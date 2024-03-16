婚姻｜踢爆老公曾嫖妓！人妻因一理由原諒他 網民嘆她竟這樣也信
撰文：聯合新聞網
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若妳有一天發現老公偷食，會選擇離婚嗎？
一名網民指出，去年意外發現老公去嫖妓，對方解釋因為自己曾流產，怕不小心再一次懷孕，又要經歷失去孩子的風險，才跑去嫖妓舒壓。她聽聞原因後決定原諒老公，但也好奇有沒有方法，能讓老公在愛愛時不要有太大壓力？貼文一出後，引起廣大網民熱議。
以這種理由合理化自己的嫖妓行為，也實在少見！（按圖了解）
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這名網民在Dcard以「老公在性上有壓力」為題，指出去年發現老公去嫖妓，隨即向對方攤牌，但老公卻說在性方面有壓力，因為自己曾經流產，一想到當時痛苦的表情，就害怕不小心再一次懷孕，無法自在的性愛，才選擇嫖妓去舒壓。
這名網民進一步說明「老公有答應不會再做對不起我的事情，我也沒有想離婚，但想知道要怎樣才能讓他沒有壓力」，不想老公為了遵守承諾讓自己很辛苦，好奇有人是否有相同的情況？
貼文一出後，幾乎所有網民都不買單這種藉口，紛紛表示：
・「他只是合理化自己的錯誤而已」
・「這種鬼話你也信？」
・「心動是本能，忠誠是選擇」
・「好奇老婆會懷孕，外面買的就不會懷孕？」
・「交往中與婚姻後，本就應該互相忠誠，其餘的都是藉口」
・「嫖蟲真的好多藉口，髒髒」
・「妳還在擔心他壓力大，早就舒壓到天邊去了」
・「流產已經很難過了，還拿這個當藉口，不是在傷口上灑鹽巴嗎？」
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