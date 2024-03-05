日遊樂場收恐嚇訊息緊急關閉　機智媽媽一句話成功安撫3歲雙胞胎

獨自帶着年幼的小孩出門遊玩，又不巧遇上突發狀況時，如何隨機應變並安撫孩子的情緒，是許多家長頭疼的問題之一。最近日本一位母親在網上分享，自己在2月24日帶着她3歲的雙胞胎小孩至Sanrio彩虹樂園時，因為園方接獲恐嚇郵件、緊急公告閉園，為了給期待的雙胞胎一個不會感到失落的理由，她便機警地向他們說明「 HELLO KITTY今天好像不舒服」，並獲得兩人的暖心回答，讓許多網民大讚，「這對雙胞胎真的太貼心了」。



2月24日上午，日本東京都多摩市的Sanrio彩虹樂園接獲寫了「放了危險物品」的恐嚇電子郵件後，當天緊急閉園搜索。據日媒《まいどなニュース》報道，一位母親當天原打算帶自己3歲的雙胞胎至樂園遊玩，雙胞胎在出遊前一天便表現地非常期待，然而在抵達園區門口時，便看到園方宣佈閉園。

該位母親表示，「我們到的時候園方還未表示是恐嚇事件，僅告知正在『確認園區安全』。但是，3歲的小孩一定無法理解、也接受不了這個理由，為了讓雙胞胎能夠簡單了解情況，就說明是因為角色身體不舒服，所以今天樂園不開放」。

她表示，原本認為兩人聽完會又哭又氣，卻發現他們雖然有點失落，但很快就接受現況了，甚至貼心地表示，「是嗎，那也沒有辦法，要好好休息喔」，真的非常了不起。

該位母親將此事分享在社群平台X上，至今已有20萬點讚，不少網民稱讚雙胞胎懂事及媽媽反應機智：

・「這對雙胞胎太了不起了，為他們感到心疼」

・「看來他們是真的重視這些角色啊」

・「雙胞胎好可愛，編造善意謊言的媽媽也很了不起，是很棒的家庭呢」



也有人開玩笑表示：

・「今年是KITTY的五十周年，五十歲的話身體確實容易出狀況...」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】