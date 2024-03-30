婆媳｜泵奶時竟被開門！老爺奶奶過度幫忙　新抱憂自己不配當媽媽

一名婚後與公婆同住的女子上網訴苦自己的育兒經驗，因為老爺奶奶的過度熱心幫忙，讓事主認為，雖然可以理解老爺奶奶想含飴弄孫的心情，但他們的過度理解讓她喘不過氣，甚至導致產後憂鬱覺得自己「不配當媽媽」。



事主以「公公婆婆的幫忙讓我感覺噁心」為標題表示，自己是在所有平輩親戚中第一位結婚生子的女性，因此至今快滿4個月的孩子受到所有長輩的關愛。但她從離開月子中心後「沒有一天真正開心過」，包括老爺奶奶和先生三人會一直搶抱嬰孩，讓她自嘲自己是全世界抱自己孩子時間最短的媽媽，「因為他們各個覺得小孩沒給他抱才哭」。奶奶也會以先生隔日需要上班為由，半夜沒經過她的同意直接將小孩抱走，此舉讓她開始厭惡起奶奶。

包括老爺奶奶還會幫小孩拍背加上用搖晃的方式硬哄，讓小孩心神不寧，在小孩腸脹氣時，她想幫孩子按摩排氣，卻引來老爺小碎步衝過來地說：「我來！我來！給我！」，然後要直接抱走的最後一刻，被事主揮走老爺的手，並翻了一個白眼，然後語氣加重地說：「她肚子痛」。

更讓人防不勝防的情況是，因為聽到小孩哭了，在事主擠奶時，老爺奶奶以衝百米的方式衝到她的房門口，然後不斷問：「怎麼了？要不要抱給我？」，雖然事主立即表示「我在忙等一下」，奶奶還是直接開門進來了，讓事主嚇到擠不出奶，也讓她怒問：「我沒說，不代表可以為所欲為耶！」。

此外，包括孩子取名時，也依照奶奶的意見和開出的條件翻了所有字出來，然後拼了喜歡的名字出來，但奶卻一直嫌棄，先生也因回嘴幾句，自己掛電話生氣，讓她一度放棄決定權，又被指媽媽一定要參與決定，讓她幾乎不知如何是好。

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網友回應表示，很驚訝事主的育兒經驗中，先生像是局外人一樣，也有人對事主的經驗感同身受：

．「完全可以體會，我過年回婆家5天真的產後憂鬱爆發，親餵小孩但只要一哭就被認為是媽媽沒給他吃飽，一直說要補配方奶、強迫我吃一堆我不想吃的補品」

．「我兒子哭時，我老爺奶奶也是一直想要抱走，覺得自己很會哄。在房間時不敲門開門，從此我就鎖門，都會聽到沒敲門直接轉門把的聲音」



也有些網民表示，先生結婚後最好自己獨立門戶，以免生孩子後發生類似教養時衝突。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】