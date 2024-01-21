婆媳｜陪奶奶覆診　更為兩老烹煮午餐！好新抱竟無理地被摑了一巴

好意煮飯菜給老爺奶奶吃，卻換來無情對待！



一名媳婦哭訴近日因為奶奶要覆診，結束後奶奶說不想吃外食，她便直接在老爺奶奶住處為兩老料理午餐，順便也裝了一些飯菜要帶回去給老公吃，要離開的時候卻被奶奶重重賞了一巴掌，只因老爺說了一句「媳婦煮的飯菜真好吃」惹怒奶奶。

這樣便出手打人，這奶奶的EQ也未免太低了吧！（按圖了解）

+ 8

這名媳婦在Facebook「毒姑九賤婆媳討論區」發文說，老公重感冒不能帶奶奶去覆診，因此就由她帶老爺奶奶去醫院，覆診完之後她就在兩老住處料理午餐，正當她裝完飯菜要帶回去家時，奶奶叫住她並賞巴掌，她愣了一下，問了原因才知道是老爺稱讚她手藝好，引起奶奶不快。

一回到家，老公看到她臉上紅印及哭紅的眼睛，馬上衝到老爺奶奶家理論，回來後對她說「老婆~對不起，我沒有保護好妳，以後老人家的事情，我都自己處理，我沒空就我弟弟他們處理。」

事主說當下其實她心情是怒火中燒，但是不能還手，也不能頂嘴，因為會害她自己的父母被罵，父母可沒教對長輩動手，所以她只好忍，她也安慰自己說還好老公是神隊友。

貼文曝光後不少人留言支持她：

・「妳應該報警驗傷提告」

・「這就是媳婦的難處，做太多還被打被嫌，都不做就被唸」

・「我會直接打回去欸！連我爸媽我公公婆婆都沒有賞過我巴掌」

・「妳奶奶真恐怖」

・「奶奶是醋桶」

・「好抓馬(drama)的奶奶」

・「這種情況怕甚麼父母被說話？到底要為了這種莫名其妙的面子忍受多少委屈啊？」



還有人說：

・「妳老爺之後有說甚麼嗎？始作俑者是老爺，不用出面嗎？」



事主也回應，「他自己打電話給我爸媽，跟我爸媽道歉」，娘家嫂嫂進一步透露，事主的哥哥會帶爸媽去老爺奶奶那邊，還叫她跟老公快去，「妳知道媽媽的脾氣，平常人人好，但是動她的家人，是她不允許的，也叫妳老公皮繃緊一點。」

【延伸閱讀，更多婆媳關係故事】

婆媳｜奶奶願出首期資助換樓 夫妻拒絕後3年 方知好彩沒中計

+ 4

奶奶教孫子要節制、懂分享 新抱不領情上網抱怨 反被網民狠批

+ 7

延伸閱讀：

陸女曝與台男交往5大內情！中國網友見「1習慣」傻爆眼狂喊：接受不了

很多人離婚「現在很難白頭偕老了？」 過來人曝2點更重要：不一定是壞事

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】