婆媳｜張蘭屢戰大S現啟示！想當一個好奶奶　10件事務必要做到

藝人大S徐熙媛和前夫汪小菲的紛擾未歇，前奶奶張蘭多次放話，隔空交火。婆媳問題一向難解，來自台灣的律師呂秋遠在Facebook表示，建議成為奶奶或即將成為奶奶的人，能夠當一個正常的奶奶。重點在心態，而不是做法。當一個好媽媽不容易，但是當一個好奶奶很簡單，口訣就是「視而不見、聽而不聞」。



呂秋遠表示，雖說多年媳婦熬成婆很辛苦，但基於謠言止於智者，希望世間充滿正能量，也希望不要影響祖國下一代的價值觀，希望能提醒周遭的奶奶，或是即將當奶奶的媽媽，能夠當一個正常的奶奶。

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要當一個「正常的」奶奶，其實重點在心態，而不是做法。呂秋遠表示，把自己的孩子當作一個獨立的個體，學着如何放手。如果都想為「孩子」出頭，還是把「那個成年人」當孩子，就會變成兩個女人為了一個不成熟的小孩爭吵，一點意義也沒有。如果還是不能立刻調整心態，建議奶奶至少可以做到下列幾點：

1. 請不要堅持跟兒子與媳婦同住，最好把他們趕出去。就算他們只能租房子，那也是他們的事情。遙遠的距離美感，保證讓你們婆媳關係良好。

2. 不要把您媳婦當女兒，只要把她當作您兒子的老婆、您的朋友，那也就可以了。您可以把您兒子永遠當作未成年，但請把您媳婦當作同輩一般的尊重。您罵她一句，她會記一輩子。這世界上，只有她媽能管她，而她的媽媽不是您。

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3. 您媳婦亂買東西、愛看韓劇、喜歡滑手機、不洗衣服煮飯、衛生習慣不好、不愛整理家裏、不會帶小孩等等的壞習慣，統統不關您的事，那是您兒子跟她之間的事情，而您兒子的事情，也不關您的事，他真的成年了。

4. 如果住在一起，請互相尊重。不要去碰他們夫妻的東西，不要幫他們洗衣服煮飯、不要幫他們帶孫子。除非您的媳婦拜託您，而您行有餘力願意幫忙，再考慮就好。他們的事，自己處理，不要煩您。

5. 他們夫妻吵架，請裝作沒聽到。您跟您老公吵架，會希望奶奶介入嗎？如果不希望，您現在介入會不會很怪？兒子抱怨的時候，就說媳婦好話，而且立刻忘記。至於媳婦抱怨，那就多罵您兒子幾句。

6. 孫子的爸媽是您兒子與媳婦，不是您老公與您，也不要想着要帶去北京。隔代教養是不理想的，盡量讓他們親自帶孩子，尤其不要剝奪媳婦教養孩子的權利，怎麼看不慣，後果也是他們擔。

7. 媳婦沒必要孝順您，該孝順您的是兒子，請培養兒子，成為一個有擔當的男人，協助您跟媳婦之間的相處。媳婦對您的好，要時常掛在嘴上，您對媳婦的好，要立刻忘記。

8. 不要借錢給兒子跟媳婦，借了，就不要說甚麼「跟兒子做好斷絕關係的準備」也要把錢要回來這種話。借錢出去給親人，就要有拿不回來的心理準備。況且，沒辦法證明的金錢往來，到底要拿出來說甚麼？

9. 多規劃自己的退休生活，不要把重心放在兒子女兒身上，人生即便已經過半，還有許多有趣的新鮮事物可以學習。讓自己的晚年生活更璀璨，是您的任務，請在死去前把所有的財產花光，不要讓財產變成遺產。

10. 孫子不是你們家的，而是你兒子跟媳婦的寶貝。

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呂秋遠表示，當一個好媽媽不容易，但是當一個好奶奶很簡單。簡單的口訣就是：「視而不見、聽而不聞」，老了以後，可以多關心自己的生活，而不是兒子與媳婦的。兒孫自有兒孫福，照顧自己才重要。「對於離不開媽媽的先生，離婚是對的，離婚治百病」。

網友表示，「離開媽寶治百病」、「適度的距離，美好的生活」、「我已經是一個當奶奶的人，自己也深刻體會到：『分開居住、互不干涉、彼此安好』」、「引以為鑑的血淋案例」、「驚世奶奶再加上一個幼稚媽寶，恐怖，離婚是對的」、「距離的美感，真的需要夫妻都有共識去經營。 不僅是家庭、職場、友誼也都需要距離的美感」。

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