6條問題測婚姻健康度！拗交說「這兩字」傷害程度比「失望」更甚

你的婚姻觸礁了嗎？夫妻相處爭吵難免，但從原本的耐心溝通，逐漸出現「算了」的念頭，恐是婚姻觸礁的前兆。心理師指出，有時候「算了」其實比失望更嚴重。



台北市同伴心理諮商所所長余佳容在Facebook專頁中發文表示，使婚姻駛向礁石的，往往是一次次的算了，「算了，反正他就是這樣」、「算了，反正說了他也不會聽吧」、「算了，他想罵就隨便罵吧」。她直言，「算了」是一種麻木感，意味著你逐漸放棄在婚姻中的溝通與這段感情。

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余佳容提供6問題以檢視自身的婚姻狀況，若已出現感情危機，建議可嘗試諮商，為婚姻找到出口。

1. 觀念落差且溝通困難

2. 單一方有出現想離婚的想法

3. 出現僵持關係且不知如何處理

4. 對另一半有長期情緒不滿

5. 時常爭吵

6. 出現信任危機



關鍵不在於勸和或勸離，而是在於「溝通」、「了解盲點」、「化解誤會」。余佳容提到，溝通是感情的基礎，而溝通不良或雙方關係長期不對等，就會造成壓力，無法對等溝通。

余佳容也說，婚姻諮商就是營造一個安全舒適的環境，能讓彼此溝通、協調，而心理師則是創造對等開放的溝通平台的角色，希望在諮商室中能為這段婚姻找到出口，找到一條彼此都想走的路。

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