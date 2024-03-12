育兒｜孩子書寫速度慢 職業治療師指原因或與這個有關

很多家長都會向治療師作出以下提問：「為什麼我的孩子要花幾個小時才能完成功課？」「抄幾個詞語過後，他就開始抱怨手腕和手臂疼痛。到底是不想做功課的藉口，還是真的遇上困難呢？」（本文作者：香港中華基督教青年會註冊職業治療師鍾采諭）



對於學童而言，書寫是每天必須進行的活動。然而，有些學童卻想盡辦法避免書寫，甚至因為功課與父母吵架，令各位家長甚為苦惱。上述情況背後原因大多與執筆技巧有關。例如不正確的握筆方式或手部肌肉控制不佳，使他們在書寫時感到吃力，並增加完成功課所需的時間。疼痛亦很大可能是由於手部姿勢不當而引起。

本會設有兒童職業治療評估及訓練服務，故筆者常接觸類似上述的個案。在此分享其中一個例子：初小學生小美（化名），常常抱怨手部不適和酸痛，而且書寫速度稍慢。家長觀察到小美的手腕經常離開桌面，有吊筆的情況，有時候手腕往上抬形成倒勾的握筆姿勢。

兒童執筆出現吊筆情況原因可能是OOO

這種情況可能是因為上肢發展尚未成熟，未有足夠的能力完全控制手腕。肌肉發展是由近端到遠端，必須先有良好的上臂控制，才能保持手腕的穩定性，讓書寫時手腕能夠支撐在桌上。建議家長可以與學童一起參與訓練上肢力量的活動，例如在公園攀爬架和繩子上攀爬，或打籃球、手球等需要使用上臂力量的活動。同時，可以進行手腕伸展活動，如雙手按地模仿動物爬行、靠牆掌上壓等，減少手腕過份屈曲的現象。透過活動提升上肢穩定性，從而改善書寫時手腕擺放的姿勢。

學童有機會面對不同程度的書寫困難，如果不斷強迫學童書寫，只會令他們對書寫更為反感。我們必須先找出背後原因，從而設計相應的訓練計劃。治療師會通過有趣的活動，逐步建立他們對書寫的信心和興趣。