外國掀起反《Peppa Pig》風潮！家長憂她教壞子女　製作公司回應

近期許多家長紛紛指責《粉紅豬小妹》（Peppa Pig）對他們的孩子產生了不良影響，公開拒看。如果你也陪孩子看過，來看看這些家長拒看的理由，說不定你也有同感。



《粉紅豬小妹》和《汪汪隊立大功》（PAW Pastol）可以說是幼兒界的神話級卡通，不只是香港，再其他國家也一樣。但你知道有許多美國父母對《粉紅豬小妹》十分不滿，不讓孩子觀賞嗎？

《粉紅豬小妹》是來自英國的作品，自20年前播出以來，已經遍及180多個國家，以40種不同的語言播出。它深受孩子喜愛，連帶周邊玩具也深受歡迎。

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指責《粉紅豬小妹》，家長拒看的理由是？

近期許多家長紛紛公開指責這部卡通對他們的孩子產生了不良影響。如果你也陪孩子看過《粉紅豬小妹》，來看看這些家長拒看的理由，說不定你也有同感。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）最近一篇文章，採訪了幾位家長，紛紛對小豬佩奇（Peppa）表達不滿。一位媽媽稱小豬佩奇為「頑童」，因為她注意到兒子的一些行為，是從節目學來的，例如走近鄰居並說「看，○○的肚子很大」；當嘗試他不喜歡的新食物時，他會說「呃」和「呸」。

一位用戶在X上說道：「很高興我們能討論小豬佩奇是一個多麼糟糕的榜樣。她很粗魯，而且是個十足的孩子。她是一個自私，會羞辱別人的孩子，重點是她往往可以逃脫懲罰。」

另一個人說：「小豬佩奇是一個被寵壞了的孩子。」

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美國網紅媽媽凱拉．蒂欽（Kayla Tychen）最近在網路節目TalkTV說明她為甚麼不讓孩子們看《粉紅豬小妹》。她形容佩奇粗魯無禮，會取笑別人。凱拉認為，孩子觀看的節目，其中的角色應該是善良和尊重他人的，要富有同情心和同理心。

英國兒童行為學家索菲．賈爾斯（Sophie Boucher-Giles）也曾在接受《每日郵報》（Daily Mail）採訪時坦承，她不會讓孩子看《粉紅豬小妹》，因為她認為這部動畫片「有問題」。

索菲說：「其中有許多無益的刻板印象，而且有些用詞不妥。這部卡通是針對學齡前孩子而設計，而他們正處於一個非常容易受影響的年齡，為甚麼要在一個非常容易受影響的年齡，向他們灌輸不妥的資訊呢？」

支持《粉紅豬小妹》的理由

雖然有許多反對意見，也有一些家長表達了對這部卡通的支持。上述《華爾街日報》的報導中，一位媽媽提到女兒很喜歡這個節目，因為小豬佩奇非常勇於表達自己，知道自己想要甚麼。而這對一個小女孩來說是一個很好的特質。

一位五個孩子的父親表示，他喜歡和孩子們一起觀看該劇，並補充說該劇呈現出一般人對事物的本能反應，對孩子們來說非常有價值。

另一位父親提到自己以佩奇的豬爸爸為榜樣，他說：「每天我都希望我能有這傢伙的耐心和聰明才智，來幫助我教養孩子。」

《粉紅豬小妹》製作公司的回覆

面對家長的反應，《粉紅豬小妹》的製作公司孩之寶（Hasbro）表示，他們已經注意到該劇所受到家長反對的意見，並已嘗試「改進」該劇。

孩之寶高級副總裁埃斯拉．卡弗（Esra Cafer）表示：「佩奇對世界有自然、真實的反應，並且有能力表達自己的感受。有些家長可能認為這太直接或粗魯。我們認為這是自信。」

陪孩子看過《粉紅豬小妹》嗎？你的想法又是甚麼呢？

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：拒看《粉紅豬小妹》！國外家長紛紛指責，兒童行為學家也坦承不讓孩子看】