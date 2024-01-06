離婚｜連長輩也離婚！事主嘆白頭偕老很難　網民們卻有另一番見解

現代社會不少單身族或婚後離婚的狀況，近年也不少娛樂圈名人離婚，和以前一定要結婚的傳統觀念截然不同。



一名網民表示，身邊很多長輩和鄰居都離婚了，於是好奇，「現在是不是很難白頭偕老了？」，有過來人認為，學習經營關係和雙方價值觀相同比較重要。

相關文章：婚姻｜不再吵架、提離婚？不是雨過天晴 5跡象代表他遲早離開你

+ 9

一名網民在PTT「男女版」發文，他身邊不少長輩、鄰居都離婚了，現在不少情侶都不婚不生，就算結婚也有可能會離婚，他表示，自己運氣很好，父母都60幾歲了感情依然很好，他也好奇，面對爸媽的離婚，大家是否會感到衝突與矛盾，他想身邊的朋友或多或少可能有人離婚，像是Facebook超久沒跟新照片或是報喜不報憂。

事主也表示，幾年前他曾經問過類似的問題，有不少人都因為有小孩而忍着，以前的人好像比現在更會忍，可是他認識的長輩也不少離婚的，有些甚至還有3個小孩，於是想問問網民們，「大家身邊離婚的多嗎？」、「當今這個社會，要白頭偕老是否是一件非常困難的事情？」。

網民紛紛表示：

．「能遇到相處一輩子的人，真的非常困難」

．「離婚很平常，願意相伴到人生最後的，就要好好祝福」

．「很多沒離婚的過的也沒很好，學着經營關係很重要」

．「還有很多不離的也只是撐着，跟離婚沒甚麼兩樣」

．「能走到最後的，倒不一定是多合，而是很有耐心和認定彼此的兩個人，只要一方放棄就是結束了，喜歡很容易，擅長經營關係的人很少」

．「大家都不想委屈了自己，那就只能一個人了」

．「許多人用一輩子在適應一個不適合的人」

．「所以，也不需要對於結婚過於焦慮，價值觀不合，沒幾年就離婚了，處心積慮找到伴結婚，最後這結果沒子女離婚也就算了，有子女也是牽扯不清，其實比起錢，兩邊的價值觀更重要」



有網民則表示，老一輩比較少離婚的原因：

．「離婚也不一定不好啊，以前的年代很多不能說是白頭偕老，而應該是忍辱偷生吧」

．「上一代離婚少，很多是因為害怕社會眼光或是有經濟壓力，所以不離婚。我的父執輩幾乎沒有離婚的，但是真的幸福快樂的其實也不多。能幸福快樂的白頭到老才有意義，否則很多只是互相折磨而已」

．「所以在這個時代，結婚不一定是好事，離婚也不一定是壞事，真的不用被傳統框架限制住」

．「老一輩不一定是為了愛情，更多是柴米油鹽，加上老一輩女性較難在社會生存，只能被迫當家庭婦女」



【延伸閱讀，更多婚姻故事】

離婚｜結束16年婚姻 老公包16顆水餃給她吃 網民猜或藏心酸意思

+ 7

婚姻｜接受老公外遇後浪子回頭？網民嘆心中有刺 卻因一事得原諒

+ 7

延伸閱讀：

包紅包被父母嫌少「至少要3萬6！」 兒怒：以後只包1千2

【我的兒子是中二】劉昭儀／告別中二

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】