巴菲特談兩任太太表感恩！想與婚姻長久　包容外他稱一事亦是關鍵

華倫.巴菲特(Warren Buffett)認為一個人的成功,伴侶會扮演重要的角色。他對如何選擇伴侶有三個建議,非常務實,一如他的投資策略!



巴菲特一生已婚 70 年——他的建議是:

如果你想讓婚姻長久,就找一個期望值低的人。 巴菲特

華倫.巴菲特是許多投資專家的偶像,也是世界上最富有的人之一。他常常分享超越投資建議的人生智慧,而結過兩次婚的他,也對如何選擇另一半提出了見解。

巴菲特與他的第一任妻子蘇珊·.巴菲特( Susan Buffett),二人相愛超過半世紀,可惜蘇珊已於2004年病逝。(Becoming Warren Buffett紀錄影片截圖)

巴菲特:想成功,伴侶很重要

2017年,巴菲特在與比爾.蓋茨的對話中,提到了配偶在一個人成功方面的重要影響,他說:「你想成為怎樣的人,當你朝着這個方向前進,最重要關鍵就是你的配偶。」

他的觀點,說明了選擇伴侶的重要性,這個決定將對一個人成就有重要影響。

巴菲特:比起浪漫,務實更重要

巴菲特也曾在2015年「最具影響力女性高峰會」(Most Powerful Women Summit)上分享他對婚姻的建議,他說:「如果你想讓婚姻長久,就找一個期望值低的人。」他這種務實的方法表明,持久關係的基礎是建立在務實的期望,而不是理想化的關係上,關鍵是包容,因為沒有人是完美的。這一觀點反映了巴菲特重視基本,而非表面吸引力的投資策略。

巴菲特:伴侶應有共同的價值觀、情緒穩定

擁有共同的價值觀,有助於減少衝突,建立更和諧的關係。巴菲特也提到了與情緒穩定的人結婚的重要性。

巴菲特於1952年與蘇珊.巴菲特( Susan Buffett)結婚,直到她2004年去世。然後,他在2006年與阿斯特麗德.門克斯(Astrid Menks)結婚。

在2017年HBO紀錄片《成為沃倫巴菲特》(Becoming Warren Buffett)中,他坦言第一任妻子塑造了他的成功和生活,並將他們的相遇視為一個他人生的關鍵時刻。巴菲特說:「如果沒有她,我不會有現在的成就。」

在巴菲特的傳記《雪球:巴菲特傳》中,他說:「Susie put me together, and Astrid keeps me together.」(蘇西做的一切讓我成功,阿斯特麗德則讓我的成功延續。)這段話充分顯示,兩位女性在他的生活中所扮演的關鍵角色。

雖然婚姻可能不是每個人都想要的道路,但對於選擇婚姻的人來說,選擇伴侶需要仔細考慮這個人會對他產生的廣泛影響。你的人生目標和優先事項是甚麼?怎麼樣的人適合你的個性和生活方式?這都是巴菲特曾經深思熟慮過的。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載,原文:巴菲特認為一個人的成功,與選擇伴侶有關,要與情緒穩定的人在一起】