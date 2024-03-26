婆媳｜連問候也覺煩厭！新抱與奶奶同住　大嘆生活習慣無法同步

婆媳關係自古就是難解的問題，尤其生活習慣不同，常常讓家庭大小紛爭不斷。



日前有位媳婦抱怨，丈夫堅持要住婆家陪奶奶，但她發現跟奶奶生活習慣不同，也很難融入婆家，常常覺得很困擾，她直言「奶奶不壞，但是讓我覺得很煩，連關心我都覺得很煩」。對此，許多網民認為「會感到煩躁是警訊，妳已經無法承受了，建議勇敢拒絕住婆家」。

要兩個生活習慣不同的人同住，確實是不容易！（按圖了解）

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一名女網民在Facebook「毒姑九賤婆媳討論區」抱怨，她跟奶奶生活習慣不同，像是奶奶會把飯菜拿到客廳吃，吃完就放在桌上不收拾，而且煮完飯菜廚房都很髒，每次用完都是她要整理，奶奶常常連一雙筷子也不願幫忙洗，就直接丟在水槽。

此外，先生常常加班回家後，事主想跟老公、小孩一同回房間相處，奶奶卻總會在他們要上樓時，要求老公幫忙處理事情，讓她覺得「好像跟奶奶在搶同一個男人」。她指出，而且每周末都要有家庭聚餐日，平時已經跟奶奶相處了，好不容易等到假日可以有跟老公、孩子的家庭時間，卻要被浪費掉。這讓事主難過表示「奶奶不壞，但就是讓我覺得很煩，連看到臉、聽到聲音都覺得很煩，連關心我也想請她安靜」。

文章曝光後，許多網民表示：

・「不要對丈夫的堅持妥協，沒有甚麼一定要跟奶奶住的原因，如果老公想的話，就讓他自己跟奶奶住，妳跟孩子回娘家住」

・「妳會覺得煩躁是警訊，妳已經無法承受了，找不到合適的解決方法就勇敢拒絕吧」

・「請先生出面溝通協調，如果先生沒有作為，就做妳自己想做的就好」

・「如果娘家不遠，假日妳乾脆回娘家家庭聚餐」

・「妳跟老公抱怨應該也沒用，畢竟老公都堅持要跟媽媽住一起了，妳只能自己獨立一點，久了就習慣了」

・「過好自己跟孩子為優先，其他的自動忽略或無視，偶爾回娘家放鬆，夫家的事情應該由老公出面，生活習慣不同真的很累」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】