進的過程，大家也需要慢慢觀察它的變化，因為公共政策的影響力是非常大的。

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