巴菲特談兩任太太表感恩！想與婚姻長久　包容外他稱一事亦是關鍵

華倫．巴菲特（Warren Buffett）認為一個人的成功，伴侶會扮演重要的角色。他對如何選擇伴侶有三個建議，非常務實，一如他的投資策略！



巴菲特一生已婚 70 年——他的建議是：

如果你想讓婚姻長久，就找一個期望值低的人。 巴菲特

華倫．巴菲特是許多投資專家的偶像，也是世界上最富有的人之一。他常常分享超越投資建議的人生智慧，而結過兩次婚的他，也對如何選擇另一半提出了見解。

巴菲特與他的第一任妻子蘇珊·．巴菲特（ Susan Buffett），二人相愛超過半世紀，可惜蘇珊已於2004年病逝。（Becoming Warren Buffett紀錄影片截圖）

巴菲特：想成功，伴侶很重要

2017年，巴菲特在與比爾．蓋茨的對話中，提到了配偶在一個人成功方面的重要影響，他說：「你想成為怎樣的人，當你朝着這個方向前進，最重要關鍵就是你的配偶。」

他的觀點，說明了選擇伴侶的重要性，這個決定將對一個人成就有重要影響。

巴菲特：比起浪漫，務實更重要

巴菲特也曾在2015年「最具影響力女性高峰會」（Most Powerful Women Summit）上分享他對婚姻的建議，他說：「如果你想讓婚姻長久，就找一個期望值低的人。」他這種務實的方法表明，持久關係的基礎是建立在務實的期望，而不是理想化的關係上，關鍵是包容，因為沒有人是完美的。這一觀點反映了巴菲特重視基本，而非表面吸引力的投資策略。

巴菲特：伴侶應有共同的價值觀、情緒穩定

擁有共同的價值觀，有助於減少衝突，建立更和諧的關係。巴菲特也提到了與情緒穩定的人結婚的重要性。

巴菲特於1952年與蘇珊．巴菲特（ Susan Buffett）結婚，直到她2004年去世。然後，他在2006年與阿斯特麗德．門克斯（Astrid Menks）結婚。

在2017年HBO紀錄片《成為沃倫巴菲特》（Becoming Warren Buffett）中，他坦言第一任妻子塑造了他的成功和生活，並將他們的相遇視為一個他人生的關鍵時刻。巴菲特說：「如果沒有她，我不會有現在的成就。」

在巴菲特的傳記《雪球：巴菲特傳》中，他說：「Susie put me together, and Astrid keeps me together.」（蘇西做的一切讓我成功，阿斯特麗德則讓我的成功延續。）這段話充分顯示，兩位女性在他的生活中所扮演的關鍵角色。

雖然婚姻可能不是每個人都想要的道路，但對於選擇婚姻的人來說，選擇伴侶需要仔細考慮這個人會對他產生的廣泛影響。你的人生目標和優先事項是甚麼？怎麼樣的人適合你的個性和生活方式？這都是巴菲特曾經深思熟慮過的。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：巴菲特認為一個人的成功，與選擇伴侶有關，要與情緒穩定的人在一起】