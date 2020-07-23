【觀察】特戰女兵辣照瘋傳　意外揭露台灣「冷」戰思維？

台灣網上日前瘋傳一張美女性感照，上面更寫上「特指部女官跟你說聲早安」，引起網民哄動。 此照片通過網路多次轉載後，台灣媒體爭相報道，紛紛下了「極品特戰女兵私照流出！引網友暴動」等諸如此類的標題，一度讓台防部親上火線回應，並公吿將懲處這位女兵違反在軍營區內拍攝的規定。 不過，今日先甭管女兵究竟有無違反軍紀，通過台灣輿情關注的方向，多少能察覺台灣社會目前對於軍隊的心態，甚至是「戰爭」的認知。

多數人對「特種部隊」的印象都是勇猛剽悍，但近日台灣網絡流傳的特戰女兵「自拍照」，意外引起網民熱烈討論。據悉，該名台灣特戰女兵的自拍照原本存放在其個人社群平台（Instagram），但遭有心人士盜圖並外流，才受到輿論矚目。

蔡英文日前視察台灣軍隊，並在鏡頭面前比贊。（中央社）

事實上，台灣輿情空間有一特色，當網絡空間在討論何種議題併成為熱點後，媒體往往會「拿香跟拜」，不僅能蹭蹭議題熱度，也可獲取大量的點閲率。由此可知，「特戰女兵」的新聞是受到多麼大的注意。

相形之下，有關台灣軍隊的「正經」新聞，就較難受到輿情的青睞。比方說，除了今（2020）年初台軍參謀總長的座機「黑鷹失事」之外，其他像是台灣軍隊裝備換新、自制教練機首飛、漢光演習釀成多起意外傷亡等訊息，多猶如曇花一現般的迅速被其他新聞事件取代，對於台灣軍隊的「認真」討論，通常只落在少數人的身上。

會出現這般現象，通常都會被簡單地歸因為軍事純屬「硬」的專業領域，因此對於平時不怎麼關注軍事新聞的人來說，閲讀與了解軍事議題有其難度及障礙。然而，翻閲台灣各大網絡空間，只要論及美國軍售、美國協防颱灣，亦或類似此次的軍隊（女兵）醜聞或娛樂性話題時，台灣民眾又會展現極大的熱情，討論篇數一開再開。

台軍漢光36號實兵實彈演習17日上午結束。台國防部長嚴德發率國軍高階幹部為兩名演習中因事故殉職的軍人哀悼。（中央社）

之所以存在如此大的落差，不乏台灣軍隊長期以來給予民眾「藏事」的印象，加上此前曾有許多「義務役」士官兵，陸續在社會分享「難以置信」的軍隊日常，在這樣的循環之下，只要台灣軍隊發生的任何正經事物，通常難以激起討論漣漪，並以簡短几句「不意外」來畫下句點。

當然，這些都是構成台灣民眾不關注的理由。但是，此現象背後更深一層的意味，即台灣民眾對於戰爭的「冷」態度，或是說，他們不希望有打仗的可能。事實上，根據近期台灣媒體最新的民調顯示，假如兩岸開戰，有40.9％的台灣民眾願意上戰場；更有75.2％的台灣民眾認為，台灣應該要恢復「徵兵制」。

確實，從以往數據比較，台灣民眾願意上戰場的比例在上升，但弔詭的是，這份心力卻無同樣比例轉移至台灣軍隊改革、增強實力等議題，或是如何補足台灣軍隊目前存在的人力缺口。況且，既然有七成五比例的台灣民眾認為要實行「徵兵制」，那為何至今從無看到相關民代願意挺身而出，堅定地修回「徵兵制」。

2020年7月中下旬，中共解放軍海軍、空軍部隊派出多型軍機演練「精確打擊水面艦艇」。（微博@梁無咎）

通過層層梳理，其實不難發現台灣民眾潛藏在內心中的「冷」戰態度。然而，近年民進黨政府自認為「抗中」的指導原則深受台灣民眾喜愛，甚至又有「願意打仗」的調查之說，這都會讓民進黨政府誤以為有廣大民意依靠，隱沒了輿論出入的蛛絲馬迹。

坦白說，台海局勢已愈趨緊張，共機、共艦現身頻率激增，不免令人擔心兩岸擦槍走火的可能。若民進黨不加以深入了解台灣輿論的真心，持續打着無謂的「抗中」旗號，激發兩岸對立，恐怕會落得民意「真心」的反撲。